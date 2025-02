BSAC na magdadala ng Workshops, Awards at Ocean Action sa GO Diving Show

at 9: 20 am

Ang British Sub Aqua Club (BSAC) ay naghahanda para sa isang maaksyong weekend sa GO Diving Show ngayong weekend, na may mga nakakaengganyong workshop, prestihiyosong parangal, at kapana-panabik na mga hakbangin sa konserbasyon.

Ang mga workshop ng BSAC ay mag-aalok ng mahahalagang insight at praktikal na payo para sa mga miyembro ng BSAC sa palabas. Kasama sa mga paksa ang pinakabagong mga rekomendasyon sa kaligtasan ng maninisid kasunod ng mga kamakailang uso, mga pag-refresh ng mga kasanayan sa kaligtasan, suporta sa magtuturo at ang paglulunsad ng pakikipagtulungan sa Paggalaw para sa Karagatan, isang kampanyang nagbibigay kapangyarihan sa lahat ng diver at snorkeller na suportahan ang mga lokal na konseho sa pagprotekta sa kapaligiran sa ilalim ng dagat.

Ang mga bisita sa stand ng BSAC (Stand 54) ay maaaring kumonekta sa team, kasama ang BSAC CEO Mary Tetley, Head of Diving and Training Sophie Heptonstall, kasama ang membership at diver support teams. Inaanyayahan ang lahat na sumama at tuklasin kung ano ang inaalok ng komunidad ng BSAC at kung paano nito mapapahusay ang iyong diving life.

Ang koponan ng BSAC ay buong puwersa sa GO Diving Show

Sinabi ni Mary Tetley: "Ang GO Diving Show ay palaging isang highlight sa diving calendar. Ito ay isang kamangha-manghang pagkakataon upang kumonekta sa mga diver mula sa lahat ng background, ibahagi ang aming mga inisyatiba at tanggapin ang mga bagong miyembro sa aming komunidad. Inaasahan naming makita ang lahat sa lalong madaling panahon!"

Ang katapusan ng linggo ay magtatampok din ng isang espesyal na seremonya ng parangal sa Sabado sa UK Stage, kung saan ang BSAC ay pararangalan ang mga natitirang kontribusyon sa diving, kabilang ang pagtatanghal ng Expeditions Trophy at Instructor Awards.

Para sa higit pa sa presensya ng BSAC sa GO Diving Show, kasama ang mga detalye ng workshop at kung paano mag-sign up, bisitahin ang website ng BSAC dito.

Mga BSAC Workshop para sa mga miyembro sa palabas