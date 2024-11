Sinusubaybayan ng Freediver ang nagtatakang may-ari ng singsing

Gumagamit ang British-born Barbados champion na freediver na si Alex Davis ng bagong nakuhang metal detector para saliksikin ang seabed mula sa kanyang pinagtibay na isla sa Caribbean nang magsimulang magpalabas ang instrumento ng mga beep na maaaring magpahiwatig ng pagkakaroon ng mahalagang metal.

Ang Hurricane Beryl ay nagwalis ng mga layer ng buhangin sa ilalim ng tubig na substrate noong tag-araw, ngunit sa ngayon ang natuklasan ni Davis na gumagamit ng detector ay higit sa lahat ay mga barya, bote-top at lead weight.

Sa paghuhukay sa ilalim ng patay na coral at buhangin sa 2m na tubig sa Miami Beach sa timog na baybayin, nakuha ng freediver ang isang halos walang dungis na gintong singsing na may stag emblem at inset dark red stone. Ito ay inukitan ng mga salitang 'McMaster University 1965' at ang mga inisyal na 'FMP'.

Bahagyang nadungisan ang graduation ring (Alex Davis)

Si Davis, na orihinal na mula sa Perrnaporth, Cornwall, ay nagtakda ng 11 pambansang freediving record sa Barbados, ang nagpapatakbo sa sinasabi niyang unang freediving school ng isla at nagtrabaho bilang master instructor at spearfishing guide ng AIDA mula noong 2013. Ang kanyang kasalukuyang Constant Weight (CWT) ang record dive ay hanggang 92m, at hawak din niya ang 81m national Free Immersion (FIM) record.

Kinalaunan sa araw na iyon ay nakipag-ugnayan siya sa mga tauhan sa Canadian unibersidad sa Hamilton, Ontario upang ipaliwanag kung ano ang nahanap niya. Ang paghahanap sa kanilang mga archive ay nagresulta sa isang pangalan na tumutugma sa mga inisyal sa ring: Frederick Morgan Perigo.

Nang makipag-ugnayan si Davis kay Perigo, kinumpirma ng nagtatakang nakatatandang lalaki na binigyan siya ng singsing na pansenyas upang markahan ang kanyang pagtatapos mula sa science faculty ng McMaster noong 1965. Isinuot niya ito sa loob ng 12 taon at nalungkot na mawala ito sa kanyang pagbisita sa Barbados kasama ang kanyang asawa at mga anak.

“Isang araw, dinala ko ang aking nakababatang anak na lalaki at tumawid sa karagatan,” sabi ni Perigo. “Natumba siya ng alon, kaya lumapit ako para hawakan siya. Hinila niya ang kamay ko at natanggal ang Mac alumnus ring ko. Hinanap namin ito ngunit hindi nagtagumpay." Hindi niya inaasahan na muling makikita ang kanyang pag-aari.

Morgan Perigo: 'Napakagandang sorpresa!' (Morgan Perigo)

Alam na may darating na espesyal na okasyon, agad na ipinadala ni Davis ang mga alahas kay Perigo at dumating ito na may natitirang araw. “Napakagandang hindi inaasahang regalo sa ika-83 kaarawan!” ang natutuwang reaksyon ng may-ari.

