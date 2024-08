Hinihimok ng PADI ang todo-todo na pagtulak para sa AWARE Week

Sa PADI at sa conservation charity nito, ang PADI AWARE Foundation ay umaasa na ang kanilang Dive Against Debris program ay isasama sa inter-governmental Global Plastics Treaty sa susunod na taon, ang paparating na taunang PADI AWARE Week ay nagkaroon ng espesyal na kahalagahan, sabi nila.

Ang taunang linggong inilalaan ng PADI sa pag-alis ng mga basura sa karagatan ay magaganap sa Setyembre 14-22, at ang pagsasanay Nais ng ahensya na mag-organisa ang mga miyembro nito ng mga kaganapan na maaaring makatulong sa pag-impluwensya sa kasunduan.

"Ang PADI at ang AWARE Foundation ay ang tanging mga organisasyon na kumakatawan sa pandaigdigang recreational dive community sa patuloy na opisyal na negosasyon na humahantong sa inaasahang kasunduan ng Global Plastics Treaty sa 2025," sabi ni PADI AWARE director Danna Moore.

"Sa Global Plastics Treaty na kasalukuyang inaayos at ang ikalimang sesyon ng Intergovernmental Negotiating Committee sa abot-tanaw para sa Nobyembre, ang mga kaganapan sa AWARE Week ngayong taon ay nagbibigay ng mahalagang pagkakataon upang tumawag para sa isang matatag na kasunduan."

Ang pag-asa ay na kung ang Dive Against Debris, na sinasabing pinakamalaking citizen-science underwater marine-litter database, ay pinagtibay sa kasunduan, ito ay magiging isang aprubadong pamamaraan para magamit ng mga pamahalaan.

4 na paraan upang makatulong

Padi nais na bawasan ang produksyon ng mga hindi kinakailangang single-use na produktong plastik, at bawasan ang bilis ng pagpasok ng lahat ng basurang plastik sa karagatan. Isinasaalang-alang nito ang opisyal na pagkilala sa sinasabi nitong kritikal na papel ng diving community bilang isang "natatangi at mahalagang pagkakataon para sa isang pandaigdigang co-ordinated na inisyatiba upang makabuluhang matugunan ang patuloy na krisis sa plastic-polusyon".

Maaaring mag-ambag ang mga miyembro sa apat na paraan sa loob at sa paligid ng AWARE Week, sabi ng PADI. Ang mga opsyon ay patakbuhin ang kursong espesyalidad sa Dive Against Debris, pagsisid sa pagsisid o paglilinis ng mga kaganapan, at/o hikayatin ang kanilang mga komunidad ng maninisid na lagdaan ang petisyon nananawagan para sa isang malakas na Global Plastics Treaty, na naglalayong makakuha ng hindi bababa sa 10,000 bagong lagda.

"Lahat ng PADI Assistant Instructors at mas mataas ay awtomatikong kwalipikado na ngayong magturo ng kursong espesyalidad sa Dive Against Debris, ibig sabihin, mas maraming propesyonal sa PADI ang may kapangyarihan na ngayong magturo ng higit pang mga superhero kung paano iligtas ang karagatan," sabi ni Moore.

"Hinihikayat din namin ang mga miyembro ng PADI na panatilihin ang momentum sa panahon at pagkatapos ng AWARE Week at magpatuloy sa pagsusumite ng data ng Dive Against Debris."

Ang pagho-host ng isang Dive Against Debris event o iba pang aktibidad sa pag-iingat ay maaaring may kasamang pag-imbita sa isang komunidad na makilahok sa isang beach o paglilinis ng karagatan habang nag-aalok ng mga workshop para ituro ang PADI AWARE kurso, itinatampok ang mga pangunahing isyu na nakakaapekto sa lokal na marine ecosystem at nag-aalok ng mga paraan kung saan ang mga dadalo ay maaaring patuloy na tumulong na iligtas ang karagatan.

