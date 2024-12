Tahanan para sa Pasko: Libre ng Danes si Paul Watson

Si Kapitan Paul Watson ay uuwi para sa Pasko - ang beteranong anti-whaling campaigner ay pinalaya na matapos gumugol ng limang buwan sa bilangguan habang isinasaalang-alang ng Denmark ang kahilingan sa extradition mula sa Japan.

Ang balita na sa wakas ay tinanggihan ng Denmark ang mga kahilingan ng Japan ay dumating kahapon (17 Disyembre) at nangangahulugan na si Watson, na naging 74 taong gulang habang nakakulong sa isang detention center malapit sa kung saan siya inaresto sa Nuuk, Greenland, ay makakapagpalipas ng kapaskuhan kasama ang kanyang pamilya sa France.

"Ang desisyon na ito ay nagmamarka ng isang makabuluhang tagumpay para sa karapatang pantao, aktibismo sa kapaligiran at ang kilusang anti-whaling," idineklara ng Kapitan Paul Watson Foundation (CPWF), na mahigpit na nangangampanya mula pa noong tag-araw para sa pagpapalaya ng tagapagtatag nito. Ang petisyon nito para sa layuning iyon ay lumampas sa 125,000 lagda at umani ng malawak na suporta sa mga celebrity.

Sinabi ng Ministri ng Hustisya ng Denmark sa BBC na sa pag-abot ng desisyon nito ay isinasaalang-alang ang oras na lumipas mula nang mangyari ang mga di-umano'y mga pagkakasala, at ang limang buwang ginugol ni Watson sa detensyon.

"Minsan, ang pagpunta sa kulungan ay kinakailangan upang maipahayag ang iyong punto," sabi ni Watson habang lumalakad siya nang malaya. "Ang bawat sitwasyon ay nag-aalok ng isang pagkakataon, at ito ay isa pang pagkakataon upang magningning ng isang pandaigdigang spotlight sa ilegal na panghuhuli ng balyena ng Japan sa Southern Ocean Sanctuary. Kung pinapunta sana ako sa Japan, baka hindi na ako nakauwi. I'm relieved na hindi nangyari yun."

Ayon sa CPWF, si Watson ay pinigil sa mga paratang na may motibo sa pulitika nang walang masusing pagrepaso ng ebidensya, at nanawagan ito na baguhin ang mga mekanismo ng internasyonal na pagpapatupad ng batas.

Mga pagalit na pagtatagpo

Ang pag-aresto kay Watson noong ika-21 ng Hulyo ay batay sa isang 14-taong-gulang na abiso ng Interpol mula sa Japan na nagmula sa mga pagalit na engkwentro sa pagitan ni Watson at ng kanyang campaign team at mga Japanese whaling crew habang kinukunan ang pelikula. Mga Digmaan sa Balyena Mga serye sa TV para sa Animal Planet sa mga dagat ng Antarctic.

Nang arestuhin, ang aktibistang Canadian-American ay patungo sa Pasipiko sakay ng CPWF vessel John Paul DeJoria sa isang anti-whaling mission, huminto sa Greenland para lang mag-refuel.

Ang kanyang kinaroroonan ay dinala sa pansin ng Denmark ng mga pulis mula sa Faroe Islands na, kasama ng Japan, Norway at Iceland, ay isa sa mga outlier na nangangaso pa rin ng mga balyena noong ika-21 siglo.

Nasubaybayan ng pulisya ng Denmark ang barko mula Dublin hanggang Greenland, isang autonomous na teritoryo ng Denmark, bago pumasok upang arestuhin. Noong huling bahagi ng Setyembre, nagpadala ang Japanese Coast Guard ng isang opisyal sa Denmark upang tawagan nang personal ang extradition ni Watson, ayon sa foundation.

Kapitan Paul Watson (CPWF)

Matatag sa kanyang misyon

“Ang pagkulong ni Kapitan Watson ay nagbigay-pansin sa mga nangyayari problema ng ilegal na Japanese whaling,” sabi ng CPWF. “Sa kabila ng mga internasyonal na kasunduan at regulasyon, ipinagpatuloy ng Japan ang high-seas whaling sa pagtatayo ng Kangei Maru, isang $47 milyon na factory-processing vessel na inilunsad noong Mayo upang i-target ang nanganganib palikpik mga balyena.”

"Sa pagbabalik ni Captain Watson, mas naudyukan kami kaysa kailanman na patuloy na lumaban para sa aming mga karagatan at tinitiyak na mananatiling matatag ang aming misyon," sabi ng CEO ng foundation na si Omar Todd, na naroroon noong inilabas ang kanyang co-founder.

“Ang paglaya ni Captain Watson ay isang patunay ng pangako ng mga naninindigan para sa kapaligiran. Sa kanyang muling pagsasama sa kanyang pamilya, mga kaibigan at mga tagasuporta, nananatili siyang matatag sa kanyang misyon na pangalagaan ang buhay dagat.

Si Watson ay isang founding member at director ng Greenpeace. Noong 1977, umalis siya upang itatag ang Sea Shepherd Conservation Society, na iniwan naman niya noong 2022 upang simulan ang CPWF kasama si Todd.

Siya ay pinangalanan bilang isa sa Top 20 Environmental Heroes of the 20th Century ni oras noong 2000 at ipinasok sa US Animal Rights Hall of Fame sa Washington DC makalipas ang dalawang taon. Noong 2012, naging pangalawang tao lamang siya, pagkatapos ni Jacques Cousteau, na ginawaran ng Jules Verne Award, na nakatuon sa mga environmentalist at adventurer.

Pag-urong para sa mga balyena sa Iceland

Ang hindi kanais-nais na balita para kay Watson habang siya ay nanatili sa ilalim ng lock at susi ay dumating noong Disyembre 6 nang ang gumaganap na ministro ng pangisdaan ng Iceland na si Bjarni Benediktsson ay nagbigay ng dalawang lisensya sa panghuhuli ng balyena para sa susunod na limang taon, na nagpapahintulot sa mga kumpanyang Hvalur at Tjaldtangi na pagmamay-ari ng Christian Loftsson na manghuli ng mga nanganganib. palikpik at minke whale ayon sa pagkakabanggit.

“Ang tiwaling tagapag-alaga ng gobyerno ng Iceland ay higit na nagmamalasakit sa pagsasauli ng mga pabor sa pulitika na binayaran ng blood money ni Christian Loftsson kaysa sa pagprotekta sa mga endangered species sa karagatan ng mundo at pagtataguyod ng mga internasyonal na batas sa proteksyon ng marine-mammal,” sabi ng direktor ng kampanya ng CPWF na si Locky MacLean.

"Pupunta kami doon para sa mga balyena ngayong tag-araw upang wakasan ang North Atlantic cetacean death machine ng Hvalur".

