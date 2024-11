Libreng dive-trip sa Australia para sa bisita ng DEMA

Para sa mga dumalo sa pinakamalaking dive industry exhibition sa mundo na DEMA sa Las Vegas (19-22 Nobyembre), sinabi ng espesyalista sa travel agency na Diveplanit Travel na ipinapakita nito ang pinakamahusay na mga destinasyon sa diving sa Australia sa pamamagitan ng hanay ng mga seminar – at nag-aalok din ng pagkakataong manalo ng isang espesyal na biyahe pababa sa ilalim.

Diveplanit ay nagbabahagi ng patutunguhan nitong kaalaman tungkol sa 2000km-long Great Barrier Reef (GBR) sa palabas, kabilang ang isang reef health update kasunod ng pandaigdigang mass-bleaching event ngayong taon, pati na rin ang pagpapakita ng "Great Eight" marine encounters ng Australia, mula sa minke whale sa mga madahong sea dragon.

At isang mapalad na dadalo sa mga seminar nito ang mananalo ng mga return economy flight para sa dalawa mula sa Los Angeles papuntang Melbourne, Brisbane o Sydney kasama ang United Airlines, kasama ang tatlong gabing liveaboard trip para sa dalawang diving sa Ribbon Reefs sa liveaboard Espiritu ng Kalayaan, at apat na gabing diving at accommodation package para sa dalawa sa southern Great Barrier Reef, mula sa Heron Reef hanggang Lady Musgrave Island, kasama ang Dive Spear Sport 1770.

Ang Diveplanit ay nag-curate din ng isang koleksyon ng Australian Mga espesyal na DEMA Show Group, na may mga eksklusibong diskwento at tour-leader allowance na may kasamang mga add-on sa karanasan sa GBR upang tuklasin ang Daintree Rainforest at Sydney sa ibabaw at ilalim ng tubig, pati na rin ang mga pakete para sa Ningaloo Reef, 1770 at pribadong minke whale charter.

Nag-aalok ang GBR ng malawak na hanay ng mga karanasan sa diving, sabi ng Diveplanit, mula sa pelagic action at drift dives sa liblib na Coral Sea Reefs at pakikipagtagpo sa minke whale at higanteng potato cod sa Ribbon Reefs sa dulong hilaga, hanggang sa malapit na pakikipagtagpo sa mga nesting turtles sa Heron Island at mating mantas sa Lady Elliot Island sa dulong timog.

Kasama sa Great Eight na karanasan ng operator ang paglangoy kasama ang dwarf minke whale sa GBR at whale shark sa Ningaloo, at panonood ng mga manta train sa Lady Elliot Island. Sa Sydney, maaaring ipakita ng Diveplanit ang mga maninisid kung saan makakahanap ng mga weedy sea dragons at ang "hidden macro wonders" ng Sydney Harbour.

Ang South Australia ay nag-aalok ng mga kakaibang leafy sea dragon, magagandang white shark sa Neptune Islands, at taunang orgy ng higit sa 200,000 higanteng cuttlefish sa Whyalla.

Ngayon (21 Nobyembre) ang isa sa mga seminar ay nagbibigay ng GBR coral health update at nagpapakita kung paano nakakatulong ang agham ng mamamayan sa pag-survey sa malawak na sistema ng bahura kung saan lahat ay may kakayahang mag-ambag, sa pamamagitan man ng pagbisita sa GBR nang personal o malayuang pagtulong sa pagsusuri sa libu-libong larawan araw-araw na ina-upload ng mga diver, snorkeller at tour operator sa isang global database. Abangan ang session sa 11am PTZ sa Room S206 sa Las Vegas Convention Center.