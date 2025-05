Inilunsad ng AMTECS ang pandaigdigang programa ng pagiging miyembro na naglalayong pasiglahin ang pakikipag-ugnayan sa komunidad

Ang AMTECS ay naglunsad ng isang global diving membership program na naglalayong suportahan ang mga inisyatiba sa kapaligiran at mga pagsisikap sa pag-recycle, at pagyamanin ang pakikipag-ugnayan sa komunidad.

Ipinaliwanag ni Chantelle Newman ng AMTECS: "Ang paglikha ng isang pandaigdigang diving membership ay higit pa sa pag-aalok ng serbisyo - ito ay tungkol sa pagbuo ng isang komunidad at pagtaguyod ng isang mas malalim na koneksyon sa karagatan."

Ang membership ay $6.99 bawat buwan – o $75 taun-taon – at para sa iyong paggastos ay makukuha mo ang pinakabagong mga balita sa pamamagitan ng buwanang mga newsletter, mga espesyal na diskwento sa mga kaganapan at mga produkto ng kasosyo, maagang pag-access sa mga proyekto sa konserbasyon at mga pagkakataong magboluntaryo, pag-access sa pagsasanay at mga webinar, networking at mga pagkakataong pang-edukasyon, at marami pa.

Nagpatuloy si Chantelle: “Kapag sumali ka sa aming Premium Membership, hindi ka lang nagsa-sign up para sa mga eksklusibong perk; nagkakaroon ka ng nasasalat na epekto sa aming kapaligiran at sumusuporta sa susunod na henerasyon ng mga diver.

“Tumutulong ang membership na ito sa mga inisyatiba sa kapaligiran tulad ng pagtatanim ng puno, at pagpapanumbalik ng dagat – gaya ng coral, seagrass, at kelp – pati na rin ang pag-recycle ng wetsuit, at pakikipag-ugnayan sa komunidad sa pamamagitan ng paglilinis sa dalampasigan, mga scholarship para sa mga nagnanais na diver, at mga programa sa pag-recycle ng gear.”