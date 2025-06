Si Prince William ay 'optimistic' tungkol sa hinaharap ng karagatan

Si William, Prince of Wales na, kasama ang kanyang asawang si Kate at ngayon ay panganay na anak na si George, lahat ay nag-e-enjoy sa scuba diving, ay inilarawan ang pagiging masigasig tungkol sa kinabukasan ng mga karagatan sa mundo – hangga't ang mapagpasyang aksyon ay gagawin kaagad.

Sa pagsasalita sa UN World Oceans Day sa Blue Economy & Finance Forum sa Monaco, na ginanap bago ang UN Ocean Conference sa Nice na magsisimula bukas (Hunyo 9), sinabi ng prinsipe na para sa marami ang karagatan ay kung saan "nabubuo ang ilan sa aming mga pinakamasayang alaala, kung saan namin ginalugad ang mga kababalaghan ng natural na mundo".

“Lahat tayo ay umasa sa napakalaking kasaganaan nito para sa ating pagkain at kabuhayan, gayunpaman, kadalasan ay maaari itong makaramdam ng malayo at hindi konektado sa ating pang-araw-araw na buhay, na nagpapahintulot sa atin na makalimutan kung gaano ito kahalaga.

"Ang pagtaas ng temperatura ng dagat, polusyon sa plastik at labis na pangingisda ay naglalagay ng presyon sa mga marupok na ecosystem na ito at sa mga tao at komunidad na higit na umaasa sa kanila," sabi ni Prince William.

William, Kate at isang South Water Caye nurse shark sa Belize noong 2022

"Ang minsang tila isang masaganang mapagkukunan ay lumiliit sa harap ng ating mga mata. Lahat tayo ay naninindigan na maapektuhan at tayong lahat ay may pananagutan para sa pagbabago kapwa negatibo at positibo, ngunit may nananatiling oras upang ibalik ang tide na ito."

Sa pagtukoy sa "ambisyosong" pandaigdigang pangako na protektahan ang 30% ng lupa at dagat sa 2030, nagbabala siya na "malapit na ang 2030 at 17% lamang ng lupain at 3% lamang ng karagatan ang ganap na naprotektahan.

"Ang hamon na ito ay hindi katulad ng naranasan natin noon ngunit nananatili akong isang optimist," iginiit ng prinsipe, "Naniniwala ako na ang pangangailangan ng madaliang pagkilos at optimismo ay may kapangyarihang magsagawa ng pagkilos na kailangan upang baguhin ang takbo ng kasaysayan.

“I'm an optimist kasi, as the founder of the Earthshot Prize, nakikita ko ang hindi kapani-paniwalang mga halimbawa ng mga ideya, inobasyon at teknolohiya na ginagamit ang kapangyarihan ng karagatan habang pinoprotektahan ang sigla nito.”

Mga halimbawa ng earthshot

Tinukoy ni Preince William ang apat na Earthshot prize-winners at finalists na naroroon sa audience. Ng Sam Teiher at Gator Halpern ng Coral Vita sinabi niya: "Ang kanilang koponan ay nangunguna sa mga high-tech na pamamaraan upang mapalago ang mga korales hanggang sa 50 beses na mas mabilis kaysa sa kalikasan at mapabuti ang kanilang katatagan sa epekto ng pagbabago ng klima.

"Pagkatapos manalo ng Earthshot Prize, tinustusan nila ang isang malaking proyekto sa pagpapanumbalik sa baybayin ng Grand Bahama, nakikipagtulungan sa mga lokal na eksperto sa komunidad upang mapalago ang higit sa 20,000 corals. Nakatuon na sila ngayon sa pagpapalawak ng kanilang mabilis na lumalagong mga korales sa mga bagong heograpiya, na nagtutulak ng turismo sa mga lugar na may sariwang coral reef."

Pinuri rin niya si Douglas Martin, tagapagtatag ng Scottish biotech company MiAlgae : “Ang kanyang trabaho sa nakalipas na anim na buwan upang wakasan ang pag-asa sa ligaw na nahuling isda bilang pangunahing pinagmumulan ng Omega-3 ay nagligtas ng 2.54 milyong ligaw na isda, nag-recycle ng sapat na basurang tubig upang punan ang 300 Olympic swimming pool at napigilan ang napakaraming CO. 2 emissions.

"Isang tonelada lang ng kanilang algae ang gumagawa ng Omega-3 na kasing dami ng 620,000 isda. Ang MiAlgae ay hindi lamang alternatibong nutrisyon, ito ay teknolohiya ng klima. ito ay pag-iingat sa karagatan at ito ay napapanatiling sistema ng pagkain sa sukat."

Enric Sala diving sa Palau (Manu San Félix / National Geographic)

Enric Sala ng National Geographic's Malinis na Dagat ay inilarawan bilang isang makapangyarihang tagapagtaguyod para sa mga benepisyong siyentipiko ng mga MPA. "Kapag pinoprotektahan ng mga komunidad ang mga lugar sa dagat, bumabawi ang mga stock ng isda, bumubuti ang kalusugan ng karagatan at may pagtaas ng kita para sa mga kalapit na komunidad," sabi ni Prince William.

"Nakatulong na ang Pristine Seas sa pagtatatag ng 29 sa pinakamalaking MPA sa mundo na sumasaklaw sa isang lugar na mahigit dalawang beses ang laki ng India. Bahagi rin si Enric ng koponan sa likod ng hindi kapani-paniwalang bagong pelikula ni Sir David Attenborough [Karagatan]. Ito ay gumagawa ng pinakanakakahimok na argumento para sa agarang aksyon na nakita ko.

Inspirasyon ng Attenborough

Sir David Attenborough (Keith Scholey ©Silverback Films at Open Planet Studios)

"Ang panonood ng aktibidad ng tao ay nagpapababa ng magagandang kagubatan sa dagat hanggang sa mga tigang na disyerto sa ilalim ng ating mga karagatan ay simpleng nakakasakit ng damdamin," patuloy ng prinsipe. "Para sa marami, ito ay isang kagyat na wakeup call sa kung ano ang nangyayari sa ating mga karagatan ngunit hindi na ito maaaring maging isang bagay na wala sa isip.

"Tulad ng dati, iniiwan tayo ni Sir David ng isang pakiramdam ng optimismo na ang lahat ay hindi mawawala. Naniniwala siyang posible ang pagbabago.

"Kumilos tayo nang may madalian at optimismo habang mayroon pa tayong pagkakataon. Para sa kinabukasan ng ating planeta, para sa mga susunod na henerasyon, dapat nating pakinggan ang mga salita ni Sir David Attenborough: Kung ililigtas natin ang dagat, ililigtas natin ang ating mundo."

