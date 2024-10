All Star Tech Week sa Pulang Dagat

Lahat ng Star Liveaboards ay nagpapatakbo ng isang espesyal na Tech Week sakay ng marangyang Red Sea vessel na Scuba Scene sa Marso 2025, na magtatampok sa karamihan ng mga dive sa 45m-60m depth range.

Kasama sa mga dive site sa itinerary ang mga wrecks ng Aida at ng Numidia sa Brother Islands. Thomas Canyon sa Straits of Tiran, Eel Garden Canyon sa Ras Mohammed, at Rosalie Moller wreck malapit sa Gubal Island.

Pati na rin ang mga pagsisid sa pagitan ng 45m-55m (para sa extended range air divers) at hanggang 60m (para sa normoxic divers), magkakaroon din ng ilang mahabang dive hanggang 30m (sa ilan sa mga classic na Red Sea wrecks, gaya ng Thistlegorm at ang mga nasa Sha'ab Abu Nuhas), gayundin ang dalawa o tatlong gabing pagsisid (depende sa paggalaw ng bangka at magdamag na pagpupugal na mga lokasyon). NB: Ang itinerary ay depende sa panahon at ang eksaktong mga site ay maaaring mag-iba.

Pangungunahan ni Ahmed Fadel ang Tech Week sa All Star Scuba Scene

Ang inirerekomendang configuration para sa linggo ay isang twinset na may isa o dalawang stage na may back gas air o normoxic trimix, at mga stage na may 50% at 60%, o 80% O2. Tinatanggap din ang mga rebreather diver sa barko. Ang halaga ng dayap ay $30/kg.

Mangunguna sa Tech Week ang SDI Course Director at TDI Advanced Trimix Instructor na si Ahmed Fadel. Si Ahmed ay sumisid mula noong 1993 at nagtatrabaho sa mga liveaboard mula noong 2000. Siya ang may-akda ng The Southern Red Sea Dive Guide, at maraming kaalaman sa diving sa Egypt sa pangkalahatan, at sa teknikal na diving.

Ang All Star Scuba Scene ay isang marangyang liveaboard na tumatakbo sa Red Sea mula noong 2023 at malawak na kinikilala para sa mga pasilidad, crew at pagkain nito. Ang maluwag na dive deck ay kumportableng kayang tumanggap ng hanggang 22 technical diver kasama ang lahat ng kagamitan, o 28 recreational diver.

Nakabitin na may mga scalloped hammerheads na pating sa Dagat na Pula

Mayroong dalawang makapangyarihan at maluluwag na RIB, at ang bawat isa ay maaaring kumportableng tumagal ng hanggang walong tech diver sa kanilang mga yugto. Nilagyan din ang Scuba Scene ng lahat ng blending tool, kabilang ang booster pump at trimix analyzers.

Ang halaga ng espesyal na North and Brothers Tech Week na ito, na tumatakbo mula 17-24 March 2025, ay US$1,232 bawat tao, at kabilang dito ang mga akomodasyon, pagkain, diving, at lokal na paglilipat sa araw ng pagdating at pagbaba. Hindi kasama dito ang VAT (US$125), beer/wine, pagtuturo sa dive, pabuya, at insurance sa dive (kinakailangan).

Makipag-ugnayan sa: info@allstarliveaboards.com para sa karagdagang impormasyon, o bisitahin ang website upang kumpirmahin ang iyong puwesto sa paglalakbay na ito.