Maayos ang lahat sa Wakatobi

Isang Pag-uusap kasama ang Marine Biologist na si Julia Meller

Matapos makuha ang kanyang Master of Science sa Marine Biology mula sa Oxford University, sumali si Julia Mellers sa Wakatobi team noong 2024. Ang pagdaragdag ng isang marine biologist ay nagdulot ng pananabik sa mga bisita, staff ng resort, at mga partner sa komunidad. Sa ngayon, ipinakilala na ni Mellers ang mga makabagong programa sa pagtatasa ng kalusugan ng reef sa pribadong marine reserve ng Wakatobi gamit ang AI-assisted imaging at data analysis. Ang prosesong ito ng pagsusuri ay nagbibigay-daan sa koponan ng Wakatobi na masusing subaybayan ang napakahalagang data na nakuha mula sa ating minamahal na mga bahura. Ang gawain ni Mellers ay pinalalakas ng matagal nang pakikipagtulungan sa mga lokal na nayon, na iisa ang aming layunin na protektahan ang mga bahura. Ang malalim na koneksyon ng komunidad sa karagatan ay mahalaga sa tagumpay ng programa. Ang patuloy na gawain ni Mellers ay nagsisilbing testamento kung bakit kailangan ang konserbasyon sa dagat – hindi lamang sa Wakatobi kundi sa buong mundo.

Ang mga reef health survey ng Wakatobi Dive Resort ay isinasagawa sa buong protektadong lugar, na may ilang survey na pinahusay ng pagdaragdag ng eDNA sampling at soundscape monitoring.

Nakipag-usap kami kamakailan kay Julia para makuha ang pinakabagong salita sa kasalukuyang proyektong ito at ang kanyang mga impression sa Wakatobi sa pangkalahatan.

Q: Ano ang pinaka-kapaki-pakinabang na aspeto ng iyong unang taon sa Wakatobi, at ano ang pinakahihintay mo sa hinaharap?

A: “Nakaramdam ako ng malalim na pakiramdam ng kalmado kapag nag-dive sa Wakatobi. Bagama't marami sa mga bahura sa mundo ang nanganganib o nakompromiso na ngayon, lahat ay nasa loob ng ating marine preserve. Mayroon na kaming siyentipikong data na nagpapatunay na ang kinabukasan ng mga hindi kapani-paniwalang biodiverse na reef na ito ay ligtas, salamat sa isang sistema ng pangangalaga na gumagana. Napakalaking kapakipakinabang na isalin ang kagalakan ng pagsisid at paggalugad sa mga malinis na bahura sa data na masusing kumukuha ng biodiversity at nagpapatunay sa mga positibong epekto ng mga collaborative na hakbangin sa konserbasyon ng Wakatobi.

Gumagamit na kami ngayon ng data na nakolekta sa nakalipas na taon para mag-imbita ng mga external na kasosyo na lumahok sa isang pagsisikap sa pangangalaga ng bahura na may dokumentadong epekto. Ang pagsisikap sa konserbasyon ng Wakatobi ay patuloy na umuunlad at lumalawak, at inaasahan kong makita kung paano namin pinakamahusay na mapabilis ang paglago na ito."

T: Napansin mo ba ang anumang pagbabago sa kalusugan ng coral, populasyon ng isda, o maging ang pagkakaroon ng mga invasive na species?

A: "Nagsisimula kaming makakita ng malinaw na senyales ng proteksyon ng ecosystem sa data ng kalusugan ng bahura. Ang mga pagtatasa ay ginagawa sa pamamagitan ng mga reef scan photo survey, na pagkatapos ay sinusuri ng isang AI program na sinanay upang pag-uri-uriin ang buhay ng bahura ng Wakatobi. Ang mga resulta ay nagpapahiwatig na ang mga reef sa loob ng protektadong lugar ay higit na malusog kaysa sa mga kalapit, hindi protektadong reef. Bine-verify din ng aming mga reef scan na noong nakaraang taon, habang maraming bahura ang dumanas ng isang sakuna na kaganapan sa pandaigdigang pagpapaputi, walang makabuluhang sistematikong pagpapaputi sa Wakatobi.

Ang pagsasama ng siyentipikong pagsubaybay at pagtatasa ng kalusugan ng bahura sa iskedyul ng pangkat ng Wakatobi dive ay ginagawang madali sa pamamagitan ng kanilang malawak na karanasan at sigasig na mag-ambag sa siyentipikong pagsisikap.

