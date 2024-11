Naglilinis ang mga diver pagkatapos ng ghost fish-farmer

Ang Healthy Seas Foundation at ang mga kasosyo nito ay nagtapos ng kanilang isang taon na proyektong "Operation Ghost Farms - Reclaiming Waters" sa kung ano ang sinasabi ng foundation na isang komprehensibong paglilinis sa Menidi, sa Gulpo ng Amvrakikos sa kanlurang Greece.

Ang mga ghost farm ay mga inabandunang fish-farm na natitira sa dagat, nagpaparumi sa mga lugar sa baybayin at nagdudulot ng malaking pinsala sa marine flora at fauna at mga lokal na komunidad, sabi ng Healthy Seas.

Ang Menidi clean-up ay ang pangatlo sa uri nito na pinangunahan ng foundation noong 2024 ngunit, hindi tulad ng mga nakaraang operasyon, na isinagawa sa Ithaca at Patras, pinuntirya nito ang isang sakahan na kamakailan lamang ay inabandona, bago nagkaroon ng oras para magaganap ang matinding degradasyon.

Mga tanawin ng Menidi fish-farm site (Healthy Seas)

Mga boluntaryo mula sa organisasyon Ghost Diving nagtrabaho upang mabawi ang mga lambat, tanggalin ang mga ito mula sa mga singsing at idokumento ang proseso sa ilalim ng tubig at sa ibabaw gamit ang kanilang mga camera. Bukod sa mga lambat, na-reclaim nila mula sa dagat ang 35 malalaking buoy, 43 floating rings at marami pang bagay, kabilang ang isang half-sunken maintenance boat.

Ang mga boluntaryo sa lupa ay nag-aayos ng mga basura sa baybayin na may kasamang sirang polystyrene foam mula sa fish-farm at pangkalahatang basura sa bahay.

Ang mga fishing-net at ilang iba pang mga item ay maaaring i-recycle sa Econyl regenerated nylon ng kasosyo sa pundasyon Aquafil. Ang mga tubo at iba pang istruktura ay maaari ding i-recycle.

Maninisid sa Menidi (Michael Westreicher)

Mga materyales na nakolekta para sa pagre-recycle (Healthy Seas)

Lokal na outreach

Kaugnay ng paglilinis, tulad ng iba sa nakaraan, nag-organisa din ang Healthy Seas ng mga programang pang-edukasyon sa mga lokal na paaralang elementarya at workshop sa unibersidad, pati na rin ang dalawang paglilinis ng daungan sa Astakos at Mytikas sa suporta ng isang lokal na kasosyo sa diving. .

Ang misyon ay isang collaborative na pagsisikap sa pagitan ng foundation, Hyundai Motor Europe at iba pang partner kabilang ang Aquafil, Diopas, Ozon, ang European Outdoor Education Hub, We Dive We Clean, Odyssey Outdoor Activities at Dotank Plus.

Pagbawi ng isang bangka sa panahon ng isa sa mga operasyon sa Mayo (Cor Kuyvenhoven)

Koleksyon ng Ghost-net noong Mayo (Rogier Visser)

"Ang taong ito ay kapansin-pansin," komento Malusog na Dagat direktor Veronika Mikos. “Sa tatlong pangunahing paglilinis at maraming programang pang-edukasyon ay nakagawa kami ng hindi kapani-paniwalang epekto, hindi lamang sa pag-alis ng basura kundi pati na rin sa pagpapataas ng kamalayan sa mga komunidad at sa susunod na henerasyon. Kami ay nagpapasalamat sa aming mga kasosyo at mga boluntaryo para sa kanilang pangako at pagsusumikap."

Ang anim na araw na operasyon ng Oktubre ay kinasasangkutan ng 35 katao na nangolekta ng 128.5 tonelada ng marine litter, kung saan 50.9 tonelada ay mga lambat sa pangingisda. Ang paglilinis sa Mayo, na may 30 katao na nagtatrabaho sa loob ng walong araw, ay nakakolekta ng 42.7 tonelada (11.3 tonelada ng lambat).

“Kasama ang 150 kasosyo at halos 550 dedikadong boluntaryo, nakakolekta kami ng 991 tonelada ng mga lambat sa pangingisda at iba pang mga basura sa dagat mula noong kami ay nagsimula noong 2013,” ulat ng Healthy Seas.

Gayundin sa Divernet: DIVERS BUST GHOST FARM 2 SA 'RETURN TO ITHACA', DIVERS ANSWER EPIC CLEAN-UP CALL, GHOST SQUAD STRIPS NET OFF LAMPEDUSA WRECKS