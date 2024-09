Ang mga batang corals ay artipisyal na pinarami gamit ang isang anyo ng sa vitro Ang pagpapabunga, bilang kabaligtaran sa pag-clone mula sa mga fragment ng mga umiiral na corals, ay nagpakita ng mas malaking pagtutol sa pagpapaputi sa panahon ng nakamamatay na heatwave na tumama sa rehiyon ng Caribbean noong 2023, ayon sa isang bagong peer-reviewed na pag-aaral mula sa Florida-based na conservation body na Secore International.

Sinasabi ng Secore na ang ulat nito ay kumakatawan sa unang siyentipikong katibayan na ang mga coral na naibalik gamit ang mga natural na pamamaraan ng pagpaparami ay nagpapatunay na higit na lumalaban sa init kaysa sa mga coral na pinalaganap mula sa mga fragment kapag napailalim sa temperatura ng tubig-dagat na mas mataas sa mga bleaching threshold.

Healthy bred coral sa panahon ng bleaching episode sa reef (Raul Tecalco Renteria / Secore International)

For the past five years Secore has been running an ambitious programme of laboratory coral-breeding as a way of restoring reefs, an approach that involves pagsasanay a network of partners throughout and, it hopes, soon beyond the Caribbean region.

"Lahat ng pagsisikap ay sulit," ito ay iniulat ngayon. "Sa panahon ng nagwawasak na heatwave sa Caribbean noong 2023, ang mga bata, pinalaki na mga coral sa bahura ay nanatiling malusog, habang ang karamihan sa natitirang mga ligaw na korales ay namutla at marami ang namatay pagkatapos nito."

Ang pamamaraan

Ang nakagawiang paraan ng artipisyal na pagpapalaganap ng mga korales ay ang pagsira ng isang fragment mula sa isang pinagmulang kolonya upang mapalago ang isang bagong kolonya bilang clone nito, sabi ni Secore. Ang mga maliliit na fragment ng coral ay lumaki sa mga nursery at inilipat sa reef nang manu-mano.

Coral spawning (Paul Selvaggio / Secore International)

Ang coral seeding approach na ipinapatupad ngayon ay hindi lumilikha ng mga clone. Sa halip ito ay nagsasangkot ng pagkolekta ng mga coral spawn mula sa mga ligaw na korales, at pagpapabunga sa mga itlog at tamud sa lab - o kahit sa isang bangka o beach - upang makabuo ng milyun-milyong mga embryo.

Ang mga umuunlad na coral larvae ay lumaki sa mga kulungan ng karagatan at naninirahan sa mga espesyal na substrate na itatanim sa bahura kapag naabot na nila ang isang tiyak na sukat.

Sa bawat oras na dumarami ang isang populasyon, ang mga bagong supling ay tumatanggap ng mga bagong halo-halong hanay ng mga gene sa pamamagitan ng recombination - ginagawa silang naiiba sa kanilang mga magulang na kolonya at kaya nagbibigay-daan sa pagbagay.

Tanging ang mga batang coral na ginawa sa pamamagitan ng pag-aanak ay nagpapakita ng mas mataas na pagtutol sa pagpapaputi kumpara sa mga adult coral colonies at fragment, sabi ni Secore.

Bagama't ang natural na mga supling ay maaaring gumanap ng katulad sa ilalim ng mataas na temperatura, ang pangkalahatang kabiguan ng mga reef-building species na mag-recruit sa Caribbean ay nangangahulugan na kakaunti ang natural na mga supling ang nagaganap pa.

Malusog na elkhorn juvenile (Paul Selvaggio / Secore International)

Unang madaling araw

Ang isang koponan ng Secore sa isang regular na pagsubaybay sa pagsisid sa Mexico ay ang unang nakakita na ang kanilang mga nakatanim na corals ay mukhang ganap na malusog, at ang kanilang mga katapat sa Curaçao ay gumawa ng katulad na obserbasyon sa ibang species sa lalong madaling panahon pagkatapos.

"Ang aming mga siyentipiko sa Curaçao at Mexico, kasama ang aming partner na Coralium Lab, ay nangalap ng data sa kalagayan ng kalusugan ng ilang mga species at cohorts ng aming mga outplanted corals," sabi ni Secore research director Dr Margaret Miller. “Pagkatapos ay nakipag-ugnayan kami sa mga kasosyo sa buong Caribbean Restoration Network para makita kung gaano kalawak at pare-pareho ang pattern na ito.

"Nagbigay ito ng kumpirmasyon na ang mga tinulungang recruit ng anim na species ng reef-building corals sa 15 indibidwal na reef-site sa limang bansa sa buong Caribbean Basin ay nagpakita ng parehong pattern: ang mga batang coral na pinalaki para sa pagpapanumbalik ay mas lumalaban sa pagpapaputi sa ilalim ng matinding antas ng init. stress kaysa sa umiiral na mga korales sa bahura."

"Nagtatrabaho ako sa pag-aanak ng mga coral sa Caribbean sa nakalipas na 30 taon, habang sabay-sabay na nasaksihan ang napakalaking pagkawala ng coral - dahil sa sakit, bagyo at heatwaves - at ang pag-unraveling ng mga komunidad na umaasa sa kanila," sabi ni Dr Miller.

"Ang mga resultang ito ay nagbibigay ng maraming paghihikayat at kumpirmasyon na ang pagpapanumbalik gamit ang mga tinulungang coral recruit ay maaaring magkaroon ng mahalagang papel sa pagsasaayos ng coral persistence sa ating mas mainit na hinaharap. Gayunpaman, ang tunay na pag-secure sa kinabukasan ng mga coral reef ay ganap na nakadepende sa tagumpay ng sangkatauhan sa pagkontrol sa global warming.”

Mga bleached elkhorn corals (Sandra Mendoza Quiroz / Secore International)

Malusog na elkhorn corals (Paul Selvaggio / Secore International)

Ang pamumuhunan ay nagbabayad

"Ang aming pamumuhunan sa nakalipas na limang taon upang bumuo ng isang malaking network para sa pagpapanumbalik ng coral sa Caribbean ay nagbunga," sabi ng tagapagtatag at executive director ng Secore na si Dr Dirk Petersen.

"Ang network na ito ay hindi lamang gumagawa at nagtatanim ng libu-libong corals bawat taon ngunit maaari ring masuri kaagad kung paano tumugon ang mga coral na ito sa hindi pa naganap na heatwave na ito. Ang aming priyoridad ngayon ay upang higit pang sukatin ang mga pagsisikap sa antas ng ecosystem."

Ang pagpapanumbalik ng coral lamang ay hindi makakapagpagaling sa mga bahura sa mahabang panahon - ngunit maaari itong bumili ng agarang kinakailangang oras upang suportahan ang mga populasyon ng coral upang mabuhay sa susunod na siglo, sabi Secore. Sinisikap na nitong palawigin ang mga aktibidad nito sa Indo-Pacific, at planong mag-set up ng isang team sa Mauritius bago matapos ang 2024 para lumikha ng Indian Ocean base.

Ang pag-aaral, na sumasaklaw sa gawaing isinagawa sa Mexico, Dominican Republic, US Virgin Islands, Bonaire at Curaçao, nai-publish sa journal Plosone.

