Inimbitahan ang mga diver sa palabas ng Glasgow's Beneath The Waves

Rare pottery na narekober kamakailan mula sa Agila pagkawasak ng barko sa Whiting Bay, Arran meets larawan sa ilalim ng dagat at marine-inspired sketch nang buksan ng Scottish Maritime Museum sa Glasgow ang summer exhibit nito noong Sabado, 7 Hunyo.

Kasama sa palabas sa Beneath The Waves ang mga artifact na natagpuan ng wreck-diver na si Graeme Bruce kasama ng gawa ng photographer, may-akda at marine conservationist na si Lawson Wood at Ayrshire underwater artist at manunulat na si Christina Riley.

Dalawang ceramic bowl na ipinakita sa palabas ang narekober mula sa pagkawasak ng 1857 iron steamship Agila ni Bruce na nakabase sa Oban at ng kanyang koponan noong Hulyo. Ang kanilang itinampok ang pagtuklas on Divernet.

Itinampok ng mayamang kargamento ng mga babasagin ang isang mahalagang uri ng mangkok na ginawa ng Bell's Pottery na nakabase sa Glasgow, na masasabing pinakamahalagang producer ng mga ceramics sa Scotland noong ika-19 na siglo.

Nilinis na ulam ni Bell (Graeme Bruce)

"Para sa akin, ang pagkawasak ng barko ay isang time-capsule na hindi nakikita sa paglipas ng panahon sa tabi ng dagat," sabi ni Bruce. "Ang pribilehiyo na makapag-explore at makakonekta sa nakaraan ay hindi mailarawan. Ang pagpapagana sa mga artifact mula sa mga pagkawasak ng barko upang magkaroon ng bagong buhay na nag-uugnay sa mga tao ay nangangahulugan ng lahat."

Sa mga tuntunin ng mga koneksyon, ang Agila mismo ay itinayo ni Alexander Denny, na ang tangke ng pagsubok ng kapatid na si William para sa mga barko, ang pinakamatanda sa mundo, ngayon ay matatagpuan ang sangay ng Scottish Maritime Museum sa Dumbarton.

Si Lawson Wood, mula sa Duns, ay sumisid mula noong siya ay 11 at gumagamit ng underwater camera sa halos lahat ng oras na iyon. Nakatuon ang kanyang 50+ na aklat sa marine life at shipwrecks, at habang dinala siya ng kanyang trabaho sa buong mundo, gumanap din siya ng mahalagang papel sa co-founding sa pinakamalaking marine-conservation area ng UK, ang Berwickshire Marine Reserve.

Basking shark (Lawson Wood)

Minamarkahan ni Wood ang pagbubukas ng Beneath The Waves sa isang pahayag na pinamagatang "60 Years Underwater" sa parehong Hunyo 7 at 8. Sasaklawin nito ang mga unang araw ng konserbasyon sa dagat, at makakatanggap ang mga bisita ng pinirmahan i-print ng sea anemone o seal.

Si Christina Riley ay nagpapakita ng seleksyon ng mga larawan at mga guhit na lapis mula sa kanyang panahon bilang snorkelling-artist-in-residence sa Argyll Hope Spot. Ang proyekto ng Hope Spots ay bahagi ng global Mission Blue inisyatiba na pinamumunuan ng oceanographer na si Dr Sylvia Earle, at itinatampok ang mga lugar na kritikal sa kalusugan ng karagatan.

Sea anemone (Christina Riley)

Nakatuon si Riley sa mga mas pinong punto ng mga kumplikadong marine ecosystem, na nagha-highlight ng isang species sa isang pagkakataon, tulad ng seagrass o ang mga eleganteng itlog ng isang nudibranch.

"Kami ay nasasabik na makipagsosyo sa tatlong masigasig at may karanasan na mga artista at marine explorer upang ipagdiwang ang aming mahiwagang at mahiwagang mundo sa ilalim ng dagat,." sabi ng opisyal ng exhibition at event ng museo na si Eva Bukowska. "Ang mga bisita sa lahat ng edad ay masisiyahan sa nakaka-engganyong paglalakbay na ito sa mga nakatagong kayamanan at mga kuwento sa ilalim ng mga alon."

Nagtatampok din ang eksibisyon ng mga artefact mula sa pambansang koleksyon ng maritime na pamana ng museo at mga exhibit na hiniram mula sa North Ayrshire Heritage Trust. Maaari ding malaman ng mga bisita ang tungkol sa kung paano sinasabing ang freediving ay nagsusulong ng pag-unawa sa marine archaeology at conservation. Ang pagbubukas ng Hunyo 7 ay may kasamang libreng Dive-In araw ng mga aktibidad.

Ang Beneath the Waves ay tumatakbo hanggang Setyembre 13 sa Linthouse building sa Irvine Harborside at ang pagpasok ay kasama sa £10 na karaniwang presyo ng admission ng Scottish Maritime Museum. Hanggang tatlong bata ang libre sa bawat tiket ng adult/concession, at ang museo ay bukas araw-araw mula 10 hanggang 5. Ang mga tiket para sa mga pag-uusap ni Wood ay nagkakahalaga ng £10. Bisitahin ang website ng SMM.

