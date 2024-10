Prizes worth £10,000, including celebrity experiences, products and tuition, can be won for a £5 outlay in an online draw to celebrate Bite-Back Shark & Marine Conservation’s 20th anniversary.

Ang prize draw, na bukas mula ngayon hanggang 28 Nobyembre, 2024, ay makakatulong upang makabuo ng mahahalagang pondo para sa pagprotekta sa mga pating sa hinaharap, sabi ng UK-based charity.

Nangunguna sa listahan ng mga premyo ang pagkakataong makasama ang TV wildlife presenter na si Steve Backshall, isang work-out session kasama ang extreme adventurer na si Aldo Kane, isang kayaking trip kasama ang whitewater expert at diver na si Sal Montgomery at isang Zoom call kasama ang sikat na "shark whisperer" na si Cristina Zenato.

"Ang ilan sa mga pinakahinahangaang kumpanya sa industriya ng diving at scuba ay mabilis na sumuporta sa kawanggawa na may magagandang premyo na ginagawang ang £5 na presyo ng tiket ay nagkakahalaga ng higit pa sa isang flutter," sabi ng Bite-Back.

It is referring to the likes of Master Liveaboards, British Sub-Aqua Club, Midlands Diving Chamber, Go Freediving and Blue Shark Snorkel, which have all donated experience prizes, while celebrated photographer Alex Mustard has donated a i-print and artists Scott Gleed and Olivier Leger have gifted a sculpture and illustration to help boost the fundraising pot.

Ang Fourth Element ay nag-donate ng Ocean Positive gear, habang ang LA watch company na Nodus ay nagbigay ng dive-watch. Ang charity ay mayroon ding 5* stay sa Bankside Hotel sa London at isang family visit sa Longleat Safari Park na inaalok sa hanay ng mga premyo.

“Na-overwhelm kami sa suporta mula sa mga kumpanya at indibidwal na tunay naming hinahangaan at sumuporta sa amin sa aming 20-taong paglalakbay at kami ay tunay na nagpapasalamat sa kanilang lahat,” sabi ng Bite-Back campaign director Graham Buckingham.

“Bagama't hindi kapani-paniwalang ipinagmamalaki namin ang aming mga nagawa sa nakalipas na dalawang dekada – at kami ay sobrang nasasabik sa susunod na kabanata – ang prize draw na ito ay hindi isang vanity project. Ito ay kumakatawan sa isang tunay na linya ng buhay sa ating trabaho at mahahalagang pagsulong sa pandaigdigang proteksyon ng mga pating.

"Kaya inaasahan namin na ang mga diver, dive-club at maging ang mga bargain-hunter ay makakuha ng ilang mga tiket upang gawin itong isang malaking tagumpay."

Ang kawanggawa ay umaasa na maglunsad ng isang ground-breaking na kampanya upang i-enroll ang publiko at dagdagan ang suporta para sa proteksyon ng mga pating sa buong mundo, at ang malilikom na pera ay mapupunta sa layuning iyon.

Para makapasok sa kompetisyon bisitahin ang Website ng Bite-Back. Ang mga mananalo ng premyo ay iaanunsyo sa Disyembre 1, 2024.

