Sinisiyasat ng mga Sicily divers ang 2,500 taong gulang na pagkawasak ng barko

Isang pagkawasak ng barko na itinayo noong ika-5 o ika-6 na siglo BC ay nahukay malapit sa Sicily, kasama ang apat na bato at dalawang bakal na anchor na nakalatag sa malapit.

Naniniwala ang mga arkeologo na kasangkot sa proyekto na ang pag-aaral ng sasakyang pangkalakal ay makakatulong sa pagbibigay liwanag sa mga siglo nang sinakop ng sinaunang Greece ang Sicily bago kinuha ng Roma ang isla noong 200 BC - at kung paano nabuo ang tunggalian ng kalakalan sa pagitan ng mga Greek at Carthaginians habang sila ay nakipaglaban para sa supremacy sa dagat .

Ang pagkawasak ay unang iniulat sa Sicily's Superintendence of the Sea (SopMare) noong 2022 ng asosasyon ng BCsicilia, na nagsagawa ng paunang pagmamapa ng site. Ang sinaunang wreck ay inilibing sa ilalim ng buhangin at mga bato sa lalim na humigit-kumulang 6m sa Santa Maria del Focallo, malapit sa Ispica sa katimugang dulo ng isla.

Napanatili ang tabla mula sa pagkawasak ng barko (SopMare)

Pag-deploy ng DPV (SopMare)

Ang isang paunang inspeksyon sa ilalim ng dagat ay isinagawa noong Hunyo 2023 ni SopMare at arkeologo sa ilalim ng dagat na si Prof Massimo Capulli mula sa University of Udine, at nitong Setyembre isang tatlong linggong paghuhukay ang isinagawa, bagama't kamakailan lamang ay inilabas ang isang ulat.

Ang paghuhukay ay isinagawa ng mga dive-team mula sa Udine's Department of Humanities & Cultural Heritage at sa Underwater Archaeology Unit ng Unibersidad ng Friuli, pinangangasiwaan ni SopMare, kasama ang Messina Coast Guard divers na sumali sa ibang pagkakataon at ang Port Authority of Pozzallo na nagbibigay ng teknikal at logistical suporta.

Mortise-and-tenon

Ang wreck ay binubuo ng isang katawan ng barko na binuo gamit ang "on the shell" technique kung saan ang mga tabla ay konektado gamit ang mortise-and-tenon joints.

Ang mga anchor ng bato ay naisip na alinman sa prehistoric o Byzantine, ngunit ang dalawang hugis-T na mga anchor na bakal ay malamang na nagsimula noong ika-7 siglo AD. Ang isa sa mga anchor ng bato ay pira-piraso ngunit lumilitaw na umaayon sa isang uri ng tatlong butas na orihinal na nagdadala ng dalawang kahoy na fluke.

Isa sa mga huling iron anchor (SopMare)

Maninisid kasama ang isa sa apat na anchor ng bato (SopMare)

Ang isang bagong 3D na modelo ng pagkawasak ay nabuo gamit ang underwater photogrammetry, at ang mga sample ng materyal ay nakolekta para sa pagsusuri.

Kinakatawan ng proyekto ang ikalimang yugto ng arkeolohiya sa ilalim ng dagat ng "Kaukana Project" ng Sicily, na nagsimula noong 2017 upang i-map ang baybayin sa ilalim ng dagat sa pagitan ng Ispica, Kaukana at Kamarina. Ang hindi mahuhulaan na kondisyon ng panahon noong Setyembre ay nangangailangan ng mga diver na mag-ingat upang mapanatiling protektado ang mababaw na lugar, sabi ng project co-ordinator na si Prof Capulli.

Sinusuri ang mga troso ng barko (SopMare)

Bahagi ng pangkat na kasangkot sa ikalawang linggo ng operasyon (SopMare)

"Ang pangkalahatang kondisyon ng katawan ng barko, na matagal na napapailalim sa pag-atake ng mga mollusc na kumakain ng kahoy, ay lubhang maselan at nangangailangan hindi lamang ng kadalubhasaan kundi pati na rin ng matinding pag-iingat," sabi niya.

"Ang pagkawasak na ito ay kabilang sa isang pahina ng kasaysayan kung saan naganap ang paglipat mula sa archaic tungo sa klasikal na Greece, at kung saan ang mga kolonya ng Sicily ay gumanap din ng malaking bahagi.

"Kami ay nahaharap sa materyal na ebidensya ng trapiko at kalakalan ng isang napaka sinaunang panahon, nang ang mga Griego at Carthaginians ay naglaban sa kontrol sa mga dagat, mga siglo bago ang Roma ay puwersahang lumitaw sa Mediterranean."

