Auction fundraiser para sa Sea of ​​Change Foundation

Ang Sea of ​​Change Foundation ay muling naglulunsad ng isang hindi kapani-paniwalang temang pakikipagsapalaran, online, auction-fundraiser na tumatakbo para sa isang buong buwan, mula ngayon (1 Nobyembre 2024) hanggang 30 Nobyembre 2024.

Ang mahalagang fundraiser na ito ay naging posible sa pamamagitan ng kabutihang-loob ng mga opisyal na sponsor ng 2024 - SSI – Scuba Schools International , Dan (Divers Alert Network), Palabas ng SCUBA , LiveAboard.com at Classified Diving . Ang lahat ng nalikom na pondo ay sumusuporta sa misyon ng Foundation na lumikha ng positibong pagbabago para sa natural na mundo na gusto nating tangkilikin at tuklasin. Ang Foundation ay ang opisyal na kasosyo sa konserbasyon ng Aggressor Adventures.

Ang mga item sa auction ay inaalok sa hindi kapani-paniwalang halaga, na ang karamihan sa mga pambungad na bid ay nagsisimula nang mas mababa sa halaga ng tingi, kabilang ang mga kamangha-manghang biyahe, pakikipagsapalaran, watersport at gamit sa pagsisid, natatangi at prestihiyoso likhang-sining, gamit ng camera, at marami pang iba!,

Simula sa Aggressor Adventures, mayroong apat na 'mga paglalakbay sa buong buhay' upang i-bid:

· Bahamas Aggressor – dive trip para sa dalawang bisita (donate ni Liveaboard.com)

· Turks & Caicos Aggressor II – dive trip para sa dalawang bisita

· Red Sea Aggressor IV – dive trip para sa dalawang bisita

· Raja Ampat Aggressor – dive trip para sa isang bisita

Mga karagdagang pakikipagsapalaran sa dagat na magagamit upang mag-bid sa hanay mula sa nanonood ng mga grey whale sa Baja sa island-hopping sa Pilipinas! At kamangha-manghang, land-based na pakikipagsapalaran upang mag-bid sa hanay mula sa glamping sa Grand Canyon sa isang Apat na Diamond Luxury Mexico Resort isang linggong pananatili para sa dalawang bisita. Upang makumpleto ang iyong pagpaplano ng pakikipagsapalaran, kasama rin sa auction ang mga kagamitang pang-sports sa labas, mula sa a stand-up paddle board sa isang sports relo, at mga espesyal na kutsilyo.

“Kami ay lubos na nagpapasalamat sa suporta ng mga opisyal na sponsor ngayong taon – SSI, SCUBA Show, DAN, Liveaboard.com, at Classified Diving – at sa lahat ng mabait na nag-donate sa aming 2024 auction fundraiser. Kung wala ang dive at adventure travel community na dedikasyon sa konserbasyon at sa kanilang kabutihang-loob, ang kahanga-hangang auction na ito, at ang kritikal na konserbasyon na pondohan nito ay hindi magiging posible, "sabi Samantha Whitcraft, Executive Director ng Foundation.

"Nasasabik kaming magtrabaho, muli, kasama si Doug McNeese, SSI President ng International Business Development, at napakaraming conservationist na nagtatrabaho upang mapanatili ang aming mga coral reef, terrestrial ecosystem, at mga nanganganib na species," sabi ni Wayne Brown, Aggressor Adventures CEO at Board Chair ng Foundation.

“Mangyaring samahan kami at ang aming Opisyal na 2024 Sponsor sa pangangalap ng mga pondo sa pamamagitan ng pag-bid sa auction o sa pamamagitan ng donasyon upang tumulong na suportahan ang mahusay na gawain ng Foundation na sumusuporta sa mga makabagong, community-based conservation projects sa buong mundo.”