First Purpose Built Dive Wreck para sa Sydney

at

at 11: 25 am

Sydney's First Purpose-Built Dive Wreck: Isang Vision para sa Marine Tourism at Conservation

Sydney, Australia – Hunyo 9, 2025 — Ipinagmamalaki ng Gordon's Bay Scuba Diving Club Inc. (GBSDC) na ihayag ang pagbabagong panukala nito: ang Sydney Dive Wreck Project. Ang ambisyosong inisyatiba na ito ay naglalayong lumikha ng isang world-class artipisyal na bahura at dive site sa pamamagitan ng pag-scuttling sa isang decommissioned na barko humigit-kumulang apat na kilometro sa timog-silangan ng Coogee Beach.

Ang proyektong ito ay idinisenyo upang palakasin ang biodiversity sa dagat, pahusayin ang mga karanasan sa paglilibang sa pagsisid, at pasiglahin ang lokal na ekonomiya. Ang iminungkahing lugar ay magsisilbing parehong santuwaryo para sa marine life at isang pangunahing destinasyon para sa mga diver, researcher, at eco-tourists.

🐠 Isang Bagong Underwater Ecosystem

Ang artificial reef ay madiskarteng iuugnay sa Wedding Cake Island sa pamamagitan ng Offshore Artificial Reef (OAR) system. Ang koneksyon na ito ay inaasahang makakaakit ng iba't ibang uri ng dagat, kabilang ang kingfish, snapper, at mulloway, sa gayo'y nagpapayaman sa lokal na dagat. ecosystem at pagbibigay ng mga bagong pagkakataon para sa napapanatiling mga kasanayan sa pangingisda.

First Purpose Built Dive Wreck para sa Sydney 3

💰 Mga Benepisyo sa Ekonomiya at Komunidad

Sa tinatayang isang beses na pamumuhunan na $6–10 milyon, ang Sydney Dive Wreck Project ay inaasahang bubuo sa pagitan ng $12.4 milyon at $48.6 milyon sa kita na nauugnay sa diver sa loob ng limang taon. Ang mga bilang na ito ay hindi nagsasaalang-alang ng karagdagang kita mula sa mga nauugnay na aktibidad tulad ng mga pagpapatakbo ng charter, pagrenta ng kagamitan, at mga serbisyo sa mabuting pakikitungo.

Ang proyekto ay nakakuha ng malaking suporta sa komunidad, na pinatunayan ng isang petisyon na may halos 14,000 lagda, kabilang ang mahigit 4,000 mula sa mga residente ng Randwick City. Inaasahan ng mga lokal na negosyo at mga operator ng turismo ang pagtaas ng pagtangkilik, na humahantong sa paglikha ng trabaho at pagbabagong-buhay ng ekonomiya sa rehiyon.

🌿 Stewardship ng Kapaligiran

Ang pagpapanatili ng kapaligiran ay nasa core ng Sydney Dive Wreck Project. Ang mapipiling sisidlan ay sasailalim sa masusing paglilinis at paghahanda upang matiyak na ito ay walang pollutants at ligtas para sa marine life. Ang site ay itatalaga bilang no-fishing zone upang protektahan ang pagbuo ng ecosystem, at ang patuloy na pagsubaybay ay isasagawa sa pakikipagtulungan ng mga marine scientist mula sa UNSW at UTS.

First Purpose Built Dive Wreck para sa Sydney 4

🤝 Malawak na Nakabatay sa Suporta

Ang inisyatiba ay nakatanggap ng mga pag-endorso mula sa iba't ibang stakeholder, kabilang ang Randwick City Mayor Dylan Parker, ang Coogee Chamber of Commerce, at mga kilalang tao sa industriya ng diving. Ang GBSDC ay sumangguni din sa mga environmental engineer at marine scientist upang matiyak ang proyekto ecological viability.

📸 Pagsasalarawan sa Kinabukasan



Visual na representasyon ng nakaplanong lokasyon ng dive wreck.



Inaasahang pagtaas ng marine biodiversity sa paligid ng artificial reef.



Mga lokal na miyembro ng komunidad na nagpapakita ng suporta para sa proyekto.

📞 Sumali sa Kilusan

Iniimbitahan ng GBSDC ang lahat ng interesadong partido na suportahan ang Sydney Dive Wreck Project. Para sa karagdagang impormasyon, para pirmahan ang petisyon, o para makilahok, mangyaring makipag-ugnayan sa:

John Rowe

Tagapagtatag, GBSDC

📧 jcprowe@bigpond.net.au

📞 +61 412 099 453

Sam Baxter

Pangulo, GBSDC

📧 sam1.baxter1@gmail.com

📞 +61 412 261 459

Sama-sama, maaari tayong lumikha ng isang pangmatagalang pamana sa ilalim ng mga alon, na nagsusulong ng konserbasyon sa dagat at kaunlaran ng komunidad.

Para sa higit pang mga detalye, mangyaring sumangguni sa kabuuan planong pangnegosyo: