Nagplano ang mga divers na magbenta ng 448 sinaunang artifact

at 9: 35 am

Dalawang scuba diver, na nauunawaan na mga Egyptian national, ang iniulat na ilegal na nangolekta ng malaking bilang ng mga Greek at Roman treasures sa Aboukir Bay ng Mediterranean Egypt bago nahuli at narekober ang mga ito.

Ayon sa Interior Ministry ng bansa, ang haul ng mga diver ay binubuo ng hindi bababa sa 448 artifact, na binubuo ng 305 coins, 53 intact statues at tatlong ulo, 20 bronze 'pieces' at 14 bronze cups, 41 axes at 12 spears. Ang lahat ng mga item ay petsa sa Age of Antiquity, sa pagitan ng mga 500 BC at 400 AD.

Ang mga larawan ng mga bagay na inalis mula sa tubig-dagat ay nagpakita na ang mga ito ay labis na na-oxidized.

Isa sa mga statuette (Ministry of Interior)

Ang isa sa mga diver ay inilarawan na mayroon nang criminal record ng Interior Ministry, na nagsasaad na inamin ng mag-asawa ang kanilang layunin na i-traffic ang mga item. "Nagawa na ang legal na aksyon," sabi nito, nang hindi nagbibigay ng anumang mga detalye, kahit na ang mga komento sa mga pahina ng social media nito ay lumilitaw na nagpapakita ng mataas na antas ng pakikiramay sa Egypt sa dalawang divers para sa itinuturing na kanilang inisyatiba.

Mga estatwa, palakol, kutsilyo at hugis-parihaba na barya (Ministry of the Interior)

Ang Aboukir Bay ay matatagpuan malapit sa lungsod ng Alexandria at sa loob ng mga dekada ay naging paksa ng malawak na mga arkeolohiko na paghuhukay na pinamumunuan ng French diver na si Franck Goddio ng European Institute of Underwater Archaeology (IEASM) sa pakikipagtulungan ng Egypt's Supreme Council of Antiquities.

Orihinal na itinakda ni Goddio ang kanyang sarili na hanapin ang lahat ng posibleng mga archaeological site sa kanlurang bahagi ng Nile delta, isang lugar na sumasaklaw sa humigit-kumulang 110sq km na walang mga palatandaan kung saan dapat i-refer, at malalaking halaga ng silt concealing remains at binabawasan ang visibility sa ilalim ng dagat.

Nagtagumpay ang kanyang koponan sa pagtuklas sa lungsod ng Thonis-Heracleion 7km offshore noong 2000, at nagpatuloy sa pagbunyag at paggawa sa mga lumubog na lungsod ng Canopus at Menouthis at Alexandria harbor. Ang mga archaeological diver ay patuloy na naghuhukay ng mas kamakailang natuklasang pagkawasak ng barko, templo at mga harbor site sa Aboukir Bay.

