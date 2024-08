Hinahamon ng 400 taong datos ng Coral Sea ang paninindigan ng UN

Ang mga siyentipiko ay nagtulak nang husto laban sa kung ano ang itinuturing nila bilang isang kampante na pagtatasa ng United Nations sa antas ng banta sa Great Barrier Reef ng pagbabago ng klima.

Sa katapusan ng Hulyo, tinanggihan ng UNESCO World Heritage Committee na ilista ang GBR bilang "nasa panganib" nang ibigay nito ang huling desisyon nito sa estado ng pinakamalaking coral reef sa mundo.

Sa kaibahan, sa isang bagong ulat na kaka-publish lang in Kalikasan, isang Australian-American research team na pinamumunuan ni Dr Benjamin Henley ng University ng Melbourne sinasabing ang pinakamataas na init ng karagatan sa nakalipas na apat na siglo ay naglalagay sa GBR sa panganib. Ang pag-init ng temperatura ng dagat at mga kaganapan sa pagpapaputi ng coral ng masa ay nagbabanta na sirain ang ekolohiya, biodiversity at kagandahan nito, sabi nila.

Gamit ang mga sample ng coral skeleton na kinuha mula sa loob at nakapalibot sa Coral Sea, muling itinayo ng mga siyentipiko ang taunang temperatura sa ibabaw ng dagat sa tag-araw sa pagitan ng 1618 at 1995. Ang data na ito ay pinagsama sa naitalang data ng temperatura sa ibabaw ng dagat mula sa pagitan ng 1900 at 2024.

Sinuri din ng koponan ang mga simulation ng modelo ng klima ng mga temperatura sa ibabaw ng dagat, tumatakbo nang may at walang pagbabago ng klima, at nalaman na ang pagbabago ng klima na sanhi ng tao ay dapat sisihin sa mabilis na pagtaas ng temperatura ng rehiyon.

Ang kamakailang mass-bleaching na mga kaganapan ay natagpuan na nag-tutugma sa lima sa anim na pinakamainit na taon sa 400 taon na sakop ng pag-aaral. Noong 2024, 2017 at 2020, naranasan ng Coral Sea ang pinakamainit na temperatura sa buong panahon.

Ang kasalukuyang taon ay nagpapatunay na ang pinakamainit na naitala sa pamamagitan ng malaking margin. Ang mga heat event noong 2016, 2004 at 2022 ang susunod na pinakamainit na tatlong taon na naitala.

Wala sa mga chart

"Nang i-plot ko ang 2024 data-point, kailangan kong triple-check ang aking mga kalkulasyon," sabi ni Dr Henley. “Ito ay wala sa mga chart, mas mataas sa nakaraang record high noong 2017. Ito ay isang kalunos-lunos ngunit halos hindi maiiwasang kahihinatnan na ang mass coral-bleaching ay naganap muli sa taong ito.

“Ito ang hindi maiiwasang mga epekto sa bahura sa mga darating na taon na talagang nakakakuha sa akin. Sa kawalan ng mabilis, co-ordinated at ambisyosong pandaigdigang aksyon upang labanan ang pagbabago ng klima, malamang na masasaksihan natin ang pagkamatay ng isa sa mga pinakakahanga-hangang likas na kababalaghan sa Earth."

Coral bleaching (The Ocean Agency / XL Catlin Seaview Survey / Richard Vevers)

"Kung walang agarang interbensyon, ang aming iconic na Great Barrier Reef ay nasa panganib ng malapit-taunang beaching mula sa mataas na temperatura ng karagatan," pagtatapos ni Dr Henley, na nagsagawa ng karamihan sa pag-aaral bilang isang post-doctoral researcher sa University of Wollongong. “Nakataya ang ekolohikal na integridad ng reef at namumukod-tanging unibersal na halaga.

"Marami tayong mga pangunahing solusyon upang maibalik ang pagbabago ng klima. Ang kailangan natin ay isang hakbang na pagbabago sa antas ng co-ordinated na pambansa at internasyonal na aksyon upang lumipat sa net zero. Umaasa kami na ang aming pag-aaral ay nagbibigay sa mga gumagawa ng patakaran ng mas maraming ebidensya upang ituloy ang mas malalim na pagbawas sa mga greenhouse gas emissions sa buong mundo."

"Karamihan sa mga ari-arian ng World Heritage ay mahina din sa pagbabago ng klima," nakasaad UNESCO sa pagtanggi na ideklara ang GBR sa panganib. "Ang Australia ay naghahatid ng isang ambisyosong kapaligiran at agenda ng klima, sa loob at labas ng bansa, upang makamit ang isang net-zero at natural-positive na mundo.

“Sinusuportahan namin ang mga pandaigdigang pagsisikap na protektahan ang lahat ng mga ari-arian ng World Heritage mula sa epekto ng pagbabago ng klima. Kami ay isang pinuno sa mundo sa pamamahala ng bahura at patuloy na ibabahagi ang aming kadalubhasaan sa mga internasyonal na kasosyo, upang protektahan ang higit pa sa kung ano ang mahalaga, ibalik ang higit pa sa kung ano ang nasira, at pamahalaan ang kalikasan para sa hinaharap."

