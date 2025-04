Si Trump ay gumuhit ng flak gamit ang deep-sea 'pirate mining' order

at 10: 16 am

Isang executive order na nag-uutos sa National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA) ng USA na magbigay ng mga permit para sa deep-sea mining ng mga kumpanya ng US ay inisyu ni pangulong Donald Trump.

Ang hakbang ay lumalampas sa awtoridad ng International Seabed Authority (ISA), ang UN-affiliated agency na isinasaalang-alang ang mga pamantayan para i-regulate ang anumang internasyonal na pagtatangka sa pagmimina sa isang marupok na ekosistema gaya ng malalim na karagatan.

Kinondena ng mga nangangampanya sa kapaligiran ang unilateral na aksyon bilang isa batay sa isang depekto at hindi napapanahong kaso ng negosyo - na may ilan na nagsasabing ang China ang higit na makikinabang sa desisyon.

Walang komersyal na sukat na deep-sea mining sa kasalukuyan, ngunit ang malalim na seabed sa kabila ng teritoryal na tubig, partikular sa Karagatang Pasipiko, ay kilala bilang isang potensyal na mapagkukunan ng mga metal tulad ng nickel, cobalt, manganese at tanso.

"Sa executive order na ito, ang presidente ay nagbibigay ng daan para sa supply-chain resilience at isang umuunlad na domestic manufacturing industry," sabi ni Erik Noble, punong deputy assistant secretary ng commerce sa NOAA, na bahagi ng US department of commerce.

“Pamumunuan ng United States ang mundo sa deep-sea mineral extraction, at ang NOAA ay ang dulo ng sibat habang nakikipagtulungan kami sa mga pederal na ahensya at pribadong industriya upang suportahan ang pagtuklas at pagkolekta ng mga kritikal na mineral sa sahig ng dagat.”

Pagbubukas ng mga floodgate

Ayon sa Ocean Conservancy, gayunpaman, ang utos ni Trump ay nagbukas ng mga pintuan para sa hindi reguladong pagmimina sa ilalim ng dagat bilang pagsuway sa internasyonal na pinagkasunduan – at “lumipad sa harap ng misyon ng NOAA”.

"Ang NOAA ay sinisingil sa pagprotekta, hindi pagpipinsala, sa karagatan at sa mga benepisyong pang-ekonomiya nito, kabilang ang pangingisda at turismo; at ang mga siyentipiko ay sumasang-ayon na ang deep-sea mining ay isang lubhang mapanganib na pagsisikap para sa ating karagatan at sa ating lahat na umaasa dito," komento ni Jeff Watters, vice-president para sa panlabas na mga gawain para sa US environmental-advocacy group.

"Ang mga lugar ng US seafloor kung saan naganap ang pagsubok-pagmimina mahigit 50 taon na ang nakararaan ay hindi pa rin ganap na nakakabawi," sabi niya. “Ang pinsalang dulot ng deep-sea mining ay hindi limitado sa sahig ng karagatan: makakaapekto ito sa buong column ng tubig, mula sa itaas hanggang sa ibaba, at sa lahat at lahat ng umaasa dito.

“Sinasabi sa amin ng ebidensiya na ang mga lugar na naka-target para sa deep-sea mining ay kadalasang nagsasapawan sa mahahalagang pangisdaan, na nagpapalaki ng mga seryosong alalahanin tungkol sa mga epekto sa $321-bilyong industriya ng pangingisda ng bansa.”

Pambansang interes

Naninindigan ang administrasyong Trump na ang pagpapahintulot sa deep-sea mining ay mahalaga para sa pag-secure ng mga mineral na mahalaga para sa produksyon ng mga baterya, electronics at defense system, at inaangkin na maaari itong makabuo ng $300 bilyon para sa ekonomiya ng US at lumikha ng 100,000 trabaho sa loob ng isang dekada.

Na-frame din nito ang problema bilang isa sa pambansang seguridad, na naglalayong bawasan ang pag-asa sa mga dayuhang pinagkukunan - pangunahing naglalayong sa China, na nangingibabaw sa pandaigdigang supply-chain para sa mga naturang mineral - at pagpoposisyon sa USA bilang pinuno ng isang umuusbong na industriya.

