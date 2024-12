Under-ice record dive sa nakaka-engganyong video

Ang New Zealand freediver na si Ant Williams ay nagtakda ng Guinness World Record para sa pinakamalalim na dive sa ilalim ng yelo noong nakaraang taon (70m), at sinundan iyon ng under-ice distance record na inaangkin noong unang bahagi ng taong ito na niratipikahan ng CMAS (World Confederation of Underwater Activities), ang katawan ng mga kumpetisyon na kumikilala sa mga tagumpay ng malamig na tubig.

Ang malamig na tubig – sa kasong ito ay 0.2 ℃ – ang dynamic na apnea record ay sumasaklaw sa 182m mula sa ice-hole hanggang sa ice-hole sa Lake Stiflisdalsvatn sa Iceland gamit ang mga palikpik at isang wetsuit sa katapusan ng Marso. Ang pagtatangka sa rekord ay naitala para sa Ice Dive, ang ikatlong yugto ng pakikipagsapalaran, isang serye na ginawa para sa Apple Vision Pro immersive headset.

Ang target ni Williams ay ang 175m record na itinakda ng 6ft 6in French freediver na si Arthur Guerin-Boeri pitong taon na ang nakalipas. "Mayroong iba sa isport na mas pisikal na nababagay dito kaysa sa akin - sila ay mas matangkad at mas payat na may mas mahabang baga at samakatuwid ay mas malaki ang kapasidad ng baga," pag-amin ni Williams.

Pag-film sa pagtatangka ng record (Atlantic Productions)

"Ngunit kung saan ako ay walang kapantay ay ang aking kakayahang ituon ang aking isip nang husto sa gawaing nasa kamay upang halos ganap na maalis ang panganib ng pagkabigo."

Ang Guerin-Boeri ay nagpapanatili ng CMAS under-ice no-fins record na parehong may thermal protection (120m) at nakasuot lamang ng Speedos (105m).

Sentro ng aksyon

Ang Apple Immersive Video ay isang 180° format ng media na gumagamit ng ultra-high-resolution na video at Spatial Audio upang ilagay ang mga manonood sa gitna ng aksyon sa Apple Vision Pro spatial computer, na inilunsad ngayong taon. Apple Immersive Video series tulad ng pakikipagsapalaran ay magagamit nang libre sa mga gumagamit ng APV.

"Galing sa background sa sport psychology, sinasanay ni Ant ang mga extreme sports athlete bago siya naging isa, para maunawaan mo kung paano siya naging kakaibang nilagyan ng mental strength na kailangan ng pinakamahuhusay na atleta para maabot ang rurok ng kanilang sports," sabi ng British director ng Ice Dive, Charlotte Mikkelborg.

"Ang naabot ng Ant sa Iceland ay tunay na kahanga-hanga. At ang pirasong ito ay nakakasira din ng bagong lupa sa teknolohiya, dahil dadalhin ka ng episode na ito sa ilalim ng yelo sa pinakamataas na resolution na nakaka-engganyong action footage na nakuhanan sa ilalim ng tubig. Madarama ng mga manonood na ganap na kasama si Ant sa mapangahas na pakikipagsapalaran na ito."

Isang 2D trailer ang makikita sa Apple TV at Mga Produksyon ng Atlantiko mga social account sa X at Instagram. Ang mga manonood ay maaari ding pumunta sa likod ng mga eksena kasama si Williams sa mga platform.

