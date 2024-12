Lumalangoy ang China laban sa tubig para makulong ang pinakamaraming orcas

Aling bansa ang may pinakamaraming orcas sa pagkabihag? Sa loob ng mahabang panahon ay ang USA ang humawak ng kahina-hinalang karangalan na iyon, ngunit ngayon ito ay naabutan sa unang pagkakataon - ng China.

Ayon sa isang bagong ulat ni China Cetacean Alliance mga imbestigador, hawak na ngayon ng China ang 22 orcas sa pagkabihag, karamihan sa mga ito ay naka-display sa publiko kasama ang inilalarawan ng CCA bilang "minimal welfare safeguards".

Habang ang gana ng internasyonal na komunidad para sa panonood ng mga balyena at dolphin na gumaganap ng mga trick sa mga tangke ay humina, ang China ay napunta sa kabaligtaran na direksyon, sabi ng CCA. Nangangahulugan ito na ito rin ang nangunguna sa mundo sa bilang ng mga bihag na bottlenose dolphin, na may higit sa 730, at mga beluga whale, kung saan mayroon itong humigit-kumulang 145.

"Ang lumalawak na industriya ng theme park sa karagatan ng China ay patuloy na nagpapanatili ng mga problema sa konserbasyon at welfare," sabi ng Washington DC-based na koalisyon ng mga international at Chinese animal welfare bodies

Sa 22 bihag na orcas ng China, 15 ang na-import mula sa Sea of ​​Okhotsk ng Russia habang pito ang ipinanganak sa pagkabihag. Karamihan sa mga hayop ay ipinakita lamang noong 2023, sa pagbubukas ng isang pasilidad sa Zhuhai na tinatawag na Chimelong Spaceship .

Noong Hulyo 2024, 101 bihag na pasilidad ng cetacean ang nagpapatakbo sa China, dalawang beses na mas marami kaysa noong 2015, na may 11 pang ginagawa. Naglalaman sila ng tinatayang 1,307 cetacean na kumakatawan sa 15 species.

Supply mula sa Japan

Sa USA 18 captive orcas ang ginaganap sa tatlong SeaWorld park. Ipinagbawal ng Russia ang live na pagkuha ng mga orca at beluga para sa libangan noong 2018, mula noong sinasabing ang China ay kailangang mag-focus nang higit sa pag-aanak at pag-import mula sa Japan upang matugunan ang pangangailangan.

“Ang China ay ang merkado para sa mga wild-caught cetaceans, na nakapinsala sa internasyonal na reputasyon nito, nagpapahina sa mga malayang populasyon at nagresulta sa hindi kilalang bilang ng pagkamatay ng mga hayop," sabi ni Dr Naomi Rose, senior scientist sa marine mammal biology sa Animal Welfare Institute (AWI), isang miyembro ng tagapagtatag ng CCA. Bumisita siya sa China sa simula ng taon upang obserbahan ang mga orcas na naninirahan sa mga pasilidad doon.

Orcas na nagtatanghal sa isang Chinese theme park (AWI)

"Ang industriya ng theme park ng karagatan ng Tsina ay walang kakayahang matugunan ang kumplikadong pisikal at pang-asal na mga pangangailangan ng mga cetacean," sabi ni Rose. “Ang dumaraming bilang ng mga pasilidad ay nag-aalok sa mga bisita ng mga karanasan sa paglangoy o pagsisid-sa-cetacean, na naglalagay sa publiko sa panganib - bilang ebidensya ng dumaraming bilang ng mga naiulat na pinsala - habang hindi nagbibigay ng makabuluhang impormasyon sa konserbasyon.

"Bukod dito, maraming mga hayop ang naghihirap mula sa pampublikong dokumentado na pang-aabuso sa tagapagsanay at kakulangan ng espesyal na pangangalaga sa beterinaryo."

Pagkakaiba sa mga talaan

Walang available na impormasyon sa publiko tungkol sa kondisyon ng mga bihag na cetacean sa China, kahit na binanggit ng ulat ng CCA ang ilang pagkamatay, kabilang ang mga pagkamatay ng dalawang critically endangered na Yangtze finless porpoise.

Sinasabi rin ng alyansa na ang bilang ng mga wild-caught cetacean na nakarehistro bilang na-import sa China sa database ng CITES ay naiiba sa mga talaan ng pag-export mula sa mga pinagmulang bansa, kabilang ang Japan, ng higit sa 380 indibidwal. "Ito ay isang lugar ng kritikal na pag-aalala para sa gobyerno at sa industriya at kumakatawan sa isang potensyal na paglabag sa mga regulasyon ng CITES," sabi nito.

Nais ng CCA na makita ng gobyerno ng China na maglunsad ng mga independiyenteng pagsisiyasat sa data ng pag-import ng CITES at kapakanan ng captive cetacean sa China, ipagbawal ang mga aktibidad na malapit sa pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga bisita at hayop, at maghanda ng mga plano upang ihinto ang kanilang pagpapakita sa mga theme park sa karagatan.

Ang mga miyembro ng CCA bukod sa AWI ay ang Born Free Foundation, Endangered Species Fund, Hong Kong Dolphin Conservation Society, Life Investigation Agency, Marine Connection at Whale & Dolphin Conservation. Ang pinakabago ng alyansa Mga Theme Park sa Karagatan ulat ay ang ikatlong edisyon.

