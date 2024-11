Nangangako ang tagumpay ng English seagrass sa buong mundo na palakasin

Pagkatapos ng limang taon ng trabaho, ang pinakamalaking proyekto sa pagpapanumbalik ng seagrass sa England ay natapos na, na ang mga resulta nito ay inilarawan bilang "napakamapangako" para sa hinaharap.

Ang £2.5 milyon na LIFE Recreation ReMEDIES initiative, pinangunahan ng Natural England at pinangunahan ng Ocean Conservation Trust (OCT), tinugunan ang pagpapanumbalik ng higit sa walong ektarya ng mga seagrass bed sa Plymouth Sound Special Area of ​​Conservation (SAC) at ang Solent Maritime SAC.

Ang proyekto, na kinabibilangan din ng proteksyon ng hard pink coralline algae na tinatawag na maerl, ay nagsasangkot ng pagharap sa mga panggigipit sa mga natural na tirahan gaya ng recreational anchoring at mooring at educational outreach, kasama ang mga pagsubok sa ilang paraan ng pagpapanumbalik ng seagrass.

Ang tagumpay ng headline ay ang pagpapalakas ng mga rate ng tagumpay sa pagtubo ng seagrass seedling mula 5% hanggang 33% – isang resulta na sinasabi ng team na nangangako na baguhin ang mga pagsisikap sa pagpapanumbalik sa buong mundo. Ang maagang muling paglaki ay sinasabing nakikita na sa parehong mga site ng proyekto.

Ang ReMEDIES, na nangangahulugang Pagbawas at Pagbabawas ng Pagguho at Mga Epekto sa Pagkagambala na nakakaapekto sa Seabed, ay pinondohan ng Programa ng EU LIFE at kasangkot din ang Samahang Konserbasyon sa Dagat, Royal Yachting Association at Plymouth City Council / Tamar Estuaries Consultative Forum.

Mga pamamaraan ng pagsubok

Sinasabi ng OCT na ang proyekto ay nagbigay ng pagkakataong ibalik ang susi Zostera marina seagrass species gamit ang dalawang pamamaraan ng pagsubok.

Ang una sa mga ito, ang seed broadcasting, ay nagsasangkot ng parehong pag-deploy ng mga hessian bag na naglalaman ng binhi at, sa isang pantay na lugar, gamit ang isang makabagong injection device na tinatawag na Hydro Marine Seeding (HMS) OCToPUS (Ocean Conservation Trust 'o' Pressurized Underwater Seeder).

Ang pangalawang paraan, ang seedling translocation, ay nangangahulugan ng pagpapalago ng mga pang-adultong halaman mula sa buto gamit ang "Seagrass Mat Technology" sa isang laboratoryo sa National Marine Aquarium, na pinamamahalaan ng OCT. Ang mga halaman ay pagkatapos ay inilagay sa lugar ng pagpapanumbalik.

Pag-aalaga ng mga halamang dagat (OCT)

Bilang resulta ng mga eksperimentong ito, naniniwala na ngayon ang koponan sa pagpapanumbalik ng tirahan na ang pinakamahusay na paraan upang makamit ang pagpapanumbalik ng sub-tidal seagrass ay sa pamamagitan ng HMS na pinagsama sa Seagrass Mat Technology. Ang mga paunang resulta ay sinasabing nagpapakita ng ilang pagbabagong-buhay ng mga seagrass bed, na patuloy na susubaybayan ng koponan.

"Ang pagpapanumbalik ng seagrass ay hindi walang mga hamon ngunit, sa kabila nito, ang proyekto ng ReMEDIES ay nagtulak ng mga hangganan sa pagbuo ng malakihang sub-tidal seagrass restoration," sabi ni Mark Parry, ang pinuno ng OCT sa pagpapanumbalik ng tirahan sa karagatan.

“Napakahusay na pagsubok ng mga makabagong diskarte sa pagpapanumbalik at nakita ang tagumpay ng aming mga pagsisikap sa parehong Jennycliff Bay at sa Solent Maritime. Kami ay nasasabik na ipagpatuloy ang aming pag-aaral at pagbuo ng malakihang pagsisikap sa pagpapanumbalik sa aming Blue Meadows proyekto.”

Pinili ng kamay ng mga maninisid

Dahil ang mga buto ng seagrass ay maaaring mapili ng mga maninisid isang beses lamang sa isang taon, kapag ang mga halaman ay namumulaklak, ang OCT ay bumuo ng isang uri ng pasilidad ng pag-iimbak ng binhi na maaaring magpapahintulot sa mga ito na maibalik ang mga parang sa buong taon. Ang mga buto ay pinananatili sa isang dormant na estado sa isang mataas na asin, pinalamig na recirculatory system.

Kapag naalis na sa dormancy, inaalagaan ng mga boluntaryo ang mga buto hanggang sa mga yugto ng punla at pang-adulto na halaman habang lumalaki ang mga ito sa loob ng Seagrass Mat Technology.

Umuunlad na seagrass handa na para sa muling pagtatanim (OCT)

"Napakahirap ng proyekto ng ReMEDIES sa pagiging kumplikado, sukat at ambisyon, na pinagsasama ang recreational pressure-reduction sa marupok na seagrass habitats na may restoration bilang karagdagang tool upang matulungan itong makabawi," komento ng project manager na si Fiona Tibbitt.

Ang pasilidad ng seagrass-cultivation sa aquarium ay patuloy na ipapakita ang proyekto, na itinaguyod ng Valeport, Zurich at Naturesave Insurance.

