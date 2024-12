Ang mga matibay na bulsa ng coral ay nagpapasaya sa mga mananaliksik

Sa pamamagitan ng pagmamapa ng mga coral reef sa kanlurang Indian Ocean, sinabi ng Wildlife Conservation Society (WCS) na nakabase sa New York na natuklasan nito ang mga hindi inaasahang bulsa ng climate-resilience na maaaring mag-alok ng pag-asa para sa mga pagsisikap sa konserbasyon sa rehiyon.

WCS Natukoy ng mga mananaliksik ang mga bahura sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga modelo ng AI na may data mula sa 1,000 umiiral nang field studies. "Ang mga nakaraang modelo ay magaspang at madalas na umaasa sa ilang mga variable ng temperatura," sabi ni Dr Tim McClanahan, direktor ng agham para sa Global Marine Programme ng WCS.

"Ang aming modelo ay gumagamit ng buong kapasidad ng pandaigdigang environmental mapping at machine learning, na lumilikha ng mga bagong posibilidad para sa paghahanap ng mga resilient reef na nangangailangan ng proteksyon."

Sinasabing ang modelo ng WCS ay isinasaalang-alang ang maraming mga variable sa kapaligiran sa isang maliit na sukat upang magbigay ng mas detalyado at iba't ibang pananaw para sa mga coral reef. Sa ganitong paraan hinahamon nito ang mas matitinding hula mula sa mga nakaraang modelo, kabilang ang ulat ng 2023 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Sa ilalim ng 1.5°C warming threshold, ang 70% ng mga bahura ay hinuhulaan na makakaranas lamang ng katamtamang pagbaba ng mas mababa sa 5% sa coral cover at pagkakaiba-iba ng species pagsapit ng 2050 - bagaman ang mga mananaliksik ay nagbabala na kung ang mga emisyon ay patuloy na walang humpay, ang coral cover ay maaari pa ring bumaba ng 40 % sa kalagitnaan ng siglo.

Potensyal na benepisyo

Sa bagong modelo, humigit-kumulang 5% ng mga coral reef ang natukoy na potensyal na makinabang mula sa pagbabago ng mga kondisyon, na nagmumungkahi ng mga potensyal na kanlungan kung saan ang mga coral ay maaaring patuloy na umunlad sa kabila ng pag-init.

"Sa aming trabaho nalaman namin na humigit-kumulang 30% ng mga bahura sa mundo ang makatiis ng 1.5°C na pagtaas ng temperatura," sabi ni McClanahan. "Ngunit sa paglipas ng threshold na iyon, 15% lamang ng mga bahura ang inaasahang magpapakita ng katatagan sa isang senaryo na walang kagyat na pagbabawas ng carbon.

"Nangangahulugan ito na dapat nating asahan na lalabas ang mas matinding mga senaryo ng modelo maliban kung bawasan ng mga tao ang mga greenhouse gas emissions ngayon."

Inaasahan ng mga mananaliksik na ang kanilang mga pamamaraan sa pagmomodelo ay gagamitin upang matulungan ang mga siyentipiko sa buong mundo na imapa ang biodiversity na may mas mataas na katumpakan.

Ang pananaliksik ay suportado ng US Department of Interior at US Agency for International Development, na may fieldwork na suportado ng Western Indian Ocean Marine Science Association at Bloomberg Ocean Initiative. Ang pag-aaral ay na inilathala sa journal Ecosfirst.

