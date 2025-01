Sinusuri ng diving MP ang pananaliksik sa pagkawasak ng barko

Ang Labour MP para sa Bournemouth West na si Jessica Toale ay isang scuba diver sa kanyang bakanteng oras, at binisita niya kamakailan ang Maritime Archaeology Sea Trust (MAST) sa Poole upang matuto nang higit pa tungkol sa organisasyon at sa gawain ng mga arkeologo mula sa Bournemouth University.

Itinatag ang MAST noong 2011 upang "tugunan ang isang nakanganga na pagkakaiba sa paraan kung paano pinoprotektahan ang ating pamanang pangkultura sa dagat sa ilalim ng dagat, kumpara sa kung paano iginagalang ang pamana ng kultura sa lupa" sa pamamagitan ng mga proyektong arkeolohiko na isinasagawa nito.

Ang MAST at Bournemouth University ay lumagda sa isang memorandum ng pagkakaunawaan at nagtutulungan sa iba't ibang mga proyekto. Matagal nang kasangkot ang mga mananaliksik sa paghuhukay at pag-iingat ng mga natuklasan mula sa mga makasaysayang pagkawasak ng barko tulad ng HMS Hindi malulupig, na nagawa nilang ilarawan sa MP sa pamamagitan ng isang seleksyon ng mga nakuhang artifact.

Kasama rin dito ang mga grave slab at Purbeck stone mortar mula sa ang 1250 Wreck, na lumubog sa Dorset halos 800 taon na ang nakalilipas noong panahon ng paghahari ni Henry III, at mga larawang inukit mula sa ika-17 siglong Dutch vessel na kilala bilang Swash Channel Wreck.

Maninisid na may wheel-headed cross grave slab (Bournemouth University)

Marami sa mga artifact na ito ay nakatakdang ipapakita sa publiko sa Museo ng Poole sa muling pagbubukas nitong tagsibol, kasunod ng isang malaking pagsasaayos na kinabibilangan ng pagdaragdag ng tatlong bagong maritime galleries.

"Ang Britain ang may pinakamayamang pamana ng kultura sa ilalim ng dagat sa mundo, at kulang ito sa pondo sa UK, at ito ay nasa panganib ng natural na pagguho at pagkabulok," sabi Bournemouth University Ang maritime archaeologist na si Prof Dave Parham, na nanguna sa pagbisita ng MP. "Ang ginagawa namin ay iligtas ang materyal na ito upang mapanatili at maipakita sa publiko at magamit upang turuan ang mga tao tungkol sa aming nakaraan."

Naroon din si MAST CEO Jessica Berry, Bournemouth diving & maritime archeology officer Tom Cousins, vice-chancellor Prof Alison Honor at mga kawani at estudyante ng unibersidad. Tinalakay ng grupo ang kahalagahan ng edukasyon sa arkeolohiya sa dagat at ang pagpapatuloy ng pagpopondo para sa mga proyekto ng paghuhukay.

Jessica Toale diving sa Dorset noong summer

"Napakamangha na bumaba sa MAST ngayon at makita ang gawain na ginagawa ng koponan ng Bournemouth University upang itaas ang kamalayan sa pamana ng lugar at dalhin ang mga teknikal na kasanayan kung saan kami ay mga pinuno ng mundo - na nagbibigay-buhay sa ilan sa mga mga bagay na hinahanap namin, kahit dito sa Poole Harbour,” sabi ni Toale pagkatapos ng kanyang pagbisita.

Sumisid si Toale kasama ang photographer sa ilalim ng dagat at lektor ng Bournemouth University na si Saeed Rashid sa Swanage noong tag-araw

Si Toale ay isang aktibong nangangampanya laban sa pagtatapon ng dumi sa tubig sa mga tubig sa baybayin, na nag-aalala tungkol sa mga implikasyon sa kalusugan ng tao at sa epekto sa natural na biodiversity.

