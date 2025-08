Ang 35th UK council ay pumasa sa Motion for the Ocean

at

at 8: 35 am

Ang Cheshire West & Chester Council (CWAC) ay naging ika-35 na lokal na awtoridad sa UK na nangakong kumilos para sa mas malinis, mas malusog na mga dagat at tubig sa lupain sa pamamagitan ng pagpasa ng isang "Motion for the Ocean", isang inisyatiba na sinasabi ng namumunong katawan ng British Sub-Aqua Club na sinusuportahan nito bilang bahagi ng diskarte nito sa kapaligiran.

Ang Motion for the Ocean ay binuo upang bigyan ang mga konseho ng praktikal na landas sa pagsuporta sa pagbawi ng dagat, mula sa pagbabawas ng polusyon at pagpapabuti ng kalidad ng tubig hanggang sa gawing bahagi ng lokal na pagpaplano ang kalusugan ng karagatan, sabi ng BSAC, na may mga lokal na awtoridad sa baybayin na nagsasagawa ng lokal na aksyon sa pandaigdigang ito. problema.

Ang mosyon ng CWAC ay iniharap ng isang lokal na konsehal na nakarinig ng mga alalahanin mula sa mga residente tungkol sa polusyon, dumi sa alkantarilya at pagkawala ng biodiversity sa mga lokal na asul na espasyo.

“Nakita ko na ang mga kababalaghan at ang pinsala sa ating mga daluyan ng tubig – ngunit hindi mo kailangang maging isang maninisid o manlalangoy para magmalasakit,” sabi ng pinuno ng komunidad ng BSAC na si Debbie Powell, na nakatira sa lugar ng Chester. "Ang aming mga ilog at dagat ay pag-aari ng lahat, at ang paggalaw na ito ay nagbibigay sa mga komunidad na tulad namin ng isang tunay na paraan upang gumawa ng isang pagbabago. Napakahusay na makita ang aking lokal na konseho na sumusulong."

Si Emily Cunningham MBE, marine biologist at co-founder ng Motion for the Ocean initiative, ay nagsabi na ang paglipat ay nagpakita sa mga komunidad na kinikilala kung gaano sila konektado sa karagatan "kahit na milya mula sa baybayin".

"Ang mga panloob na lugar ay nagpapadala ng tubig sa ibaba ng agos, at ang tubig na iyon ay nagdadala ng mga basura, mga kemikal at sustansya na nakakaapekto sa buhay-dagat at mga ekonomiya sa baybayin," sabi niya. "Ang CWAC ay nagpakita ng tunay na pamumuno sa kapaligiran."

Sinasabi ng BSAC na ito ay nagtatrabaho upang hikayatin ang mga tao sa buong UK na gumawa ng indibidwal na aksyon sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga lokal na konsehal at na humihiling sa kanila na magmungkahi ng Mosyon para sa Karagatan.

