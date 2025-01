Zero2Hero: Manalo ng libreng diving trip sa Red Sea!

Zero nakaraang karanasan sa freediving ngunit interesado sa pag-aaral na sumisid sa isang hininga ng hangin? Kung isa ka nang scuba diver o hindi maninisid, nagkaroon ng pagkakataon na maging kwalipikado bilang freediver habang tinatangkilik ang isang all-expenses-paid trip sa Egyptian Red Sea.

Ang NoTanx Zero2Hero 2025 Ang kumpetisyon para sa mga newbie freedivers ay itinataguyod ng British-based tour operator na Oonasdivers, at nag-aalok sa nanalo ng libreng biyahe sa Marsa Shagra Eco Village sa southern Egypt ngayong Nobyembre, na may iba pang premyo na iaanunsyo pa.

Labindalawang kandidato ang aanyayahan na magsanay kasama ang tagapagtatag at coach ng NoTanx Freediving Club sa mga world record-holder na si Marcus Greatwood at sa kanyang koponan sa London sa huling bahagi ng Pebrero.

Matututo sila ng mga diskarte upang bumuo ng kamalayan at pagpapahinga at makilahok sa mga laro at pagsasanay na idinisenyo upang hamunin ang kanilang kakayahang umangkop habang tinatasa ang kanilang pag-unlad, na may pagtuon sa paglago at kakayahang umangkop.

Sa ikalawang yugto, ang limang napiling finalist ay magpapatuloy sa pakikipagkumpitensya sa mga static apnea session sa indoor pool sa Pumunta sa Diving Show sa NAEC malapit sa Coventry sa katapusan ng linggo ng 1/2 Marso. Ang Sabado ay nagdadala ng mga sesyon ng coaching, kasama ang grand final showdown na nakatakda para sa Linggo.

Ang mananalo ay pipiliin hindi lamang batay sa pinakamahabang pagpigil sa paghinga ngunit sa kamalayan sa sarili, kaligtasan, pagpapahinga at kasiyahan – ang mga pangunahing halaga ng NoTanx club.

Bukod sa pag-aaral na mag-freedive, ang premyo ng mananalo ay pitong araw na ginugol sa Egypt, pananatili sa isang marangyang tolda sa dalampasigan na may coral reef sa pintuan at pagsisid dalawa o tatlong beses sa isang araw sa parehong mga reef at wrecks upang mahasa ang kanilang mga kasanayan.

Mga pabalik na flight sa pagitan ng Gatwick at Marsa Alam, kasama ang mga yoga at theory session at lahat ng pagkain.

Nagsimula ang NoTanx noong 1999 at nagpatuloy sa pagbuo ng sistema ng pagsasanay sa NT. Sinasabi nito na nagpakilala ito ng higit sa 2,000 katao sa breath-hold diving, nagpadala ng 14 na miyembro sa mga world championship at nagtatakda ng 14 na rekord ng British, at may mga sangay sa Surrey, Brighton at Colchester pati na rin sa London.

Mahahanap mo ang buong detalye ng kumpetisyon ng Zero2Hero at magparehistro bilang isang katunggali sa website ng club – ang pangunahing kinakailangan ay dapat na bago ka sa freediving.

