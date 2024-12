10,000 ceramics ang natagpuan sa sinaunang Med shipwreck

Isang 1,500-taong-gulang na pagkawasak ng merchant shipwreck na naglalaman ng humigit-kumulang 10,000 ceramic plates, pinggan at mangkok ay natagpuan sa lalim na 43m sa baybayin ng Ayvalik sa Türkiye.

Ang pagtuklas, bahagi ng tinatawag na Turkish Shipwreck Inventory Project: Blue Heritage, ay ginawa sa Aegean Sea mga 4km mula sa probinsya ng Balikesir sa hilagang-kanluran ng bansa.

Pinaniniwalaan noong huling bahagi ng ika-5 siglo AD, ang barko ay inilarawan bilang ang pinakamalaking "plate shipwreck" na natagpuan sa Mediterranean. Inaakala ng mga mananaliksik na naglalayag mula sa North Africa o Cyprus patungo sa Constantinople (mamaya Istanbul) nang lumubog ito sa isang bagyo, na ang lokasyon nito sa bukas na dagat ay sinasabing nakatulong upang mapanatili ito sa loob ng maraming siglo.

Ilan sa 10,000 ceramic artifact sa pagkawasak (SUDEMER)

May sukat na humigit-kumulang 15m ang haba na may 9m beam, ang pagkawasak ay natuklasan at inimbestigahan ng Dokuz Eylul University's Center for Underwater Cultural Heritage & Maritime History (SUDEMER) sa ilalim ng kanyang deputy director, associate professor Dr Nilhan Kızıldag. Una silang gumamit ng AUV upang siyasatin ang mga anomalya sa pag-scan ng sonar bago mag-follow up sa isang scuba team.

Ang mga keramika ay natagpuang magkakasama, kadalasang nahahati sa mga hanay ng 15 hanggang 20 na mga bagay. Ang barko ay nagdadala din ng isang maliit na bilang ng mga amphoras, ang mga storage vessel na maritime archaeologist ay karaniwang inaasahan na ang nangingibabaw na kargamento sa mga unang barkong pangkalakal sa Mediterranean.

Napag-alaman na ang mga keramika na ginawa sa North Africa, Egypt at Syria ay dinala para sa kalakalan sa Anatolia (Asian Turkiye), Greece o Italy, ngunit sinasabing ang pagkawasak ng barko ay nagbibigay ng ilan sa mga unang malinaw na ebidensya sa ilalim ng dagat ng naturang kalakalan. Ang 10,000 ay ang bilang ng mga item na tinantiya mula sa mga nakikita sa pagkawasak, tulad ng ipinahayag sa mga pag-aaral ng photogrammetric.

Pagsubaybay sa robot mula sa mothership sa mga unang yugto (SUDEMER)

"Mayroong hindi bababa sa lima o anim na magkakaibang uri ng mga plato sa mga kargamento," sabi ng direktor ng SUDEMER na si Harun Ozdas. "Sa aming 30 taon ng pagsasaliksik sa ilalim ng dagat sa tubig ng Turkey, ang paghahanap ng gayong kayamanan ay isang mapagkukunan ng malaking kaligayahan para sa amin.

"Ang pagkawasak na ito ay napakahalaga, lalo na dahil ito ay nanatiling hindi nagalaw at napanatili sa orihinal nitong estado. Ang pagkakaiba-iba at dami ng mga artifact dito ay kumakatawan sa isang makabuluhang koleksyon," pagtatapos ni Ozdas, na itinuturing ang kargamento bilang karapat-dapat sa paglikha ng isang nakatuong museo kung saan ito ipapakita.

