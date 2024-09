Ito ay isang pampulitikang motivated na tip-off mula sa Faroe Islands na humantong sa pag-aresto sa anti- whaling activist na si Paul Watson ng Danish police sa Greenland noong 21 July, ayon sa Captain Paul Watson Foundation (CPWF).

Inalerto ng mga lokal na awtoridad sa kapuluan ng panghuhuli ng balyena ang Justice Ministry ng Denmark at ang mga awtoridad ng Greenland sa pagdating sa Greenland ng punong barko ng Watson. John Paul Dejoria mag-refuel at magtulak para sa kanyang detensyon, ang sabi ng CPWF. Sinasabi nito na kinumpirma ito ng Danish Parliament bilang tugon sa isang pagtatanong.

Si Watson at ang kanyang mga tripulante ng mga aktibistang pangkalikasan ay patungo sa kanluran sa Pasipiko upang harapin ang isang Japanese factory whaling ship.

Dalawang buwan mula sa pag-aresto sa kanya Nananatili sa kustodiya si Watson naghihintay ng posibleng extradition sa Japan sa mga makasaysayang kaso, gaya ng naunang iniulat sa Divernet. Ang kanyang pagkakakulong ay nauugnay sa isang Interpol Red Notice na inihain laban sa kanya para sa direktang aksyong aktibismo 12 taon na ang nakalipas ng Japan.

“Isang abala mula sa pulisya ng Faroe Islands, na hinimok ng pagnanais ng Japan na hulihin si Paul... gumawa ng sama-samang pagsisikap na ipaalam sa Danish Ministry of Justice matapos subaybayan ang barko mula nang umalis ito sa UK, na nagdulot ng mga lokal na pagtatanong ng pulisya ng Denmark, kumpirmahin ang pagdating ng sasakyang-dagat at pagbibigay ng oras para sa isang koponan ng SWAT na mag-orchestrate ng isang ambush na karapat-dapat sa isang internasyonal na pugante,” ay kung paano inilarawan ni Locky MacLean, pinuno ng mga operasyon ng barko ng CPWF, ang pag-aresto kay Watson.

Ang Faroes, isang self-governing archipelago ng Denmark, ay kilala sa mga diver para sa kanilang kontrobersyal na taunang pagpatay sa mga long-finned pilot whale at Atlantic white-sided dolphin, na kilala bilang ang Grindadráp.

Faroe Islands whaling (Erik Christensen)

Sinasabi ng CPWF na ang paglahok ng mga Faroe ay nagbibigay liwanag sa kahandaan ng Denmark na sumunod sa internasyonal na warrant of arrest ng Japan at sa tinatawag nitong "heavy-handed nature" ng pag-aresto kay Watson, at naniniwalang ang insidente ay "magpapaigting lamang ng pandaigdigang pansin sa mga kalupitan na nagaganap. sa Faroe Islands”.

"Ang pagpatay sa mga maliliit na cetacean, at ang kanilang panliligalig sa pamamagitan ng bangka, ay ilegal sa Denmark, European Union at marami pang ibang bansa sa buong mundo, at iyon ang dahilan kung bakit ang Faroese Grindadráp nakakakuha ng pandaigdigang pagkondena mula sa mga pulitiko, conservationist, media at pangkalahatang publiko,” sabi ng CEO ng foundation na si Omar Todd.

Sinabi ng punong operating officer ng CPWF na si Rob Read na naglunsad si Watson ng maraming kampanya laban sa karaniwang kilala bilang ang Gumiling mula noong unang bahagi ng 1980s, at naging "tinik sa gilid" ng Faroe Islands.

Ang CPWF UK ay nasa ika-siyam na magkakasunod na taon ng anti-Gumiling Operation Bloody Fjords, at noong nakaraang taon ay muling naglayag si Watson sa John Paul Dejoria sa tubig ng Faroese upang labanan ang mga pangangaso.

Ang organisasyon ay nananawagan sa Denmark na palayain siya kaagad at tanggihan ang kahilingan sa extradition ng Japan, na higit sa 82,000 katao sa ngayon pagpirma nito sa petisyon.

