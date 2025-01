Ang babaeng freediver ay sumusulong para sa ganap na record walk

Isang bagong ganap na world record para sa pinakamahabang paglalakad sa ilalim ng dagat sa isang hininga ay itinakda ng Australian freediver na si Amber Bourke. Naglakad siya ng 112.83m, higit pa sa pinakamahabang Premier League football pitch, at ang kanyang nagawa noong Agosto ay opisyal na na-verify ng Guinness World Records (GWR).

"Ako ay isang freediving instructor at naging freediving nang higit sa 10 taon," sabi ni Bourke, na 35 at mula sa Queensland. “Nais kong gawin ito kapwa para sa aking sariling pakiramdam ng tagumpay – noon pa man ay pangarap ko na ang humawak ng titulo ng Guinness World Records – at upang makalikom din ng pera para sa Australian Marine Conservation Society nasa proseso."

Ang napaka-espesyal na anyo ng dynamic na apnea ay nagsasangkot ng paggalaw sa ilalim ng pool na nakayuko pasulong nang 90° sa balakang upang ang katawan ay patag, tulad ng kapag lumalangoy, ngunit ang mga binti at paa ay nahihirapan. Ang isang video ay nagbibigay ng ideya ng paggasta ng enerhiya na kasangkot.

(Grace Conlan / Freediving Gold Coast)

Si Bourke, na may bitbit na 9kg na timbang, ay natitisod minsan sa unang haba ngunit nakarating sa dulo ng 50m Olympic pool, kung saan kinailangan niyang i-tap ang isang kamay at paa sa dingding bago lumiko para sa pangalawang haba. Pagkatapos ay lumiko siya muli para sa huling 12.83m, lumalabas lamang pagkatapos na maipasa ang mga marker ng men's record.

Ang dating babaeng record na 109.6m na itinakda ng South African freediver na si Amber Fillary ay tumayo mula noong Nobyembre 2021, at iyon ay isang malaking hakbang pasulong mula sa 81.6m record na itinakda ni Bilge Cingigiray ng Türkiye noong 2019.

Ang male record ay itinakda sa 107m noong Setyembre 2021 ng Croatian freediver na si Vitomir Maričić. Noong nakaraang Hunyo isa pang Croatian, si Boris Milošić, nag-claim ng 112m record, bagama't ito ang marka ni Maričić na nakatayo pa rin sa website ng GWR.

All-round freediver na si Amber Bourke

Si Amber Bourke ay dati nang nagtakda ng 17 AIDA national at isang world freediving record, at kasalukuyang Australian number one sa Dynamic Apnea na walang fins at Constant Weight na walang fins, monofin at bi-fins, at nasa top five sa lahat ng natitirang freediving disciplines.

