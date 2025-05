Nagkakaroon ng makeover ang Divewise

at 11: 56 am

Sikat na Malta dive center Divewise nagkaroon ng seryosong pagbabago, kung saan ang exterior at interior ay ganap na ni-renovate ng team – at mga miyembro ng pamilya na na-roped para tumulong.

Sa panahon ng taglamig at unang bahagi ng tagsibol, ang mga may-ari na sina Craig Williams at Laura Howarth ay naglagay sa graft kasama ang lahat ng mga instruktor at iba pang miyembro ng koponan, na nagiging abala sa pag-sanding, varnishing at pagpipinta.

Ang mga kapatid ni Laura na sina Luke at James ay kinuha upang tumulong dahil sila ay mga gumagawa ng cabinet at tile, at ang kanyang Tatay na si Gary, na isang welder, at siya ang may pananagutan sa lahat ng bagong gawaing metal.

Ang lugar ng pagsisid ay nakakuha ng isang sariwang bagong hitsura

Sinabi ni Laura na natutuwa sila sa mga resulta, at hindi na makapaghintay para sa mga bumisita sa mga diver upang makita ito para sa kanilang sarili: “Sa itaas ng dive floor, mayroon kaming mapa ng house reef na ginawa at ipininta ni Aga (@agamuralsmalta) sa dingding upang tumulong sa mga briefing at magdala ng kaunting kulay sa lugar.

“Pinahaba din namin ang aming seksyon ng hawla para sa higit pang imbakan at, sa proseso, nagkaroon ng mga larawan ng mga wrecks at marine life sa Malta na naka-print sa PVC boards upang magbigay ng kaunting sigla at insight sa tubig na nakapaligid sa amin.

“Ang mga fresh water bath at suit drying area ay nilagyan ng tile para sa karagdagang proteksyon, at nagdagdag din kami ng stainless steel surrounds para tulungan silang magtagal!”

Ang hindi kinakalawang na asero ay pumapalibot sa mga tangke ng banlawan, at mas maraming hanging space

Divewise sa isang gilid, Techwise sa kabila

Ipinagpatuloy niya: "Ang lugar ng tindahan ay ganap na ring na-renovate - tinanggal namin ang lahat ng lumang display board at naglagay ng mga bago, na may puting gilid para sa Recreational Divewise gear at isang itim na gilid para sa mga kagamitang Technical Techwise. Parehong may mga neon sign at may imbakan din sa likod ng mga display sa mga aparador at drawer na bumunot."