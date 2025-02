'Mag-ingat sa pagpili ng mga dive-boat ng Red Sea' babala ng MAIB

Mga mapanganib na pagbabago, may sira o nawawalang kagamitang pangkaligtasan, nakaharang na mga ruta ng pagtakas at nilaktawan na mga briefing – ito ay mga paulit-ulit na isyu na natukoy sa 16 na insidenteng kinasasangkutan ng mga dive-boat ng Red Sea na nagresulta sa maraming pagkamatay, kabilang ang mga namamatay sa UK, sa nakalipas na limang taon.

Ngayon sa UK Sangay ng Pagsisiyasat ng Aksidente sa Dagat (MAIB) ay sinundan ang sulat nitong Disyembre sa mga awtoridad ng Egypt pagpapahayag ng mga alalahanin tungkol sa kaligtasan ng liveaboard sa pamamagitan ng pagbibigay ng bulletin sa kaligtasan para sa sinumang nag-iisip na sumakay ng Red Sea dive-boat bakasyon.

Ang MAIB ay partikular na tumingin sa tatlong insidente na naganap sa nakalipas na 20 buwan, na kinasasangkutan ng Reyna ng Carlton, na tumaob malapit sa Hurghada na may ilang taong nasugatan, kabilang ang mga mamamayan ng UK, noong Abril 2023; Bagyo, na nasunog noong Hunyo at inabandona malapit sa Elphinstone Reef, kasama ang pagkawala ng tatlong bisita sa UK; at, noong nakaraang Nobyembre, Kwento ng Dagat, na nagtatag sa timog ng Port Ghalib na may apat na bangkay na nakuhang muli at pitong iba pang mga tao, kabilang ang isang mag-asawang UK, na nawawalang itinuring na patay.

Sinabi ng sangay na kabilang sa mga pangunahing isyu sa kaligtasan na natukoy nito ay ang mga bangka ay hindi maganda ang pagkakagawa at kadalasang binago o pinahaba nang malaki, na nagiging dahilan upang ang ilan ay maging hindi matatag.

Kuwento ng Dagat bago at pagkatapos mabago at ma-extend (Ali Aref / Dive Pro Liveaboard)

Ang mahahalagang kagamitan na nagliligtas-buhay ay may depekto, hindi napapanahon para sa serbisyo at, sa ilang mga kaso, nawawala, sabi ng sangay. Kung saan sumiklab ang mga apoy, ang mabilis na pagkalat ng mga ito ay nagpapahiwatig ng hindi magandang istrukturang proteksyon ng sunog, na pinagsasama ng mga kagamitan tulad ng mga fire-detection system at extinguisher na nawawala o may depekto.

Ang mga rutang pang-emergency na pagtakas ay sa pamamagitan ng mga nakakandadong pinto, walang emergency na ilaw at walang marka, habang ang mga safety briefing para sa mga bisita ay alinman sa hindi magandang pamantayan o hindi talaga isinasagawa. Ang mga tripulante ay mukhang hindi sanay at hindi pamilyar sa kanilang mga sasakyang-dagat.

Itinuturo ng bulletin sa kaligtasan ng MAIB na ang mga liveaboard holiday ay madalas na ibinebenta "gamit ang mga rating at review na nai-post online na hindi kinakailangang tumpak at hindi tinitiyak ang mga pamantayan sa kaligtasan”.

Mahalaga rin, nababahala din na ilang mga bisita ang lumipat sa isang bangka maliban sa na-book nila pagdating sa Egypt, "na tinanggihan ang kanilang mga pagtatangka na bakasyon sa isang ligtas na sisidlan”.

Ang Carlton Queen, na kalaunan ay tumaob (Carlton Fleet Red Sea)

Ang iba pang mga insidente mula sa ikalawang kalahati ng 2024 ay iniulat sa Divernet kasangkot ang Nouran, na nasunog noong Nobyembre; Seaduction, na lumubog noong Oktubre; at Exocet, na tumama sa isang bahura sa Hunyo.

Payo para sa mga diver

Inirerekomenda ng MAIB na ang mga prospective na bisita ay mag-book ng mga liveaboard holiday lamang sa pamamagitan ng mga mapagkakatiwalaang vendor na makakapagbigay ng katiyakan tungkol sa mga pamantayan sa kaligtasan.

Kapag nakasakay na, dapat hilingin ng mga diver na magbigay ang crew ng masusing safety briefing bago umalis. Dapat itong asahan na sumasakop sa mga emergency exit at mga signal ng babala, mga istasyon ng pag-iipon, lokasyon at paggamit ng mga kagamitang pangkaligtasan at mga pamamaraan ng pag-abandona sa barko.

Hurricane on fire (Fawzy Tameir)

“Bagama't walang hurisdiksyon ang MAIB na imbestigahan ang mga aksidenteng kinasasangkutan ng mga sasakyang hindi na-flag ng UK na tumatakbo sa loob ng teritoryong tubig ng ibang estado sa baybayin, ipinaalam namin sa mga naaangkop na awtoridad ang aming pambansang interes at nag-alok ng bawat tulong sa anumang pagsisiyasat sa kaligtasan na kanilang isinasagawa,” sabi ng punong inspektor ng mga aksidente sa dagat ng MAIB na si Andrew Moll.

Ang UK ay nakarehistro bilang isang malaking interesadong estado sa mga pagsisiyasat sa kaligtasan ng Egypt sa mga insidenteng ito, kasama ang liham ni Moll noong Disyembre na naka-address sa Egyptian Authority para sa Maritime Safety (EAMS).

Babala na ang mga dive-boat ng Red Sea ay "malamang na hindi maitayo, mapanatili, masangkapan at patakbuhin sa pamantayan ng mga katulad na sasakyang-dagat sa UK", hinihimok ng MAIB "ang paggamit ng matinding pag-iingat kapag pumipili ng bangka". Ang bulletin ng kaligtasan ay makikita sa website nito.