ROV Deep Discoverer sa isang ferromanganese field (NOAA)

Sa kaibahan ni Dr Douglas McCauley, isang propesor sa UC Santa Barbara at Berkeley, ay nangangatwiran: "Ang executive order na ito ay isang magandang regalo sa ekonomiya ng China. Hanggang ngayon, karamihan sa mga bansa ay nakaupo sa paligid ng parehong talahanayan sa International Seabed Authority, maingat na nakikipagnegosasyon sa mga umiiral na regulasyon sa pagmimina upang matiyak ang pantay na pagbabahagi ng mga benepisyo mula sa mga mapagkukunang mina sa internasyonal na tubig. Sinusubukan ng US na ibagsak ang proseso.

"Ang US ay sumulong upang maging ang unang operasyon ng pagmimina ng pirata sa mga internasyonal na karagatan. Sa pamamagitan ng mga patakaran, makokontrol sana natin ang mga mineral na kukunin ng China o anumang bansa o tao mula sa bahaging ito ng karagatan. Ngunit kung walang anumang mga patakaran, ang China, sa madaling salita, ay higit na mas mahusay na manalo.

Radioactive na bundok

"Halimbawa, ang mga metal na ito sa ilalim ng karagatan ay natuklasan kamakailan na radioactive," sabi ni McCauley. "Mahirap isipin ang anumang komunidad sa US na nais na ang isang bundok ng mga radioactive na metal na ito ay naproseso sa kanilang likod-bahay. Ang ibang mga bansa ay maaaring hindi gaanong mahiyain tungkol sa mga bagay na ito.

"Ang malaking kabalintunaan ay nagpakawala lang kami ng isang gold rush - ngunit isang gold rush para sa ginto ng tanga. Sa aming lagnat na makuha ang mga mineral na ito sa karagatan, ang US ay tila napabayaan na patakbuhin ang mga numero.

"Ang cobalt at nickel na maaaring minahan mula sa sahig ng karagatan ay ang pinakamahal na cobalt at nickel na mina saanman sa planeta... Ang Cobalt at nickel ay nasa oversupply ngayon at mabibili sa isang pag-click sa mga internasyonal na merkado ng metal sa isang fraction ng halaga. Ang US ay pumirma sa dotted line para sa isang napakasamang pang-ekonomiyang deal."

'Malalang kahihinatnan'

Duncan Currie ng Coalition ng Deep Sea Conservation inilarawan ang hakbang na ito bilang "isang paglabag sa internasyonal na batas na may matinding kahihinatnan para sa bawat bansa at tao na nakikinabang sa karagatan bilang ating karaniwang pamana.

"Itinataas nito ang higit sa 40 taon ng legal na precedent sa UN Convention on the Law of the Sea, nagbabanta na i-destabilize ang pamamahala sa karagatan sa buong mundo at isang insulto sa mga tao at bansa sa buong Pasipiko na ang hakbang na ito ay higit na makakaapekto," sabi niya.

Ang mga grupong nangangampanya ay inihanda para sa mga pagpapaunlad (Greenpeace)

"Walang karapatan ang gobyerno ng US na unilaterally payagan ang isang industriya na sirain ang karaniwang pamana ng sangkatauhan, at guluhin ang malalim na dagat para sa tubo ng ilang mga korporasyon," komento Greenpeace, habang ang Sentro para sa Biological Diversity nakasaad: "Ang mabilis na pagsubaybay sa deep-sea mining ay isang sakuna sa kapaligiran sa paggawa. Sinusubukan ni Trump na buksan ang isa sa pinakamarupok at hindi gaanong naiintindihan na mga ekosistema ng Earth sa walang ingat na pagsasamantala sa industriya."

Sinasabi ng NOAA na ito at ang iba pang mga kasosyo ng pederal na ahensya ay magtatrabaho "upang mas maunawaan ang malalim na dagat sa pamamagitan ng mga pagsulong sa pagmamapa, paglalarawan, pagkolekta ng data sa kapaligiran at mga pagtatasa ng mapagkukunan. Bilang karagdagan, ang NOAA ay magsasagawa ng mga hakbang sa pagsunod sa kapaligiran na naaayon sa naaangkop na batas."

Gayundin sa Divernet: 'Fool's gold rush': Luma na ang deep-sea mining, babala sa mga eksperto, Ang bansang pang- whaling ay una upang paganahin ang deep-sea mining, Karamihan sa buhay sa deep-miners' target zone ay bago sa agham