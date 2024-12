Maaaring mahuli ng hydrogel ang pagkabulok ng troso ng barko

Iniulat ng mga mananaliksik sa China kung ano ang kanilang pinaniniwalaan na isang malaking tagumpay sa pag-iingat ng pagkawasak ng barko, pagkatapos na bumuo ng isang hydrogel na maaaring mabilis na ma-neutralize ang mga nakakapinsalang acid at patatagin ang mga natabunan ng tubig na troso - kahit na na-sample mula sa isang lumubog na medyebal na sisidlan.

Ang mga kahoy na artifact sa mga shipwrecks ay nababalot sa tubig ng dagat, na nagbibigay-daan sa pag-usbong ng acid-producing bacteria at wood-eating fungi. Upang maiwasan ang pagkasira ng acid at microbial, karaniwang kinukuha ng mga conservator ang tubig sa pamamagitan ng freeze-drying, o pinapalitan ito ng napaka-pressurized na carbon dioxide o isang viscous polymer.

Ang mga prosesong ito ay maaaring tumagal ng ilang buwan at dagdagan ang brittleness ng kahoy o i-warp ang mga artefact, sabi ng mga siyentipiko. Gamit ang bagong alternatibo, ang basa, makasaysayang kahoy ay nilagyan ng gel na kumikilos tulad ng isang face-mask, na nilalagay ito ng acid-neutralizing o anti-microbial compounds.

Inaalis ang maskara

May nananatiling isang problema sa diskarteng ito: ang pagbabalat ng maskara pagkatapos ay maaaring makapinsala sa ibabaw ng item.

Kaya't sina Xiaohang Sun at Qiang Chen ng School of Chemical Engineering & Technology sa Sun Yat-Sen University sa Guangdong ay nagtakdang bumuo ng isang hydrogel na malalampasan ang panganib ng pinsala sa ibabaw sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga compound sa pamamagitan ng troso at pagkatapos ay unti-unting natutunaw sa paglipas ng panahon.

Pinaghalo ng mga siyentipiko ang dalawang polimer na may potassium bikarbonate, isang acid-neutralising compound, at silver nitrate, na bumubuo ng mga anti-microbial nanoparticle na nag-uugnay sa mga polimer upang bumuo ng isang gel.

Nakagawa sila ng mga hydrogel na may iba't ibang antas ng pananatiling kapangyarihan sa pamamagitan lamang ng pagsasaayos ng dami ng silver nitrate. Ang mga gel na may mas kaunting pilak ay natunaw pagkatapos ng 3-5 araw, habang ang mga may mas maraming pilak ay nanatiling "malapot na solid".

Mas kaunting pilak ay higit pa

Pagkatapos, ang koponan ay nagdikit ng mga hydrogel na may iba't ibang halaga ng pilak sa mga piraso ng kahoy na kinuha mula sa 800-taong-gulang na pagkawasak ng Nanhai One, na natuklasan sa timog baybayin ng China.

Nalaman nila na ang bawat gel ay nag-neutralize ng acid hanggang sa 1cm ang lalim pagkatapos ng 10 araw, ngunit ang mga dissolving gel na naglalaman ng mas kaunting pilak ay ginawa ang trabaho nang mas mabilis - pagkatapos ng kasing liit ng isang araw.

Natagpuan din nila na ang mga artefact na ginagamot sa mga liquifying gel ay mas mahusay na nagpapanatili ng kanilang cellular na istraktura at hindi gaanong malutong kaysa sa mga ginagamot sa mga solidong gel.

Ang bagong hydrogel, sabi nila, ay maaaring gamitin upang mapanatili at palakasin ang kahoy mula sa mga pagkawasak ng barko nang hindi nagdudulot ng karagdagang pinsala, na nagpapahusay sa kakayahang malutas ang mga misteryo ng nakaraan.

Ang pagpopondo ay ibinigay ng National Natural Science Foundation ng China at ng Guangdong Basic & Applied Basic Research Foundation, at ang pag-aaral ay matatagpuan sa American Chemical Society (ACS) Sustainable Chemistry at Engineering 2024.

