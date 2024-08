Gusto ng 'Vengeful' Japan na si Watson sa 2010 na singil sa stink-bomb  

Sa linggong ito sa podcast, Ang unang bayad sa kompensasyon para sa mga gastos na natamo sa pagkamatay ng 34 na tao na namatay nang masunog ang Californian dive liveaboard Conception noong 2019 ay iniutos ng isang US federal judge – kahit na ang kapitan nito na si Jerry Boylan ay nasa posisyon upang mabayaran ang kuwenta ay nananatiling hindi malinaw. Ang mga duyan para sa mga baby corals na idinisenyo upang biguin ang mga maduming mandaragit tulad ng parrotfish ay maaaring i-deploy bilang bahagi ng isang drive upang i-rehabilitate ang mga reef na tinamaan ng mga kaguluhan tulad ng coral-bleaching. Ang Diving Museum sa Gosport ay isinara noong 2024 para sa pagpapanumbalik ng kanyang "mamasa-masa na Grade II* na nakalistang gusali" ngunit may ambisyosong planong muling buksan mula sa susunod na Hunyo, mas tuyo at may mga bagong eksibisyon.