Ang pagsasama ng siyentipikong pagsubaybay sa iskedyul ng dive team ay ginagawang madali sa pamamagitan ng kanilang malawak na karanasan at sigasig na mag-ambag sa siyentipikong pagsisikap, sabi ni Julia. Larawan ni Kristian Gaeckle

Ang environmental DNA ay binubuo ng maliliit na piraso ng genetic material na iniiwan ng mga organismo, gaya ng mga selula, balat, dumi, at mucus. Ang tubig ng bahura ay naglalaman ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga kalapit na naninirahan sa bahura, ngunit ang impormasyong ito ay kailangang lutasin. Sinasala namin ang tubig ng bahura, kinukulong ang DNA sa isang filter, at pagkatapos ay ipinapadala ang filter sa isang laboratoryo para sa pagsusuri. Sa lab, gumagamit sila ng maliliit na piraso na tinatawag na mga primer upang simulan ang pag-uuri ng DNA. Ang mga panimulang aklat ay parang maliliit na tag para sa DNA. Nakakabit sila sa isang bahagi ng pagkakasunod-sunod na karaniwan sa isang partikular na uri ng organismo. Halimbawa, may mga panimulang aklat na nakakabit sa coral, na magta-target ng partikular na seksyon ng DNA na partikular sa iba't ibang uri ng coral. Ito ay isang kamangha-manghang bagong diskarte dahil pinapayagan ka nitong mangolekta ng napakaraming impormasyon nang hindi invasive. Ito ay isang partikular na kawili-wiling proyekto dahil ang mga coral primer ay lumalabas sa siyentipikong panitikan kamakailan lamang. Nakakita kami ng pinakabihirang mga korales sa pinakamaraming biodiverse site. Lumilitaw na maaari nating gamitin ang coral eDNA surveying bilang isang direktang tagapagpahiwatig ng kalusugan ng bahura, na isang bagong diskarte! Iyan ay medyo kapana-panabik!

Ang data na ito ay nagbigay liwanag sa biodiversity ng Wakatobi, halimbawa, na nagpapatunay sa pagkakaroon ng 11 masusugatan na uri ng coral, bukod sa iba pang mga bihirang critters.

"Isang bihirang pribilehiyo na magtrabaho sa isang lugar kung saan magkakasamang nabubuhay ang mga tao at buhay sa dagat, hindi lamang mapayapa, ngunit produktibo.”

T: Ano ang iba pang mga hakbangin sa pagsasaliksik ng bahura na nasa mga gawa o nasa yugto ng pagpaplano?

A: “Pinapalaki namin ngayon ang aming mga pagsisikap sa pananaliksik upang sukatin ang pulso ng bahura sa mas malawak na bahagi ng protektadong lugar sa buong taon. Nangangahulugan ito ng pagsasama ng siyentipikong pagsubaybay sa iskedyul ng dive team, isang gawaing pinadali ng napakaraming karanasan ng koponan at ang kanilang sigasig na mag-ambag sa siyentipikong pagsisikap. Ang patuloy na pag-aani ng data ng dive team, sa tulong ng AI analysis, ay nagbibigay-daan sa amin na bantayan ang estado ng buong reef ecosystem.

Nagdaragdag din kami ng mga bagong pamamaraan sa aming toolkit. Nag-deploy kami kamakailan ng sensor kit na nagre-relay ng live na impormasyon sa lagay ng panahon sa karagatan sa isang app. Nagbibigay-daan ito sa amin na masubaybayan ang metabolic pulse ng reef sa real-time. Maaari tayong manood sa buong araw habang tinutukoy ng sikat ng araw ang balanse sa pagitan ng photosynthesis at respiration sa reef, na nagtutulak sa malalaking pagbabago sa araw-araw sa kimika ng tubig. Ang malalaking pagbabagu-bago na nakikita natin sa Wakatobi ay isang tanda ng isang metabolically active reef, at samakatuwid ay isang lagda ng mga produktibong ecosystem."

Q: Ano ang nagbibigay inspirasyon sa iyo tungkol sa pakikipagtulungan sa koponan ng resort?

A: "Isang bihirang pribilehiyo na magtrabaho sa isang lugar kung saan ang mga tao at buhay sa dagat ay magkakasamang nabubuhay, hindi lamang mapayapa, ngunit produktibo. Nagtatrabaho sa itaas at sa ilalim ng tubig sa Wakatobi, talagang nakaka-inspire na masaksihan kung paano direktang sinusuportahan ng mga system ang isa't isa. Ang Wakatobi ay hindi isang static na sistema— mayroon itong mayamang kasaysayan ng mga matagumpay na operasyon at patuloy na nangunguna sa pagbabago. Ang pagtatrabaho sa dynamic na kapaligiran na ito ay nangangahulugan ng patuloy na pagpino sa mga hakbang sa pananaliksik na nakalagay na habang palaging binabantayan ang susunod na hakbang-pagbabago na magpapahusay sa halaga."

