Pinalawak ng Wakatobi ang Proteksyon sa Coral Reef

Wakatobi Dive Resort ay pinalawak ang matagal nang pangako nito sa proteksyon at pagpapanumbalik ng coral reef gamit ang isang bagong programa sa Reef Health Assessment at ang pagdaragdag ng isang in-house na marine biologist na si Julia Mellers.

Si Julia ay sumali sa pamilyang Wakatobi upang maglunsad ng isang patuloy na proyekto upang sukatin, subaybayan at tasahin ang kalusugan ng coral reef sa loob ng pribadong marine preserve ng resort.

Ang bagong in-house na marine biologist ng Wakatobi Dive Resort, si Julia Mellers, ay kumukuha ng soft coral para sa reef health assessment program. Photo ni Adrienne Gittus

Gumagamit ang Reef Health Assessment program ng isang customized na set ng modernong imaging at mga diskarte sa pagsusuri ng data na nagbibigay ng komprehensibong indikasyon ng estado ng isang reef ecosystem. “Ginagamit namin ang pinakabagong teorya sa ekolohiya, teknolohiya at artipisyal na katalinuhan upang bumuo ng isang pakete ng nobela upang mahusay at matatag na sukatin ang kalusugan ng bahura,” sabi ni Julia. “Ito ay magbibigay-daan sa amin na masubaybayan kung paano ang kalagayan ng mga bahura ng Wakatobi sa buong protektadong lugar nang hindi gaanong inililihis ang mga mapagkukunan mula sa pagprotekta sa mga bahura."

Pinagsasama ng proseso ang dokumentasyong nasa tubig sa pagsusuri ng data gamit ang mga modelo ng machine learning para sukatin ang kalusugan ng bahura. Kapag wala sa isla, magsasaliksik siya ng mga bagong diskarte at ideya para sa pagtatasa ng coral reef at tutulong sa pagpapalaganap ng salita tungkol sa siyentipikong inisyatiba ng Wakatobi.

Si Julia at ang dive team ay nagsimula na rin ng eDNA survey sa mga bahura. ”Kabilang dito ang pagkuha ng mga sample ng tubig-dagat malapit sa bahura sa iba't ibang kalaliman at sinasala ang mga ito para ma-trap ang environmental DNA (eDNA) na ibinubuhos ng mga organismo sa tubig.,” paliwanag ni Julia. “Ang mga sample ay nasa isang lab na ngayon, kung saan ang DNA ay nilagyan ng label gamit ang mga probe at pinagsunod-sunod upang matukoy kung aling mga species ang nasa paligid. Gamit ang pamamaraang ito, dapat nating matukoy ang daan-daang species mula sa isang litro lamang ng tubig-dagat. Ito ay isang napaka-cool na proseso! "

Nagtapos si Julia ng biology sa Oxford University at ginawa ang trabaho ng Master kasabay ng Australian Institute of Marine Science. Siya ay isang lifelong sailor at masugid na maninisid. “Nagpunta ako sa marine biology dahil nakikita ko ang pananaliksik na ito bilang isang makapangyarihang tool upang ikonekta ang mga tao sa planeta," sabi niya. “Nangangahulugan ang pagtatrabaho sa loob ng gayong dinamikong koponan na mabilis kaming nakagawa ng pag-unlad. Ang koponan ng Wakatobi ay napatunayan din na isang napakahalagang mapagkukunan ng kaalaman tungkol sa lokal na ecosystem.

Dagdag pa ni Julia, "Ang kakayahang pumunta mula sa silid-aklatan patungo sa laptop hanggang sa bahura, lahat sa espasyo ng isang daang metro, ay ang perpektong recipe para sa pagbuo ng mga bagong ideya at pagsubok sa kanila. Nakatutuwang makipagtulungan sa mga open-minded innovator na gustong subukan ang mga bagong diskarte at tingnan ang mga bagay mula sa iba't ibang anggulo."

Kapag posible, tinutulungan din ng mga gabay ng Wakatobi si Julia sa pagkolekta ng sample ng tubig ng eDNA sa Wakatob reef kung saan ang mga hard coral ay partikular na matatag. Photo ni Adrienne Gittus

Ang Collaborative Reef Conservation Program ng Wakatobi ay malawak na kinikilala bilang isang pangunguna sa inisyatiba sa self-sustaining, community-based resource protection. Ang inisyatiba na ito ay binuo ng mga tagapagtatag ng Wakatobi Resort upang magbigay ng isang aktibong paraan ng pagprotekta sa mga bahura at yamang dagat. Ang isang bahagi ng kita mula sa mga bisita sa resort ay ibinabahagi sa lokal na komunidad upang mapanatili at suportahan ang isang napapanatiling pamumuhay na nagpapaunlad ng pangangasiwa at paggalang sa coral reef ecosystem.

Ang bagong in-house na marine biologist ng Wakatobi Dive Resort, si Julia Mellers. Photo ni Adrienne Gittus

Naghahanap din si Julia ng mga paraan upang maisama ang higit pang agham sa karanasan sa pag-dive ng Wakatobi. “Ang dami mong alam, mas napapansin mo," sabi niya, "at anong mas magandang lugar para matutunan ang tungkol sa reef biodiversity at custodianship kaysa sa Wakatobi.” Sa kanyang unang buwan sa resort, ipinakita ni Julia ang isang programa sa paggamit ng artificial intelligence sa marine monitoring; lumikha din siya ng isang pasadyang Wakatobi Marine Biology at Conservation Course para sa mga kabataan at kabataan na gustong lumahok sa kanilang pananatili.

Matatagpuan ang Wakatobi Resort sa isang maliit na isla sa timog-silangang Sulawesi, Indonesia. Masisiyahan ang mga bisita sa mga concierge diving at snorkeling service na may eksklusibong access sa higit sa 40 site na makikita sa loob ng isang protektadong marine preserve, na sinamahan ng five-star service, fine dining, spa services at direktang charter guest flight mula sa Bali.

Matuto nang higit pa sa pamamagitan ng pagbisita sa pahina ng Marine Life ng Wakatobi pati na rin ang kanilang blog site na Wakatobi Flow/

