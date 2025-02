Ang welga ng bangka ay nag-iiwan ng maninisid na may sugat sa ulo

Isang Australian scuba diver ang pinalad na nabuhay ngunit nagtamo ng malalim na sugat sa kanyang ulo matapos mabundol ng isang bangka sa Rottnest Island noong 15 Pebrero.

Si Damien Mcateer mula sa Perth ay nag-dive sa site ng Jackson Rock kasama ang iba pang miyembro ng Underwater Explorers Club ng Western Australia mula sa kanilang naka-angkla na bangka, at bumabalik sa ibabaw kasama ang tatlong iba pang diver sa ibaba niya, iniulat ng ABC News.

Ang dive-boat ay may pangalan ng club na naka-display sa malalaking letra sa hull at nagpapalipad ng isang kilalang diver-down na watawat, na nagpapahiwatig na ang layo na hindi bababa sa 50m at mas mabuti na 100m ay dapat mapanatili ng mga dumadaang sasakyang-dagat.

Sinabi ni Mcateer na naramdaman niya ang isang "malaking kalabog sa likod ng ulo" ngunit hindi nakarinig ng mga tunog ng makina sa kanyang pag-akyat at nasulyapan lamang ang sasakyang-dagat habang ito ay mabilis na lumalayo sa malayo.

Nabawi ng ibang mga miyembro ng club si Mcateer sa bangka at binigyan siya ng paunang lunas bago siya dinala sa pampang sa ospital, kung saan ang kanyang sugat ay nangangailangan ng mga tahi. Nang maglaon, sinabi ng diver sa ABC na ang hit-and-run na driver ay maaaring nanatiling walang kamalay-malay na nakabangga ng sinuman.

Inilarawan ng mga nanonood sa club boat ang nakakasakit na sisidlan na 5m ang haba at puti na may berde o kulay abong guhit sa gilid at puting canopy. Iniulat nila ang insidente sa pulisya at sa departamento ng transportasyon ng estado, na nagsimula ng pagsisiyasat at hiniling na lumapit ang sinumang may impormasyon.

Tinantiya ng mga saksi na ang barko ay dumaan sa loob ng 20-25m mula sa kanilang dive-boat at "napakabilis ng paglalakbay", na iniwan ang maninisid ng "inches away from a fatality".

