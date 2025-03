Ang Green Fins National Workshop ay naglalagay ng roadmap para sa napapanatiling mga inisyatiba sa turismo sa dagat

at 9: 00 am

Ang Green Fins, ang pandaigdigang pamantayan sa kapaligiran para sa diving at snorkelling, ay nakatakdang mag-ambag sa asul na ekonomiya ng Indonesia. Ang isang pambansang workshop, na nakatuon sa 'Pagpapagana ng isang napapanatiling industriya ng diving at snorkelling sa Indonesia sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Green Fins initiative', ay nagpasiklab ng isang collaborative na pagsisikap upang pangalagaan ang marine ecosystem ng bansa sa pamamagitan ng marine tourism.

Ang Reef-World Foundation, ang UNEP Coordinating Body on the Seas of East Asia (COBSEA) at ang Coral Triangle Center (CTC) ay nagsagawa ng Green Fins National Workshop sa Aryaduta Menteng, Jakarta, Indonesia, noong 18 – 19 Pebrero 2025. Ang mahalagang kaganapang ito, na suportado ng IUCN (International Union for Conservation of Nature) sa pamamagitan ng Blue Natural Capital Financing Facility (BNCFF), ay nagdala ng mga pangunahing stakeholder mula sa gobyerno ng Indonesia, industriya ng turismo ng dagat, at ng pandaigdigang organisasyong Greenmap upang palakasin ang isang network ng turismo ng dagat sa dagat, at ang konserbasyon ng Green road. Fins initiative sa Indonesia at para tuklasin ang mga mekanismo ng napapanatiling financing para sa pangmatagalang pagpapatupad nito.

Ang mga kalahok mula sa limang ministeryo ng Indonesia, kabilang ang Ministry of Marine Affairs at Fisheries at ang Ministry of Tourism and Creative Economy, ay nakipagtulungan sa mga lokal na MPA management body, dive operators at internasyonal na mga eksperto upang magtala ng kurso para sa isang mas responsableng kapaligiran sa marine tourism sector.

Ang Green Fins National Workshop sa Jakarta

Ang magkakaibang grupong ito ay nakikibahagi sa mga nakatutok na talakayan at estratehikong pagpaplano, tinugunan ang mga pangunahing aspeto ng pagpapatupad ng Green Fins at ginalugad ang mga pagkakataon para sa pagsasama nito sa pambansang mga pagsisikap sa konserbasyon sa dagat.

"Hindi lang sustainability ang tinatalakay namin", sabi ni JJ Harvey, Operations Director sa The Reef-World Foundation. “Gumagawa kami ng tangible roadmap para sa aksyon. Ang enerhiya at pakikipagtulungan sa workshop na ito ay tunay na nagbibigay-inspirasyon, na naglalagay ng batayan para sa tunay, masusukat na pagbabago sa industriya ng dive ng Indonesia at nagbubukas ng buong potensyal ng turismo sa dagat nito habang tinitiyak ang kalusugan ng mga reef nito sa hinaharap.

“Ang Coral Triangle, bilang pandaigdigang epicenter ng marine biodiversity, ay umaasa sa pamumuno ng Indonesia para labanan ang mga banta sa pamamagitan ng matibay na pag-iingat ng coral reef at napapanatiling turismo,” sabi ni Rili Djohani, CTC Executive Director.

"Ang pagpapalawak ng Green Fins at pagpapalawak ng mga pagsisikap sa pagsasanay ay mga mahahalagang hakbang patungo sa pagtiyak ng pantay na pagbabahagi ng benepisyo at pangmatagalang epekto sa konserbasyon ng aming natatanging yamang dagat."

Green Fins National Workshop sa Jakarta

"Ang Sustainable Blue Economy ay nasa unahan ng gawain ng COBSEA sa marine at coastal ecosystems," sabi ni Mahesh Pradhan, UNEP COBSEA Co-ordinator.

“Ang pagtitiyak ng napapanatiling mga kasanayan sa marine ecotourism sa Indonesia at sa rehiyon ng East Asian Seas ay higit na magpapatatag ng mga kongkretong pagsisikap sa konserbasyon habang nakikinabang din sa mga lokal na komunidad.

“Ipinagmamalaki ng COBSEA na suportahan ang Green Fins initiative, na pinasimulan sa Thailand mahigit 20 taon na ang nakakaraan at ngayon ay namumulaklak sa isang makabuluhang pandaigdigang kilusan."

Ang mga pangunahing talakayan at eksplorasyon sa panahon ng workshop ay kasama ang:

Pag-align ng Green Fins sa mga pambansang patakaran at internasyonal na pangako, kabilang ang Indonesia 2030/45 MPA Vision, ang national biodiversity action plan (NBSAP) at mga internasyonal na pangako gaya ng Global Biodiversity Framework.

Pag-explore ng isang komprehensibong roadmap para sa pagpapatupad ng Green Fins sa Indonesia, na binabalangkas ang mga potensyal na hakbang, timeline at mga diskarte sa pananalapi.

Mga talakayan sa magkakaibang mekanismo ng pagpopondo, kabilang ang pampublikong-pribadong pakikipagsosyo, pinaghalong mga modelo ng pananalapi, at pagsasama sa mga kasalukuyang programa, upang matiyak ang pangmatagalang pinansyal na pagpapanatili ng Green Fins.

Pagbibigay-diin sa pinahusay na pakikipagtulungan sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno, pribadong sektor at mga organisasyon ng konserbasyon.

Isang malakas na pagtuon sa pagiging kasama, kabilang ang mga diskarte at suporta para sa mga maliliit na negosyo.

Green Fins National Workshop sa Jakarta

Itinampok ng workshop ang posisyon ng Indonesia bilang isang pandaigdigang lider sa MPA-based diving, na may 70% ng mga dive na nagaganap sa loob ng mga MPA. Binigyang-diin ng mga talakayan ang pangangailangang tugunan ang mga hamon tulad ng pagtagas ng kita at mataas na mga gastos sa pagpapatupad habang ginagamit ang mga pagkakataon upang maisama ang Green Fins sa mga umiiral na inisyatiba ng pamahalaan, tulad ng diskarte ng Blue Economy ng Ministry of Marine Affairs at Fisheries at ang mga programa ng napapanatiling turismo ng Ministry of Tourism.

Ang mga kalahok ay nakikibahagi din sa isang palitan ng pag-aaral, na nagbabahagi ng pinakamahuhusay na kagawian mula sa mga bansang tulad ng Pilipinas, Malaysia, Japan at Thailand, na nakatuon sa pagbuo ng mga modelo ng napapanatiling pagpopondo at pagpapahusay sa kapasidad ng tagasuri.

Ang mga resulta ng workshop na ito ay parehong magpapalakas sa Green Fins Indonesia at mag-aambag sa mas malawak na epekto sa buong mundo, na nagtutulak ng napapanatiling turismo sa dagat sa buong mundo.

Tuklasin kung paano makakapag-ambag ang iyong organisasyon sa pandaigdigang pagpapalawak ng Green Fins sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa: info@greenfins.net.