Ang mahihirap na kondisyon ay nagbubunga ng world freediving record

Sa paglipas ng panahon, ang pagsira sa mga rekord sa mundo ay nagiging mas mahirap para sa mga freediver - at higit pa kapag ang masamang panahon ay humahadlang. Isang bagong world record lamang ang naitakda sa 33rd AIDA Depth World Championship sa Corsica, dahil ang serial record-breaker na si Alexey Molchanov ay nagawang mas mahusay ang isang nakaraang malalim na pagsisid sa kanyang sarili.

The breakthrough came in the men’s Constant Weight Bi-Palikpik (CWTB) event on the fourth day of a competition beset by strong winds, swells and a harsh thermocline in the Mediterranean’s Gulf of Ajaccio.

Ang kaganapan ay na-reschedule ng 24 na oras hanggang 10 Setyembre dahil sa mahirap na mga kondisyon para sa mga kakumpitensya. Ang Russian freediver, na nakikipagkumpitensya bilang isang "Individual Neutral Athlete", ay bumaba sa 125m - 2m na mas malalim kaysa sa lalim na kanyang pinamamahalaan sa parehong kompetisyon sa Limassol, Cyprus noong nakaraang taon. Ang kanyang pagsisid ay tumagal ng 4min 23sec.

In CWTB the diver descends and ascends unassisted by sleds or propulsion devices. Using two palikpik is reckoned to provide more control and stability than when using a monofin, but also requires greater effort.

Sa mga nakalipas na taon, kadalasang nakikita ni Molchanov ang kanyang sarili na nakikipagkumpitensya kay Arnaud Jerald bilang ang kanyang tanging malapit na karibal sa CWTB, kaya't sa pagliban ng French freediver ngayong taon ay nagmadali siya at nakakuha pa rin ng Championship gold medal.

The achievement came three days after he had blacked out 2m from the surface, on the point of equalling his 100m Constant Weight No Palikpik (CNF) world record.

Ika-35 na tala sa mundo

Hawak na ni Molchanov ang 124m absolute CWTB record, na itinakda sa CMAS 7th Freediving Depth World Championship sa Roatan, Honduras noong nakaraang taon. Ang pinakahuling tala sa mundo ay ang kanyang ikapitong sa disiplina, at ang ika-35 sa kabuuan ng kanyang karera.

Hawak din ni Molchanov ang AIDA Constant Weight Monofin (CWTB) (136m) at Variable Weight (156m) world record.

Natapos ang kumpetisyon noong Setyembre 15, na may dalawang kontinental at 36 na pambansang rekord na naitakda ng mga kakumpitensya sa loob ng linggo.

Ang Pangkalahatang kategorya ay nagbibigay ng gantimpala sa mga freediver na itinuturing na mahusay sa buong Free Immersion, CWT, CNF, at CWTB disciplines, at nagresulta ito sa Croatian Petar Klovar na hinirang na Men's Overall Champion, habang si Marianna Gillespie mula sa France, na nakikipagkumpitensya bilang isang indibidwal na internasyonal na atleta, ay nakakuha ng ang titulo ng kababaihan sa ikatlong sunod na taon.

