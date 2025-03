Hinimok ng mga diver at snorkeller na kumilos para sa tubig ng UK gamit ang Motion for the Ocean

Ang tubig ng UK ay nasa ilalim ng banta, ngunit ang mga diver at snorkeller ay mayroon na ngayong isang makapangyarihang bagong paraan upang makagawa ng pagbabago – Motion for the Ocean.

Ang Motion for the Ocean, isang inisyatiba na idinisenyo upang tulungan ang mga lokal na konseho - sa loob ng bansa at sa baybayin - na gumawa ng makabuluhang aksyon upang protektahan ang mga asul na espasyo, ay naglunsad ng isang bagong-bagong online toolkit na magagamit sa lahat ng diver, snorkeller at iba pang gumagamit ng tubig na gustong makisali.

Ang BSAC, isang nangungunang boses para sa UK diving community, ay nakipagsosyo sa Motion for the Ocean upang suportahan ang inisyatibong ito at nananawagan sa lahat ng divers — anuman ang pagsasanay kaakibat - upang gumawa ng aksyon. Ang toolkit ay nagbibigay ng sunud-sunod na gabay upang matulungan ang mga indibidwal, dive club at ang diving trade na makipag-ugnayan sa kanilang mga lokal na konseho at itulak ang pagbabago.

Ano ang 'Motion for the Ocean'?

Ang Motion for the Ocean ay isang pormal na pangako na ginagawa ng isang konseho upang kilalanin ang kritikal na papel ng karagatan at mangako sa paggawa ng tunay na aksyon upang protektahan ito. Kung maipasa ang isang Motion for the Ocean, sumasang-ayon ang konseho na isama ang pagbawi ng karagatan sa mga patakaran nito at paggawa ng desisyon, na tinitiyak na ang kalusugan ng mga asul na espasyo ay isang priyoridad sa mga lugar tulad ng pagpaplano, pag-unlad ng ekonomiya, at edukasyon.

Sa pamamagitan ng pagpasa ng mosyon, ang mga konseho ay nangangako sa walong pangako, kabilang ang:

✔️ I-embed ang pagbawi ng karagatan sa lahat ng estratehikong plano at desisyon

✔️ Pagsuporta sa marine conservation at pagpapabuti ng kalidad ng tubig

✔️ Pagtitiyak na isinasaalang-alang ng lokal na pagpaplano ang epekto sa mga ilog at dagat ng UK

✔️ Lumalagong literacy sa karagatan at pagtaas ng pampublikong pakikipag-ugnayan

✔️ Nananawagan sa gobyerno na ilagay ang karagatan sa net recovery sa 2030

Ang suporta ng publiko ay susi — kailangang malaman ng mga konsehal na ang kanilang mga komunidad ay nagmamalasakit sa malusog na asul na mga espasyo upang kumilos.

Ano ang nasa loob ng toolkit?

✔️ Isang template ng email na handa nang gamitin para sa pakikipag-ugnayan sa mga konsehal

✔️ Gabay sa paggawa ng mga epektibong mensahe para makakuha ng mga resulta

✔️ Payo para sa mga club sa pag-imbita ng mga konsehal para sa isang Try Dive upang i-highlight ang kahalagahan ng malusog na tubig

Madaling makisali – at hindi mo kailangang maging eksperto!

Hindi mo kailangang maging eksperto sa konserbasyon ng dagat o alam ang lahat ng agham — sapat na ang hilig sa pagprotekta sa mga tubig na gusto mo. Ginagawa itong simple ng toolkit, na may mga handa na mapagkukunan at malinaw na mga hakbang na dapat sundin. Dagdag pa, nariyan ang BSAC at Motion for the Ocean para tumulong! Kung mayroon kang mga tanong o kailangan mo ng suporta, hindi ka mag-iisa.

Sinabi ni Emily Cunningham MBE, co-founder ng Motion for the Ocean: "Nakikita mismo ng mga diver at snorkeller ang epekto ng polusyon at pagbaba ng kapaligiran. Ang Motion for the Ocean ay nagbibigay sa kanila ng mga tool upang gawing aksyon ang pag-aalala sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa kanilang mga konseho. Ang bawat email, bawat pag-uusap, at bawat hakbang na ginawa ay nakakatulong sa pag-secure ng mas malusog na kinabukasan para sa tubig ng UK.”

Sinabi ni Katherine Knight, BSAC Chair of Environment and Sustainability: "Ito ay isang kamangha-manghang inisyatiba, ginawa ni Emily na naa-access ang 'thinking ocean' para sa mga council sa buong bansa at ito ay nagbabayad na ng mga dibidendo na may malakas na pagtanggap at pangako na suportahan ang Motion for the Ocean. Hindi alintana kung nakatira ka sa tabi ng dagat o panloob, maaari mong hikayatin ang iyong lokal na konseho sa paggawa ng desisyon."

Ang mga lokal na konseho ay may mahalagang papel sa pagprotekta sa ating mga ilog at dagat, ngunit kailangan nila ng pampublikong suporta upang unahin ang proteksyon. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan, maaaring direktang maimpluwensyahan ng mga diver ang mga desisyon na nakakaapekto sa tubig na gusto nila.

Upang ma-access ang toolkit at magsimulang gumawa ng pagbabago, mag-click dito.