Shark reprieve bilang Maldives U-turns on long-lining

Ang mga pangamba na ang Maldives ay nakatakdang iwaksi ang pinaghirapan nitong reputasyon para sa proteksyon ng pating at ray sa pamamagitan ng muling pagpapahintulot sa mapanirang pangingisda sa longline.

Pagkatapos ng kampanya ng mga internasyonal na siyentipiko at ng publiko na suportado ng sariling sustainable tuna fisheries ng Maldives, si Pangulong Mohamed Muizzu ay sinasabing personal na namagitan. Napagpasyahan niyang huwag magpatuloy sa muling pag-isyu ng mga longline na lisensya na maaaring nagbabanta sa mga pagkakataong mabuhay ng mga mahihinang na-target at bycatch species.

Noong kalagitnaan ng Agosto Divernet ay nagpatakbo ng artikulo Inilalagay sa Panganib ng Mga Longline na Plano ng Maldives ang Pro-Shark Reputation, na nagpapaliwanag na ang mga siyentipiko at conservationist ay nananawagan sa pamahalaan ng pangunahing diving destination na muling isaalang-alang ang isang draft na regulasyon na magpapahintulot sa paglapag ng shark at ray bycatch. Iminungkahi din nito na maaaring isaalang-alang ng mga divers ang pagpirma ng petisyon sa problema.

Ang pangingisda ng longline ay maaaring tumaas ang presyon sa mga populasyon ng tuna sa mga lokal na maliliit na mangingisda sa Maldives.

"Ang isa-isang tuna fisheries ay isang ipinagmamalaki na tradisyon ng Maldivian na maaaring masubaybayan pabalik daan-daang taon," sabi ni Callum Roberts, propesor ng marine conservation sa University of Exeter at isang Maldives coral researcher. "Iilang mga lugar ang maaaring magpakita ng hindi pangkaraniwang pangmatagalang pagpapanatili.

"Sa pamamagitan ng pagtanggi sa mas mahusay at mapanirang pamamaraan ng pangingisda, ipinapakita ng Maldives sa ibang mga bansa ang isang mas mahusay na ruta sa pagbabalanse ng kita ng pangingisda sa kalusugan ng karagatan at proteksyon sa kalikasan."

Masasamang epekto

Nagsimulang pangingisda ang mga barko sa ibang bansa sa Maldives noong 1985. Ipinagbawal ang pagsasanay noong 2010 ngunit muling binuksan noong sumunod na taon, bilang tugon sa karagdagang mga iregularidad, huminto ang gobyerno sa pagbibigay ng mga bagong lisensya noong 2019.

Nadagdagan ang pag-aalala nang ipahayag kamakailan ng Ministry of Fisheries & Ocean Resources na dahil naniniwala itong ang longline fishing para sa yellowfin at bigeye tuna at swordfish ay maaaring makabuo ng malaking kita para sa mga lokal na pangisdaan nang hindi nagdudulot ng anumang masamang epekto, naghahanda ito ng mga bagong alituntunin para i-regulate ang kasanayan. .

Ang mga katawan ng kapaligiran sa loob at labas ng Maldives ay nagpahayag ng kanilang mga alalahanin tungkol sa mga masasamang epekto na nagreresulta mula sa naturang pagkilos sa parehong kapaligiran at ekonomiya nito - at itinaas ang pag-asam ng aksyon na gagawin ng European Union.

Mapanganib din ang mga sinag sa pamamagitan ng pagbabalik sa long-lining (Simon Hilbourne / Ocean Image Bank)

"Higit sa 100 internasyonal na siyentipiko ang sumuporta sa isang kampanya na pinamumunuan ng mga lokal at internasyonal na conservation NGO, mga lokal na mangingisda at grupo ng turismo, at nilagdaan ang isang liham sa pamahalaan upang ipahayag ang pagkabahala sa mga hakbang upang muling magbigay ng mga lisensya," sabi ng UK ocean conservation charity Blue Marine Foundation. "Ang kampanya ay inilipat ang mas malawak na publiko, na may 30,000 pirma sa isang petisyon sa loob lamang ng dalawang linggo."

'Matalinong interbensyon'

"Ang longlining ay magreresulta sa pagkamatay ng hindi mabilang na mahahalagang nilalang sa dagat, kabilang ang mga pating, pagong, sinag at mga ibon sa dagat, na nakakasira sa tatak ng turismo ng Maldives at ang reputasyon ng mga pangisdaan ng tuna," sabi ng Maldives Ocean Alliance ng mga lokal na katawan sa kapaligiran.

Nakipag-ugnayan ang MOA sa Maldives' Yellowfin Tuna Fishermen's Union upang ilunsad ang petisyon, na nanawagan sa internasyonal na komunidad na ipaalam sa gobyerno ang ekolohikal, pang-ekonomiya at reputasyon na epekto ng longlining.

"Binabati namin ang pangulo sa kanyang matalinong pakikialam," sabi ng MOA. “Ang mapanirang pangingisda tulad ng longlining ay hindi lamang nakakatulong sa sobrang pangingisda kundi sisira rin sa pagkakakilanlan at katatagan ng ekonomiya ng ating mga mangingisda at kanilang mga pamilya. Nagpapasalamat kami sa Pangulo sa pakikinig sa aming mga alalahanin at pagbaligtad sa desisyong ito para sa kapakinabangan ng marami, sa halip na ilang maimpluwensyang grupo.”

“Panahon na para sa internasyonal na komunidad na aktibong kilalanin ang Maldives para sa pangako nito sa mga tao at kalikasan nito, na sumusuporta sa mga mangingisdang Maldivian sa pamamagitan ng pagbili ng kanilang sustainable pole at line-caught tuna at ng mga internasyonal na pamahalaan na nagsusuri ng mga kasunduan sa kalakalan dahil sa mataas na sustainability ng Maldives. etos," sabi ng Blue Marine Foundation.

