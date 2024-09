Nakikipagsanib-puwersa ang BSAC sa iba pang mga katawan ng namamahala sa watersport upang ipaglaban ang mas mahusay na proteksyon para sa mga tubig sa UK

Ang British Sub-Aqua Club (BSAC) ay nakikiisa sa iba pang watersport na namamahala sa mga katawan upang tumawag ng pagbabago upang protektahan ang mga tubig sa UK sa pamamagitan ng paghingi ng mas malakas na aksyon mula sa gobyerno at industriya upang matugunan ang polusyon sa tubig.

Ang BSAC ay miyembro na ngayon ng Clean Water Sports Alliance (CWSA), isang koleksyon ng mga pambansang namamahala na katawan (Angling Trust, British Rowing, British Triathlon, GB Outrigger, Paddle UK, Royal Yachting Association at Swim England) na nagkaisa noong Abril sa problema ng polusyon sa tubig at magtakda ng pananaw na makamit ang malusog at mayaman sa kalikasan na mga asul na espasyo para masiyahan ang lahat sa mga watersports.

Ayon sa CWSA, 'Halos kalahati ng kabuuang medalya ng Team GB sa Paris 2024 Olympic Games, (46%) ay nagmula sa water-based na sports at gayunpaman nanganganib tayong mawala ito nang buo kung hindi tayo kikilos ngayon upang harapin ang malaking problema na may kalidad ng tubig sa UK'.

Mga miyembro ng CWSA

Kinakatawan ang libu-libong miyembro, mga piling atleta at higit pang gumagamit ng tubig, ang mga priyoridad na nagpapaalam sa mga aksyon nito ay:

Higit pa at mas mabilis na pagkilos sa polusyon. Pagpapabuti ng kalusugan ng tubig sa UK sa 2030. I-enable ang mga tao na gumawa ng real-time na matalinong mga pagpipilian tungkol sa kung saan at kailan makikilahok sa water-based na sports at aktibidad. Pagkilala sa lahat ng gumagamit ng recreational water sa buong paggawa ng desisyon at patakaran.

Ngayon (Biyernes 13 Setyembre) sa Southampton International Boat Show, opisyal na tinanggap ng Alliance ang apat na bagong miyembro - BSAC, Surfing England, British Kitesport, at ang British Dragon Boat Racing Association (BDA) - nagdaragdag ng higit pang mga boses sa kampanya.

Pati na rin ang pagtanggap ng mga bagong miyembro, ang CWSA ay nakipag-ugnayan din sa mga pangunahing kumpanya ng tubig gaya ng Severn Trent Water at ang kanilang trade body na Water UK, nagbahagi ng sama-samang data at kadalubhasaan sa mga isyu kabilang ang water testing at, sama-sama, ay gumagawa na ng malaking epekto mula nang ilunsad noong Abril ngayong taon.

Noong nakaraang linggo, malugod na tinanggap ng Alliance ang anunsyo ng Kalihim ng Estado ng bagong Water (Mga Espesyal na Panukalang) Bill at pangako ng karagdagang reporma, gayunpaman, sinabi nila na ang 'tunay na gawain ay magsisimula na'.

Ang mga diver sa UK ay nagtutuklas sa aming mayaman at magkakaibang baybayin

Inaasahan ng Alliance ang patuloy na mga talakayan sa mga Ministro at Opisyal upang matiyak na ang mga plano para sa industriya ay nakakatugon sa mga hinihingi ng kanilang mga miyembro para sa ligtas, malinis na kapaligiran kung saan sila ay masisiyahang nasa, sa loob o ilalim ng tubig.

Sinabi ng CEO ng BSAC na si Mary Tetley: “Ang malinis na tubig ay mahalaga para sa kinabukasan ng ating isport at kalusugan ng ating marine ecosystem. Umaasa ang aming mga diver sa mga asul na espasyong ito, at responsibilidad naming protektahan ang mga ito. Naniniwala kami na ang lahat ay dapat magkaroon ng pagkakataon na maranasan ang kamangha-manghang, pakikipagsapalaran, at katahimikan na inaalok ng aming tubig sa UK. Iyon ang dahilan kung bakit kami ay nagsanib-puwersa sa aming mga kasosyo upang humiling ng mas malakas na aksyon mula sa gobyerno at industriya upang matugunan ang polusyon sa tubig.”

Si Ben Powis, CEO Surfing England, ay nagkomento: "Bilang mga surfers, mayroon tayong malalim na koneksyon sa karagatan at sa ating baybayin, kung saan nakasalalay ang ating isport at ang ating pamumuhay. Tayo ay mga tagapag-alaga ng maselang kapaligirang ito at kailangan ang aksyon upang matugunan ang polusyon, kabilang ang pagtatapon ng dumi sa alkantarilya, na nakakahawa sa ating mga tubig sa baybayin at sa napakadalas, red flagging sa ating mga dalampasigan. Sa pagsali sa Clean Water Sports Alliance, maaari tayong magtrabaho nang sama-sama upang ilapat ang tunay na presyon sa mga gumagawa ng patakaran at regulators at humimok ng positibong pagbabago."

Phil Horton, Royal Yachting Association Environment & Sustainability Manager, ay nagsabi: “Napakagandang makitang lumago ang representasyon sa Alliance sa pagdaragdag ng apat na bagong sports. Ipinapakita nito ang hanay ng mga aktibidad na naaapektuhan ng polusyon at kontaminasyon ng tubig”.

Photo kredito: Simon Rogerson at Jane Morgan