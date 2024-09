Dive-pro inakusahan ng pag-ukit ng mga korales para sa pera

Ang pagbagsak mula sa pag-ukit ng mga pangalan ng mga tao sa mga korales sa destinasyon ng pagsisid ng Pilipinas sa Bohol ay nagpatuloy, na kumbinsido na ngayon ang mga awtoridad na ang isa o higit pang lokal na dive-guides at mga operator ng bangka ay nangongolekta ng karagdagang bayad mula sa mga turista upang lumikha ng graffiti sa ilalim ng dagat .

Isang dive-guide ang iniulat na umamin na naninira sa mga korales. Ang pinsala sa mga bahura ay ilegal sa ilalim ng Philippine Fisheries Code, kahit na hindi malinaw kung ang mga kasong kriminal ay dadalhin laban sa kanya.

Hindi bababa sa 13 mga pangalan ng tao ang natagpuang nakaukit sa mga korales sa Estaca scuba at snorkelling site sa labas ng Puntud (dating Virgin) Island malapit sa Panglao, nang magsagawa ng inspeksyon noong katapusan ng Agosto kasunod ng tip-off mula sa lokal na PADI dive-guide .

Vandalized coral malapit sa Puntud Island (Danilo Menorias)

A Korean tourist had posted a video on social media showing a guide vandalising coral, and Bohol’s governor Erico Aristotle Aumentado nag-alok ng gantimpala para sa karagdagang impormasyon, gaya ng iniulat sa Divernet noong Setyembre 4. Ang reward money ay kalaunan ay apat na beses na naging 200,000 pesos (mga £2,700).

Sa suporta ng gobernador, isinara ng alkalde ng Panglao na si Edgardo 'Boy' Arcay ang lugar sa mga aktibidad ng turista simula kahapon (9 Setyembre) nang hindi bababa sa anim na buwan at posibleng higit sa isang taon. Bumubuo ng bahagi ng "Panglao Island Protected Seascape" sa ilalim ng "Expanded National Integrated Protected Areas System", ang coral ng lugar ay mangangailangan ng panahon upang mabawi, sabi niya.

Arcay also says that on 5 September he personally questioned the unnamed guide seen in the video. After admitting inscribing the name of a female guest onto coral at her request, he was warned that he could be declared katauhan non grata para sa kanyang papel sa "pagpatay sa turismo".

Ang Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Yaman ng Pilipinas at ang Tanggapan ng Kapaligiran at Likas na Yaman ng Probinsiya ng Bohol ay tinatasa na ngayon ang dive-site. Sinabi ni Aumentado na nilayon niyang lumikha ng task force na may kapangyarihan ng pag-aresto upang maiwasan ang mga katulad na insidente na mangyari sa hinaharap.

