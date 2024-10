Black Tudor diver spotlit sa history talks

Ang hindi kilalang kuwento ng isang ika-16 na siglong itim na salvage diver na kilalang sumisid sa punong barko ni Henry VIII Mary Rose at ang 1546 pagkawasak ng Sancta Maria at Sanctus Edwardus tampok sa isa sa mga pagtatanghal sa taunang kumperensya ng Historical Diving Society (HDS) ngayong taon.

Nagaganap ang kaganapan sa 16 Nobyembre sa punong-tanggapan ng kumpanya ng mga proyektong malayo sa pampang na Subsea7 sa Sutton, Surrey – at bukas ito hindi lamang sa mga miyembro ng HDS kundi sa sinumang may interes sa pagsisid.

Ang paggalugad sa papel ng mga diver sa kasaysayan, ang agenda sa taong ito ay sumasaklaw sa Middle Ages hanggang sa ika-20 siglo at kumukuha ng mga military diving at salvage operations.

Pagsalba ng baril sa Cape Verde (HDS)

Ang pambungad na usapan ni Eamon 'Ginge' Fullen ay magpapakita ng pananaw sa Royal Navy Clearance Diving Branch sa pamamagitan ng mga pambihirang tagumpay ng ilan sa mga diver nito, sabi ng HDS. Ang mga unang instructor nito, mga maagang record-breaker, experimental diving, frogmen at port clearance divers ng WW2 ay ipapakita lahat.

Si Terry Powell DCM, isang dating RN clearance diver at special forces combat swimmer, ay susundan ito ng personal na account ng kanyang buhay at karera sa Navy, bago si Martin Woodward MBE, diver at founder ng Isle of Wight's Sentro ng Pagkawasak ng Barko, nagtatanghal ng kanyang talumpati na "Mga Kayamanan Mula sa Kalaliman".

Naalala ni Terry Powell ang kanyang mga karanasan sa ilalim ng dagat sa Navy (HDS)

Ang mga pagtatanghal sa hapon ay bumalik sa medyebal na pagsisid habang tinatalakay ni Dr Miranda Kaufmann, isang dalubhasa sa kasaysayan at pagkaalipin ng Black British, ang African diver na si Jacques Francis, na namuno sa isang ekspedisyon upang iligtas ang Mary RoseAng mga baril ni kasama ng iba pang mga pagsasamantala.

Si Kevin Casey ang direktor ng Diving Museum sa Gosport, na pagmamay-ari at pinapatakbo ng HDS. Nagbibigay siya ng insight sa kasalukuyang pagsasaayos ng establishment at mga plano nito para sa isang napapanatiling hinaharap.

Ang Diving Museum, Gosport (HDS)

Ang founder-member at editor ng HDS magazine na si Peter Dick ay nagtatapos sa araw na may "Button Up Your Overcoat" - isang "medyo nakakaaliw" na pagtingin sa diving dress noong medyebal na panahon.

Ang HDS charity ay nabuo sa UK noong 1990 upang pangalagaan, protektahan at itaguyod ang diving heritage, at ngayon ay may mga kaakibat na pambansang lipunan sa ibang bansa.

Ang conference nito ay tumatakbo mula 9am hanggang 4.30pm at ang mga ticket, na nagkakahalaga ng £40, ay may kasamang tanghalian, mga pampalamig at paradahan (kapag hiniling, depende sa availability). Ang buong detalye ay mahahanap at ang mga booking ay ginawa sa site ng HDS.

