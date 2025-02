Deptherapy - ang daan sa unahan

Tulad ng alam ng marami sa diving fraternity, ang Deptherapy & Deptherapy Education ay nagsara bilang isang kawanggawa noong 31 Agosto 2023, pagkatapos ng halos sampung taon na pakikipagtulungan sa mga beterano ng UK Armed Forces at ilang emergency service worker na dumanas ng pagbabago sa buhay ng mental at/o pisikal na mga hamon bilang resulta ng kanilang serbisyo sa Soberano at Bansa.

Ang gawaing iyon ay pinalawak upang saklawin ang mga nasa neurodivergent paradigm o may mga SEND, ngunit ang gawain ng kawanggawa ay nabawasan dahil sa hindi maliit na bahagi ng COVID, isang pagbawas sa pagbibigay ng kawanggawa sa sektor ng 'militar', at pagbaba sa mga bagong aplikasyon ng benepisyaryo.

Nang isara ng team ang charity, nangako silang panatilihin ang website: www.deptherapy.co.uk at ang Facebook Page: Deptherapy & Deptherapy Education live sa loob ng dalawang taon.

Napagpasyahan na ngayon ni Richard at ng team na panatilihin ang website at ang Facebook Page sa loob ng mahabang panahon.

Ang Deptherapy ay wastong itinuturing na isang pinuno sa mundo sa adaptive na pagtuturo at ang pananaliksik na kinomisyon nito ay pinagtibay bilang pinakamahusay na kasanayan ng maraming mga siyentipiko sa domain ng rehabilitasyon ng 'berde at asul na espasyo', at ang koponan ay tumatanggap pa rin ng madalas na mga kahilingan para sa adaptive na suporta sa pagtuturo at payo.

Ang mga benepisyaryo ng Deptherapy na sina Tom Oates (PTSD) at Michael Hawley (MS) sa kanilang RAID IDP sa Roots Red Sea

Isang bagong papel

Ang dating koponan ng Deptherapy, ngayon bilang isang grupo ng mga kaibigan, na may matinding interes sa adaptive na pagtuturo, ay nagpasya na tumuon sa pagpapalaganap ng pinakamahusay na kasanayan sa paggalang sa mga diskarte sa adaptive at upang kumilos bilang isang repositoryo para sa kaalaman sa lahat ng hindi masyadong naiintindihan at maling pagkatawan ng espesyalidad na lugar ng scuba diving.

Sisikapin nilang manguna sa pagpindot para sa ISO at WRSTC Standards kaugnay ng adaptive na pagtuturo/diving at para sa epektibong pagpupulis ng espesyalidad, kaya napipigilan ang hindi napatunayan o pinalaking pag-aangkin ng mga indibidwal/ahensiya tungkol sa mga benepisyo ng scuba diving sa mga may mental/pisikal na hamon o sa neurodivergent paradigm.

Sa susunod na ilang linggo at buwan, magbabago ang website upang ipakita ang bagong tungkuling ito, ngunit pinapanatili ang pagmamalaki sa dati nitong tungkulin sa kawanggawa.

Sa mas mahabang panahon, ang team – na nagpapanatili sa mga bihasang instruktor at dedikadong medikal (dive medicine at mental health) na tagapayo – ay tumitingin sa pagbuo ng adaptive na programa sa pagtuturo na lumalampas sa mga ahensya at naglalagay sa mga pangangailangan ng adaptive diver sa unahan.

Ang Deptherapy ay nananatiling isang RAID Dive Center, at ang koponan ay gustong magbigay ng partikular na pasasalamat sa Roots Red Sea para sa pagkilos bilang isang corporate sponsor sa pagpapanatili ng website, at kay Dave Hubber at Simon MacKay, na patuloy na magbabantay sa website, tulad ng ginawa nila mula noong 2014.

Sinabi ni Richard Cullen: “Kailangang tanggapin ng industriya ang mga pamantayan para sa adaptive na pagtuturo na pan agency at hindi-napatunayang mga claim tungkol sa rehabilitative at mental health benefits ng scuba ay kailangang itigil. Kailangang mayroong isang kapaligiran na nagsisiguro ng katapatan at integridad, na hindi pinangungunahan ng komersyalisasyon."