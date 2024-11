Ipagdiwang ang ika-20 anibersaryo ng Magic Island Dive Resort sa 2025

Noong Enero 1, 2025, ipinagdiriwang ng Magic Island ang ika-20 taong anibersaryo nito, at gustong ipagdiwang ng mga may-ari ng resort na sina Arie Hoogendoorn at Desiree Pullens ang pambihirang tagumpay na ito sa espesyal na paraan kasama ng kanilang team at mga bisita, na nag-aanyaya sa mga diver na sumama sa kanila para sa isang taon na pagdiriwang. sa susunod na taon.



“Sa karangalan ng aming ika-20 anibersaryo, magbibigay kami ng 20% ​​na diskwento sa mga kostumer sa mga pre-booked na pakete sa buong taon. Lahat ng mga diver na nag-book at nagdiriwang kasama namin sa aming anibersaryo na taong 2025, ay maaaring samantalahin ang malaking diskwento na ito sa aming mga resort," sabi ng may-ari na si Arie Hoogendoorn.



Upang maghanda para sa taong ito ng kapistahan, ang Magic Island, na nakabase sa Moalboal, Cebu, ay sumailalim sa isang malaking pagsasaayos (Hulyo–Setyembre 2024), kabilang ang mga ni-renovate na banyo, mga bagong bubong ng nipa para sa mga bungalow, at taunang pagpapanatili para sa mga bangka at mga tangke ng pagsisid, na lahat ay nakatakda para sa taon ng anibersaryo.

Isa ka mang batikang maninisid, bago sa scuba, dating bisita, o bago sa konsepto ng Magic, isa itong magandang pagkakataon para maranasan ang mahika ng Magic Island Dive Resort.

Makukulay na korales sa Moalboal reef (credit: Patrick Kranenbroak)

Hindi ka pa ba kumbinsido? dito ay 19 karagdagang dahilan kung bakit ang Magic Island ay ang perpektong destinasyon para sa iyong diving bakasyon sa 2025!



Maaari ka na ngayong magtanong at mag-book ng iyong paglagi sa Magic Island o Magic Oceans para sa 2025, at masiyahan sa 20% na diskwento sa anibersaryo. Bisitahin ang website, O email para hilingin ang iyong alok at ang mga tuntunin.