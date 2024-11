Namatay ang British diver sa Greece, inaresto ang mga instruktor

Isang 25-taong-gulang na lalaki mula sa UK ang namatay matapos maiulat na mawalan ng malay habang nag-scuba diving sa baybayin ng Attica ng Greece malapit sa Athens, noong hapon ng Nobyembre 24.

Ayon sa salamin, ang hindi pinangalanang maninisid ay isang turista na sinamahan ng isang 46 taong gulang na instruktor at ang kanyang 37 taong gulang na katulong - na parehong naiintindihan nito mula sa Hellenic Coast Guard mula noon ay naaresto. Sila ay iniulat na nahaharap sa kasong manslaughter.

Dumalo ang mga serbisyong pang-emergency sa pinangyarihan at isinugod ang maninisid sa ospital ngunit idineklara itong dead on arrival. A postmortem ang pagsusuri ay nakatakdang maganap sa laboratoryo ng forensic at toxicology ng Athens' School of Medicine.

Naiulat na kinumpiska ng local port authority ang mga diving equipment na ibinigay ng diving company at nagsasagawa sila ng mga paunang imbestigasyon.

Ang bayan ng Vouliagmeni ay nasa 20km sa timog ng kabiserang lungsod sa "Athens Riviera", at sikat sa mga lokal at turista dahil sa mga dalampasigan at malinaw na tubig nito. Ang mga temperatura sa Dagat Aegean ay nananatiling higit sa 20°C sa panahong ito ng taon.

