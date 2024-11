Ginagabayan ng Coast Guard ang dive-boat sa mga nawawalang diver nito

Lima sa isang grupo ng anim na scuba diver ang nawala mula sa kanilang dive-boat sa Hawaii noong 6 Nobyembre – at ayon sa diver na nanatili sa bangka, hindi kontrolado ng kapitan nito ang sitwasyon.

Nailigtas ang mga diver matapos makita ng isang mag-asawa sa kanilang 13m yacht sa timog ng Hawaii Kai, sa timog-silangang dulo ng isla ng Oahu. Humawak ng Mabilis. Dahil hindi nadala ang grupo sa barko nang ligtas, inalerto nila ang Coast Guard, na pagkatapos ay ipinakita sa kapitan kung saan hahanapin ang kanyang mga kliyente.

Ang mag-asawa ay nakarinig ng mga tawag para sa tulong at nakita ang mga diver na nakakapit sa isa't isa sa di kalayuan, iniulat nila. Nang si Camila Storchi at ang kanyang asawang si Ryan ay lumapit sa motor, sinabi sa kanila ng mga diver na naanod sila palayo sa kanilang charter-boat, Honey Ann, mga 90 minuto mas maaga.

"Ito ay mabagyo at ang hangin ay umiihip nang mas mabilis sa isang minuto," sabi ni Storchi. “Isang maninisid lang ang nasa kritikal na sitwasyon – grey, hypothermia, pagsusuka – kaya sinubukan muna namin siyang isakay. Siya ay masyadong matamlay, may mabibigat na kagamitan - ako ay personal na ipinagbawal sa kanila na alisin ang kanilang mga gamit.

"Ang aming susunod na pagpipilian ay ang paggamit ng halyard ngunit ang mga panganib ay gagawin kaya nagpasya kaming lahat na maghintay para sa Coast Guard." Hinagisan ng mag-asawa ang mga diver ng hang-line. "Inikot namin sila sa loob ng 45 minuto, nag-uusap, nag-aalok ng tubig at pinapanatili silang nasa mabuting espiritu," sabi ni Storchi.

Nakipag-ugnayan sa mga maninisid

Sinabi ng Coast Guard na ang emergency na tawag ng mag-asawa ang unang ulat ng paghihiwalay ng bangka, sabi ni Storchi. Makalipas ang ilang 45 minuto dumating ang isa sa mga helicopter nito, na sinundan ng Honey Ann, na sinundo ang mga diver nito at agad na umalis.

Sinabi ni Storchi, na kalaunan ay nakipag-ugnayan sa mga maninisid, na ang isa na naghalal na manatili sa dive-boat matapos makaranas ng mga problema sa equalizing ay nagsabi na ang kapitan ay nabigo na mapanatili ang tamang pagbabantay, at na ang kanyang atensyon ay kailangan. na iguguhit kahit sa pagdating ng helicopter.

Ayon sa Coast Guard, Honey AnnAng kapitan ay nakipag-ugnayan lamang pagkatapos ng overhearing Humawak ng Mabilis’s requests for assistance. One of its helicopters had been diverted from a pagsasanay flight and on arrival at the scene the pilot had relayed the divers’ position to the Honey Ann para masundo sila nito. Walang naiulat na pinsala.

Ang diving ay inorganisa ng Aaron's Dive Shop, isang PADI 5* IDC sa Kailua na sinasabing ang pinakalumang sentro sa Hawaii, na gumagana nang higit sa 50 taon. Honey Ann ay isa sa dalawang bangka na nagsasagawa ng karamihan sa mga pang-araw-araw na charter nito.

Pagkatapos ay sinabi ni Aaron sa lokal na pahayagan na isang huling minutong desisyon ang ginawa upang baguhin ang dive-site ng grupo ngunit sa paggawa ng pagbabagong ito ay hindi nasunod ang "dokumentadong protocol" nito.

Ang dive-leader ay nagsagawa ng mga tamang hakbang sa mga tuntunin ng paggamit ng mga SMB at pagpapanatiling magkasama ang grupo sa panahon ng paghihiwalay, sinabi nito, at isang pagsusuri sa insidente ay isasagawa. Ang Coast Guard nagpahayag din na nagsasagawa ito ng imbestigasyon.

