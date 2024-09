Paano masusuportahan ng mga diver ang World Manta Day

Ang World Manta Day, na nilikha upang ipagdiwang ang malalaking ray na gustong makita at imulat ng mga divers ang mga banta na kanilang kinakaharap, ay magbabalik sa Martes, Setyembre 17 – at sinabi ng UK charity na Manta Trust na gusto nitong makakuha ng mantas trending #worldmantaday

Ang tema para sa 2024 ay "The Power of Storytelling", sabi ng trust. "Naniniwala kami na ang bawat anekdota ay nagpinta ng isang larawan, ang bawat kuwento ay umaalingawngaw, at ang bawat salaysay ay maaaring umalingawngaw sa kagyat na sigaw para sa pag-iingat sa nakamamanghang manta rays sa mundo.

“Maaaring magbigay-inspirasyon ang mga kuwento sa mga tao sa buong mundo, na ginagawang nakikita ang hindi nakikita at ang negatibong positibo, ginagawang pagtataka ang takot, at ang kamangmangan sa pag-unawa … Mahalaga ang bawat kuwento – hayaan natin silang marinig!”

Reef manta rays sa Maldives (Simon Hilbourne)

Ang Manta Trust ay nakikipagtulungan sa Karagatan Kultura Buhay upang mag-host ng isang oras na workshop sa pagkukuwento ng konserbasyon at interactive na sesyon ng Q&A kasama ang mga eksperto na sina Jasmine Corbett at Francesca Page. Ang mga tanong ay maaaring isumite nang maaga sa pamamagitan ng info@mantatrust.org.

Orihinal na naka-iskedyul bilang isang kaganapan sa Facebook para sa Setyembre 11, ang workshop ay inilipat na ngayon sa 6pm BST ngayong gabi (13 Setyembre) sa Mag-zoom.

Samantala, ang mga visual na kwento mula sa mga koponan ng konserbasyon ng manta ay maaaring tingnan sa Manta Trust YouTube Channel, na may dalang maikli video serye mula sa Ecuador, Makunudhoo Maldives, North Maldives, Caribbean at New Zealand.

Isang bagong koleksyon ng mga nada-download na mapagkukunan, kabilang ang mga post at poster sa social media, ay available sa World Manta Day site para sa pagbabahagi sa mga personal at proyektong social media platform, o para sa promosyon sa mga pampublikong espasyo sa pangunguna at sa mismong araw.

Bukod sa pagdalo sa conservation storytelling workshop, ang Manta Trust ay nagmumungkahi ng limang karagdagang paraan upang makilahok sa manta conservation: 1 Magsumite ng mga larawan ng ID ng manta ray sa mga pangkat ng pagsasaliksik 2 Ibahagi ang mga paboritong larawan at video ng manta sa social media 3 Bawasan ang personal na pagkonsumo ng seafood at kumain lamang ng napapanatiling pinanggalingan na mga species 4 Suportahan ang manta ray charity tulad ng ang Manta Trust at mga pangkat ng pananaliksik 5 Maging responsableng turista at sundin ang lokal na kodigo ng pag-uugali kung lumalangoy o sumisid na may kasamang mantas