Ang Cornucopia ay kinatawan ng progreso ng reef health assessment at malusog na paglaki ng coral sa mga site ng Wakatobi. Larawan ni Warren Baverstock

Q: Mayroon ka bang paboritong dive site o uri ng marine life sa Wakatobi?

A: "Para sa akin, ang isa sa mga pinakamagandang bagay tungkol sa madalas na pagbisita sa parehong mga dive site ay ang pagsisimula mong makilala ang mga hayop na may partikular na personalidad. Mayroong isang partikular na maikli ang ulo na pugita sa The Zoo, madalas na nakadapo sa isang bato na sumusuntok sa anumang isda na nangangahas na lumapit nang labis!

Kung walang mga programa sa pagtatasa ng kalusugan ng bahura, ang mga pagong na tulad nitong Hawksbill sa site na Dunia Baru, ay hindi magkakaroon ng malusog na mga bahura na maaasahan. Larawan ni Christian Gloor

Ang isang naka-scrawl na filefish sa Cornucopia, karaniwang isang mahiyain na species, ay palaging masaya na mag-pose para sa isang larawan. Isang pares ng porcupine fish ang patuloy na naghahabulan sa Spiral Corner. Ang isang Hawksbill sa Dunia Baru ay laging may intensyong kumagat na tila halos hindi niya napapansin ang anumang kumpanya!

Nakakatulong ang reef health assessment program sa Wakatobi na matiyak ang masiglang coral reef at populasyon ng mga isda tulad ng mga Black snapper na ito sa lugar ng Waktaobi Roma. Larawan ni Walt Stearns

Hindi ako makapili ng isang paboritong site – ang iba't ibang bio-heograpiya sa buong bahura ng Wakatobi ay nagdudulot ng mga kakaibang pagtitipon. Ang mga pinnacle at reef ridge ay madalas na tinutukoy bilang 'ecological magnets', na ang kanilang topograpiya ay umaakit sa mga predatory na pagsasama-sama ng isda. Ang Roma ay isang site, kung saan madalas mong makikita ang dogtooth tuna sa mga paaralan ng mga black snapper, barracuda, at long-nose emperors. Sa Pockets, ang slope ng reef ay lumalalim nang mas malalim kaysa sa ibang lugar, na nagdudulot ng kahanga-hangang pagkakaiba-iba ng mga hard coral species, na nagagawa lamang na lumaki nang malalim dahil sa malinaw na tubig ng Wakatobi. Ang agos sa Turkey Beach ay nagpapabilis ng tubig sa isang serye ng mga tagaytay na umaakit sa mga black-tip reef shark at eagle rays."

Q: Ano ang iba pang kapana-panabik na mga pag-unlad ang maaari nating asahan sa mga darating na buwan?

A: “Noong Enero ng taong ito, isang team mula sa Pristine Seas ng National Geographic ang nasa resort na nagdodokumento ng aming mga pagsisikap. Ang kanilang trabaho ay isasama sa isang pelikulang isinalaysay ni David Attenborough na tinatawag na 'Ocean,' na ipapalabas sa Mayo ng taong ito. Bilang bahagi ng kanilang kampanya upang humimok ng aksyon kasunod ng pagpapalabas ng pelikulang ito, binisita ng National Geographic ang limang lokasyon bilang mga case study ng matagumpay na pangangalaga sa dagat. Napili ang Wakatobi bilang isang lugar kung saan ang mga pagsisikap sa pangangalaga ay may patuloy na positibong epekto sa kapwa tao at sa kapaligiran. Kung uulitin, ang modelo ng pagtatasa sa kalusugan ng reef ng Wakatobi ay maaaring magbago ng mga marine ecosystem na malayo sa Sulawesi, kaya napakaganda na magkaroon ng pagkakataong maging bahagi ng misyon ng Pristine Sea. Narito ang isang team na naglakbay sa hindi mabilang na malalayong lugar, nagkwento ng hindi mabilang na mga kuwento, ngunit nakilala pa rin nila ang pagiging natatangi ng Wakatobi, sa ibabaw at sa ilalim ng tubig.”

"Mabuti ang lahat sa Wakatobi," sabi ng marine biologist na si Julia Mellers. Larawan ng Wakatobi Resort

Higit pa tungkol sa trabaho ni Julia > dito.

