Maging isang Diver Medical Technician sa 2025

at 11: 05 am

Sa pagpasok natin sa Bagong Taon, bakit hindi simulan ang 2025 sa pamamagitan ng pagdaragdag sa iyong skillset sa pamamagitan ng pagiging isang DAN Diver Medical Technician.

Ang sertipikasyong ito na kinikilala sa buong mundo ay nagbibigay ng mga diver, instructor, at medikal na propesyonal ng kritikal na kaalaman at kasanayan na kinakailangan para sa pamamahala ng mga pinsala at emerhensiya na nauugnay sa pagsisid. Kung isinasaalang-alang mo ang pagsulong sa larangan ng dive medicine, narito kung bakit hindi dapat palampasin ang kursong 2025 na ito.

Key Benepisyo

Kabisaduhin ang Mga Prinsipyo ng Dive Medicine – Magkaroon ng masusing pag-unawa sa kung paano tumutugon ang katawan ng tao sa kapaligiran sa ilalim ng dagat at matuto ng mga epektibong pamamaraang pang-emergency. Mula sa decompression sickness hanggang sa barotrauma, inihahanda ka ng kursong ito na pangasiwaan ang lahat ng ito.

Espesyal na First Aid at Advanced na Mga Kasanayan sa Pagsuporta sa Buhay – Itaas ang iyong kakayahang magbigay ng pangunang lunas para sa malawak na hanay ng mga pinsala sa scuba-diving. Ang hands-on na pagsasanay at ekspertong gabay ay magtuturo sa iyo ng mga advanced na diskarte sa suporta sa buhay na partikular na iniakma para sa mga diver.

Pandaigdigang Pagkilala at Mga Oportunidad sa Karera – Sa sertipikasyong inendorso ng Divers Alert Network (DAN) Europe – isa sa mga pinakapinagkakatiwalaang awtoridad sa mundo sa kaligtasan sa pagsisid – ang kwalipikasyong ito ay nagbubukas ng mga pinto sa parehong industriya ng pangangalaga sa kalusugan at propesyonal na diving.

Kumonekta sa isang Global Network ng mga Eksperto – Sa pagsali sa kursong ito, naging bahagi ka ng isang iginagalang na network ng mga medikal na eksperto at sinanay na mga propesyonal na nakatuon sa pagpapabuti ng kaligtasan sa mundo sa ilalim ng dagat.

Pinahusay na Kaligtasan ng Personal Diving – Para sa mga parehong madamdamin at aktibo sa scuba, ang pagsasanay na ito ay napakahalaga para sa pagtiyak ng iyong sariling kaligtasan at ng iyong mga kapwa diver sa panahon ng mga emerhensiya.

Natatanging Mga Tampok ng Kurso

Ano ang pinagkaiba ng DAN Diver Medical Technician Course? Ang kursong ito ay opisyal na kinikilala ng DAN Europe, ang nangungunang awtoridad sa kaligtasan at pangangalaga sa kalusugan ng maninisid, at ang kurikulum ay sumasalamin sa pinakabagong pananaliksik sa larangan ng dive medicine at patuloy na ina-update ang mga emergency na protocol, na tinitiyak na matatanggap mo ang pinakabagong pagsasanay.

Makakatanggap ka ng hands-on na pagsasanay sa isang simulate na kapaligiran sa ilalim ng dagat, na ginagawang maayos at handa ang paglipat sa mga emerhensiya sa totoong mundo. Sa panahon at pagkatapos ng kurso, magkakaroon ka ng access sa isang malawak na library ng mga napapanahong mapagkukunan, pag-aaral ng kaso, at mga insight ng eksperto upang higit pang mapalawak ang iyong kadalubhasaan.

Espesyal na Alok para sa Enero 2025

Para sa Enero 2025 lamang, ang DAN Diver Medical Technician Course ay available sa may diskwentong presyo na £475 (limitado sa unang 40 kalahok). Samantalahin ang alok na ito para ma-secure ang iyong puwesto habang may espasyo pa. Ang mga kurso ay isinasagawa ng eksklusibo sa UK. Pumili ng mga session na akma sa iyong iskedyul – katapusan ng linggo o gabi, na may mga opsyon mula Enero hanggang Marso.

Tamang-tama ang kursong ito para sa mga scuba diver na gustong pahusayin ang kanilang pang-unawa sa kaligtasan sa ilalim ng dagat, mga dive instructor na naglalayong magbigay ng mas mataas na pamantayan ng pangangalaga para sa kanilang mga estudyante, mga medikal na propesyonal na nakikipagsapalaran sa espesyal na larangan ng dive medicine, mga rescue diver na naghahanap upang bumuo ng kadalubhasaan sa pamamahala ng mataas. -stakes emergency, at diving enthusiast na gustong palawakin ang kanilang kaalaman at kasanayan.

Para sa higit pang mga detalye o para mag-enroll, mag-email sa: Cnewman@daneurope.org. Bilang karagdagang bonus, lahat ng kalahok na matagumpay na nakatapos sa kursong ito ay makakatanggap ng komplimentaryong online na kurso para sa kanilang susunod na pakikipagsapalaran at isang regalo mula sa The Diver Medic.