Mga Misteryo Mula sa Malalim na ibabaw sa NYC

Isang immersive na eksibisyon tungkol sa underwater archaeology ang nagbukas sa Intrepid Museum sa New York City. Mga Misteryo Mula sa Kalaliman: Paggalugad sa Underwater Archaeology ay ipinapakita sa Space Shuttle Pavilion ng museo bilang unang hinto ng isang multi-year international tour.

Ang Intrepid Museum ay itinatag noong 1982 sa pagkuha ng WW2 aircraft-carrier Walang gulat na bumubuo sa sentro ng iba't ibang koleksyon nito. Sinasabi nito na tinatanggap ang higit sa isang milyong internasyonal na bisita bawat taon.

Ang bagong exhibition, co-produced kasama ang Flying Fish at guest-curate ng underwater archaeologist Megan Lickliter-Mundon, ginagalugad ang "lubog na sasakyang panghimpapawid, pagkawasak ng barko, lubog na lungsod at mga nawalang tanawin", na may teksto, video at mga materyal na pang-edukasyon sa parehong Ingles at Espanyol.

Bahagi ng seksyon ng Clotilda slave-ship ng eksibisyon

Labinlimang interactive na karanasan ang nagdadala sa mga bisita sa pamamagitan ng mga aspeto ng underwater archaeology gaya ng sonar mapping, piloting ng ROV, reconstructing digital mga dive-site at pagsusuri ng mga tunay na artifact mula sa mga makasaysayang pagkawasak ng barko.

Ipinaliwanag ang mga teknolohiyang remote sensing gaya ng LiDAR, tulad ng sinasabing mga intersection sa pagitan ng underwater archaeology at climate change, innovation at global preservation efforts.

Kasama sa mga nakalubog na karanasan ang Pavlopetri sa Greece, ang pinakalumang kilalang lumubog na lungsod sa mundo, at ang pagkawasak ng Clotilda sa Mobile Bay, Alabama, ang huling kilalang slave-ship na dumating sa USA.

"Mga Misteryo Mula sa Kalaliman ay isang makapangyarihang halimbawa kung paano binibigyang-buhay ng nakaka-engganyong storytelling at ground-breaking na teknolohiya ang nakaraan at nagbibigay-inspirasyon sa hinaharap," sabi ni Intrepid Museum president Susan Marenoff-Zausner.

Ang Mysteries From The Deep ay nasa Space Shuttle Pavilion

"Hindi lamang ang agham sa likod ng arkeolohiya sa ilalim ng dagat ay parehong nakakaintriga at kapana-panabik, ngunit katulad ng pagtuklas ng mga fragment ng isang Corsair na lumipad Walang gulatAng sariling flight-deck, isang eksibit sa museo, ito ay nagpapakita rin ng malalim na mga kuwento ng tao ng mga nawala kasama ang mga artifact at ang emosyonal na koneksyon na nananatili."

Mga Misteryo Mula sa Kalaliman nananatili sa Intrepid Museum (Pier 86 sa Hudson River Park, 12th Avenue) hanggang Enero 11 sa susunod na taon, at libre ang pagpasok sa pangkalahatang admission.

