'Fool's gold rush': Luma na ang deep-sea mining, babala sa mga eksperto

at 11: 06 am

Ang isang executive order para i-fout ang international consensus at buksan ang malalim na karagatan para sa pagmimina ay iniulat na isinasaalang-alang ng administrasyong Trump ng USA – ngunit ang mga eksperto kabilang ang pinakamalalim na undersea explorer sa mundo na si Victor Vescovo ay nagsalita para sabihin na ang naturang hakbang ay isang economic folly at isang paghahanap para sa “fool's gold”.

Ang utos ng gobyerno ay magbibigay-daan sa pagbibigay ng mga permit sa mga kumpanyang magmina ng malalim na dagat sa mga internasyonal na katubigan – labag sa mga kinakailangan ng International Seabed Authority (ISA), ang katawan na kumokontrol sa mga aktibidad ng pagmimina sa matataas na dagat.

Ang mga nangangampanya sa konserbasyon ng karagatan ay nangangatuwiran na habang ang naturang hakbang ay magiging katulad ng pandarambong at nakakapinsala sa kapaligiran, ito ay ibabatay din sa isang may depektong kaso ng negosyo.

"Ang deep-sea mining ay lubhang mapaghamong teknikal, lubhang mapanira, hindi makabuluhan sa pandaigdigang produksyon at isang napakamahal, pinansiyal na peligrosong solusyon sa isang problema sa mga metal sa baterya na umiral sampung taon na ang nakararaan," paliwanag ni Vescovo, ang tagapagtatag at CEO ng Caladan Capital at isang retiradong opisyal ng hukbong-dagat at piloto pati na rin ang undersea explorer.

Victor Vescovo kasama si Dr Dawn Wright 'sa ilalim ng mundo' (Caladan Oceanic)

Sa maraming nakamit na submersible-piloting, isinagawa ni Vescovo ang pinakamalalim na manned dive sa kasaysayan nang maabot niya ang Challenger Deep sa Mariana Trench sa lalim na 10,928m, at siya ang unang taong bumisita sa pinakamalalim na punto sa lahat ng limang karagatan ng Earth.

Global oversupplies

Ang pagmimina sa malalim na dagat ay lilikha ng kahirapan sa ekonomiya at geopolitical na pinsala para sa USA nang walang anumang maliwanag na mga tagumpay, sinasabi ng ibang mga kalaban. "Ito ay isang paghahanap para sa ginto ng tanga," ay kung paano ipinahayag ito ni Dr Douglas McCauley, isang propesor sa University of California Santa Barbara at adjunct professor sa UC Berkeley.

"Ang mga presyo sa merkado para sa mga mineral at metal na hinahangad mula sa malalim na dagat ay mabilis na bumaba sa mga nakaraang taon, na hinimok ng mga pandaigdigang oversupplies mula sa maginoo na pagmimina at mga inobasyon sa mga kemikal ng baterya," sabi ni McCauley. "Maaaring ito na ang pinakamahal na cobalt at nickel na na-mina sa planeta.

"Ang mga usong ito ay bahagyang hinihimok ng pinababang demand mula sa merkado ng mga de-kuryenteng sasakyan, na lalong naging umaasa sa mga baterya - halimbawa, ang mga LFP na baterya na ginagamit sa maraming modelo ng Tesla - na hindi nangangailangan ng mahirap makuha, mamahaling mga metal.

“Ang bagong inobasyon sa mga ultra-fast charging station na idinisenyo para sa mga bagong bateryang ito, gaya ng [Chinese electric car manufacturer] na kamakailang anunsyo ng BYD ng mga charging station na maaaring magdagdag ng 400km na saklaw sa loob lamang ng limang minuto, ay maaaring higit pang masiguro ang dominasyon ng mga bagong bateryang ito na hindi nangangailangan ng mga metal mula sa karagatan.

Teknolohiya ng baterya ng BYD Blade

"Ang isa pang hamon ay maaaring pag-aatubili sa bahagi ng USA na ilagay ang materyal na ito sa mga daungan ng US, dahil sa bagong natuklasang radioactive na katangian ng mga mineral na ito," pagtatapos ni MacCauley. Ang pagpapakawala ng mga nakakalason na materyales na nauugnay sa pagmimina ay maaaring ilagay sa panganib ang kalusugan ng publiko sa buong mundo sa pamamagitan ng kontaminasyon ng seafood.

Mga marine ecosystem

"Ang unilateral na pagmimina ng malalim na dagat, na siyang karaniwang pamana ng sangkatauhan, ay magiging isang pangunahing paglabag sa UN Convention on the Law of the Sea, na sa loob ng mahigit 40 taon ay nagbigay ng katatagan sa pamamahala sa karagatan," dagdag ni Duncan Currie, internasyonal na eksperto sa batas at tagapayo sa patakaran para sa Coalition ng Deep Sea Conservation (DSCC), na nagpapatibay sa pananaw na ang isang sugod upang talunin ang mga kakumpitensya gaya ng Russia at China ay magdudulot ng hindi na maibabalik na pinsala sa mga masusugatan na marine ecosystem at kalusugan ng karagatan.

"Bawat bansa at bawat tao ay magdurusa sa mga kahihinatnan," sabi ni Currie. "Hindi ito magbubunga ng mga tubo o royalty na ipinangako, hindi malulutas ang mga problema sa kapaligiran at seguridad na inaangkin nito, at sisirain ang sampu-sampung libong kilometro kuwadrado ng virgin seafloor - upang patunayan na hindi ito gumagana."

"Ang Metals Company ay nangangako ng katiyakan ng regulasyon sa isang vacuum ng regulasyon," sabi ni Bobbi-Jo Dobush, eksperto sa patakaran sa konserbasyon ng karagatan at may-akda ng Ang Deep Sea Mining ay Hindi Sulit sa Panganib. "Ang tanging katiyakan ay ang pagmimina sa ilalim ng dagat ay nananatiling isang hindi pa nasusubukan, napakamahal na paraan upang makuha ang mga mineral na nabago na natin."

Ang DSCC, na kumakatawan sa magkahiwalay na mga katawan sa pangangampanya, ay tinanggap ang isang panawagan para sa isang moratorium sa deep-sea mining na inilabas sa SOS Ocean Summit Manifesto sa katapusan ng Marso, bilang bahagi ng isang mataas na antas na summit na pinangunahan ng France.

Hinihimok ng manifesto ang mga bansa sa ISA na umayon sa pandaigdigang pinagkasunduan sa siyensya sa pamamagitan ng pagpapatibay ng isang moratorium sa kung ano ang inilalarawan nito bilang "isang mapanirang industriya" sa loob ng hindi bababa sa 10-15 taon - o hanggang sa magkaroon ng sapat na kaalaman upang makagawa ng matalinong mga desisyon.

